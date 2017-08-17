ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт в Барселоне, потоп в Rocca al Mare и ”поход” по столичным наркопритонам

Подведем итоги уходящего четверга. Что сегодня творилось в стране и в мире?

Журналист Кристер Киви ”посетил” самые злачные места столицы. Где они, и что там творится — читайте ниже.

К вечеру в Таллинне пошел сильный дождь. Как итог — в торговом центре Rocca al Mare с потолка лилась вода.

Вечером микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны. В результате — минимум 13 погибших, десятки пострадавших. Полиция признала случившееся терактом.

Светильники в гимназии Козе подорвали здоровье учеников и учителей

Jüri Gümnaasiumi uue hoone avamine Foto: Ilmar Saabas

В 2012 году строительная фирма Riverside реновировала гимназию Козе. В их задачи также входила работа с освещением, которую заказала управа Козе, пишет Eesti Ekspress.

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Должники годами водят судебных исполнителей за нос и умудряются хитро скрывать имущество

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

В Эстонии — порядка 8900 нерадивых отцов, которые должны своим детям 52 миллиона евро. Государство рапортует, что они ужесточают меры воздействия на должников и расширяют спектр возможностей судебных исполнителей. Однако жительница Таллинна на практике смогла проанализировать, как это на самом деле, и пришла к выводу, что государство создало систему, которая не работает.

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ФОТО: Наркопритоны Таллинна: ночной тур по самым злачным местам столицы

Vallo Kruuser

”В один из августовских вечеров я сел на велосипед и проехался по некоторым печально известным адресам Таллинна, несмотря на то, что в этих домах живут и сотни совершенно обычных людей”, — пишет журналист Кристер Киви в еженедельнике Eesti Ekspress.

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Репортаж молодежного ТВ: Карнавал, звезды и салют. Небывалый день рождения Нарва-Йыэсуу

12 августа курортный город Нарва-Йыэсуу отметил свой 24-й день рождения.

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ФОТО: ”Каждому ребенку — по богатому отцу!” В Виймси из-за рекламы EKRE разразился скандал

EKRE Viimsi osakonna pilakampaania Foto: Andres Putting

”Будем воровать вполовину меньше!”, ”Минимальная ставка на взятки!”, ”Дуракам — более легкая работа!”, ”Долой акцизы на секс!”, ”Каждому ребенку — по богатому отцу!” Именно такие (и другие) лозунги красуются на LED-экране в Виймси, установленном партией EKRE с разрешения волостной управы, однако, по мнению волостного инспектора по надзору, эти тезисы пренебрежительны и нарушают закон о рекламе.

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ФОТО DELFI: Суд не удовлетворил ходатайство защиты Сависаара о закрытии дела за истечением срока давности

Fotod: Karli Saul

В Харьюском уездном суде продолжается судебный процесс Эдгара Сависаара. На сегодняшнемс заседании свидетельские показания даст предприниматель в сфере рекламы Пааво Петтай.

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ФОТО: Штурмовики США впервые приземлились на Сааремаа

USA lennukid Roomassaare lennuväljal Foto: Irina Mägi

Вчера в Курессааре прибыли восемь американских штурмовиков А-10 Thunderbolt, чтобы принять участие в совместной работе с местной дружиной Кайтселийта Сааремаа и организованных воздушными войсками обронных учениях в воздухе. Учения пройдут также в течении сегодняшнего дня.

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Когда становиться на учет в Кассе по безработице, если с увольнением еще не все ясно?

Töötukassa Foto: Hendrik Osula

"В настоящий момент я нахожусь в подвешенном состоянии. Я почти потерял работу, причем не только я один, но мы с коллегами и друзьями по несчастью подали заявление в Трудовую инспекцию. Тем не менее, я не знаю, восстановят меня на работе или нет, и тогда мне надо вставать в Кассу по безработице. Когда я могу встать на учет и что нужно для этого сделать?" — пишет читатель "МК Эстонии" Сергей.

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Кто ответит за провал? Минсоцдел требует с разработчика инфосистемы почти 900 000 евро, тот платить отказывается

Kuidas nurjus SKAIS2? Sotsiaalministeeriumi pressikonverentsil selgitavad toimunut Katrin Reinhold, Ain Aaviksoo, Egon Veermäe ja Marika Priske. Tiit Blaat

Между министерством социальных дел и теперь уже бывшим разработчиком самого крупного государственного ИТ-проекта SKAIS2 (инфосистемы Департамента социального страхования) Tieto идет настоящая борьба, пишет Eesti Päevaleht.

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Нефтяной ультиматум Путина Лукашенко. Пострадают страны Балтии?

Foto: Erakogu

Белорусский транзит стал не только экономическим, но и политическим инструментом влияния белорусских властей на балтийские страны. Что ждет нас в ситуации ультиматума, который Россия предъявила Белоруссии?

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Список Криштафовича: когда житель Таллинна голосует за центристов, где-то умирает одна ласточка

Eesti Vabaerakonna üldkogu Kamahouse 'is Foto: Priit Simson

Сегодня Таллиннской избирательной комиссии представил документы на регистрацию избирательный союз "Город-метро", учредителями которого стали юрист Евгений Криштафович и разработчик программного обеспечения, член Кайтселийта Андрей Соснин, сообщает избирательный союз в пресс-релизе.

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Эдуард Радзюкевич: меня боятся брать на серьезные драматические роли

В среду в Таллинне показали спектакль “Чужих мужей не бывает“, в котором одну из главных ролей сыграл Эдуард Радзюкевич, актер, а также режиссер, сценарист и педагог. В интервью Delfi он рассказал о своих таллиннских впечатлениях и зрителе, о своей работе в скетч-шоу “6 кадров”.

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ФОТО: Велотакси продолжают разъезжать по Таллинну, несмотря на предупреждающие знаки

Velotaksod ikka veel vanalinnas Foto: Andres Putting

Несмотря на то, что деятельность велотакси пока не регулируется и в центре Таллинна установлены специальные знаки, извозчики продолжают вести свой бизнес.

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Спасательный департамент: за первые дни августа утонуло уже 9 человек

фото иллюстративное Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht

Долгожданная теплая погода повлекла за собой резкий скачек смертей на воде. Если в июне и июле соответственно утонули по 5 человек за месяц, то в августе вода унесла уже 9 жизней. Например, за три летних месяца 2016 года утонуло 10 человек, значится в пресс-релизе.

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ФОТО И ВИДЕО: Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны: минимум 13 погибших, десятки пострадавших. Полиция признала случившееся терактом

На пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне фургон наехал на многочисленную толпу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на La Vanguardia.

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Бородич — Юферевой: идеи по обустройству Ласнамяэ не оригинальные, но эти проблемы волнуют многих

talihooldustehnika Foto: Andres Putting

Денис Бородич, баллотирующийся в Ласнамяэ от Партии реформ, опубликовал свои 11 идей обустройства этого района столицы. Старейшина Ласнамяэ центристка Мария Юферева ответила ему на этом, что свои предложения реформист "списал" из программы Центристской партии.

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ФОТО И ВИДЕО: В торговом центре Rocca al Mare с потолка хлещет вода

Читатель прислал в редакцию видео, на котором видно: в торговом центре Rocca al Mare с потолка хлещет вода.

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"Сделка десятилетия" в Каламая: дочь российского мультимиллионера вновь пришла на помощь

Toomas Luman, Natalja Levina, Kristjan-Thor Vähi Kollaaž

Последнее время в эстонских СМИ все чаще упоминается имя Натальи Левиной, дочери московского мультимиллионера Петра Левина. Настало время вновь поговорить о ней, поскольку в начале июля на таллиннском рынке недвижимости была заключена сделка, подобные которой, по словам экспертов, заключаются лишь раз в десять лет, пишет Eesti Päevaleht.

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Министр Осиновский: рецептурные лекарства больше не будут недоступной роскошью

Jevgeni Ossinovski Foto: Tiit Blaat

"Роль лекарств в лечении болезней и облегчении состояния пациента трудно переоценить, — уверен министр здоровья и труда Евгений Осиновский. — Принятые вовремя и по предписанию врача лекарства решают проблемы со здоровьем, помогают предупредить стационарное лечение и уменьшить нетрудоспособность либо избежать ее. Эффективные, но при этом дорогие препараты стали неотъемлемой частью современной медицины, и поэтому из года в год все больше средств из бюджета Больничной кассы идет на компенсацию стоимости рецептурных лекарств".

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: В каких магазинах Таллинна у клиента могут возникнуть трудности при общении на эстонском языке

Delfi Kasulik вооружился скрытыми камерами и прошелся по столичным магазинам с целью выяснить, везде ли клиента смогут обслужить на государственном языке.

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