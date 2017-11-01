ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Теракт на Манхэттене и подробности о застреленном на площади Вабадузе мужчине

В результате теракта на Манхэттене погибли 8 человек. Застреленный вчера полицией Яанус Кяэрманн в школьные времена был талантливым танцором. Сутенерский бизнес Кыргемяэ был построен на принципах сетевого маркетинга

ФОТО: Теракт на Манхэттене: 8 человек погибли, 12 получили ранения

US-CRIME-SHOOTING Foto: DON EMMERT, AFP

Федеральное бюро расследований признало, что около 15:20 по местному времени во вторник в финансовом квартале Нью-Йорка, примерно в двух кварталах от памятника жертвам 11 сентября, произошел теракт.

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Сейфулло Саипов, из Флориды. Что известно нью-йоркском террористе

Saifullo Saipov Foto: ST. CHARLES COUNTY POLICE DEPART, AFP

СМИ стали известны подробности о личности террориста Сейфулло Саипова, подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке. По данным Reuters, он родился в феврале 1988 года в Узбекистане и переехал в США семь лет назад по грин-карте.

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Вены, артерии и нервы: как зарождалось транспортное сообщение в Ласнамяэ

Rahvusarhiiv

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Сейчас, наверное, все жители Таллинна знают, как доехать в Ласнамяэ. А как же зарождалось транспортная сеть района?

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ФОТО DELFI: Из-за нескольких аварий на Петербури теэ образовались пробки

Liiklusõnnetustest tingitud ummikud Peterburi teel Foto: Tiit Blaat

На Петербури теэ, которая стала скользкой из-за начавшегося ночью снегопада и близкой к нулю температуры воздуха, сегодня утром произошло как минимум четыре ДТП, из-за чего движение на въезде в Таллинн существенно нарушено.

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Проблемы с ID-картами: бюро полиции будут работать дольше

Sageli on välismaalastel keeruline asju ajada, sest keelt väga ei osata ja lidainfo on samuti eesti keeles Foto: Veiko Vares

Начиная с сегодняшнего дня, 1 ноября, бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны в виде исключения будут работать по вечерам на один час дольше. В дополнительный рабочий час сотрудники бюро обслуживания будут помогать обновлять сертификаты, активировать mobiil-ID и выдавать документы.

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ФОТО: После длительной реконструкции снова открылись пограничные пункты ”Нарва-2”

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня, 1 ноября, министр внутренних дел Андрес Анвельт откроет пешеходный пограничный пункт ”Нарва-2”, которые был закрыт на реконструкцию в 2015 году, значится в пресс-релизе.

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Аналитик: на площади Вабадузе было бы очень эффективным электрошоковое оружие

Vabaduse väljakul tulistati noaga politseid rünnanud meest Foto: Andres Putting

Аналитик защитной тактики Департамента полиции и погранохраны Армин Сааритс подтверждает, что со следующего года в арсенале полиции будет и электрошоковое оружие, пишет Eesti Päevaleht.

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До смерти избивший жену житель Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 13 лет

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Житель Кохтла-Ярве Александр Поляков (31), в 2015 году до смерти избивший собственную жену, проведет в тюрьме 13 лет. Вынесенный ему обвинительный приговор вступил в законную силу.

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Ногами в живот и кубиками по голове: пятилетний мальчик держал в страхе всю группу детского сада

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В конце сентября одна родительница заметила на лбу у воспитателя кровавый след. Оказалось, что это дело рук новенького мальчика, которого две недели назад перевели из другого детского сада, пишет Eesti Ekspress.

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Бордели нового поколения: сутенерский бизнес Кыргемяэ был построен на принципах сетевого маркетинга

Teet Malsroos

Ставшая недавно достоянием общественности сутенерская афера экс-мисс Лауры Кургемяэ показала, что в сфере предоставления интимных услуг на смену борделям пришла совсем иная, современная, бизнес-модель, пишет Eesti Ekspress.

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Производитель проблемных чипов для ИД-карт знал об ошибке, но не сообщил Эстонии

Id-kaart Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Поскольку чешские ученые, которые и обнаружили потенциальный риск в ИД-картах, на днях обнародовали свое исследование, в результате чего уровень риска поднялся многократно, сертификаты потенциально уязвимых ИД-карт будут закрыты уже в ближайшие дни, пишет Eesti Päevaleht.

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”Творческий, сердечный, скромный”. Застреленный вчера полицией Яанус Кяэрманн в школьные времена был талантливым танцором

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Вчера на площади Вабадузе в Таллинне был застрелен полицией размахивавший двумя ножами, попытавшийся атаковать полицейских Яанус Кяэрманн (33), в юности занимавшийся спортивными танцами и проявивший в этом деле изрядный талант.

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