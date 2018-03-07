ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Тартусцы выступают против строительства целлюлозного завода, ЧП на железнодорожном переезде в Тонди

Сегодня на внеочередном заседании горсовета Тарту чиновникам передали гражданскую инициативу против строительства целлюлозного завода. Портал Delfi вел прямую трансляцию с заседания. К вечеру среды поступила информация о том, что на железнодорожном переезде в Тонди произошла авария. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке.

Cуперогромная налоговая махинация? Грязные тайны Раквереского мясокомбината

Teet Soorm Foto: Vallo Kruuser

В госпрокуратуре ведется с особой секретностью еще одно расследование о происходящем на Раквереском мясокомбинате (коммерческое название — HKScan Estonia). Новое расследование связано с тем, что якобы финны выводили из Эстонии миллионы евро, а налоги — не платились.

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ФОТО: В Тонди на железнодорожном переезде произошло ЧП, пострадала женщина

Lugeja foto

Сегодня ближе к вечеру В Тонди на железнодорожном переезде произошло ЧП.

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ФОТО DELFI: Горсовет Тарту обсудил вопрос строительства под городом целлюлозного завода

HALL TAEVAS JA VALGE SUITS: Äänekoski tselluloositehas päevasel ajal. Foto: Tiit Blaat

Сегодня на внеочередном заседании горсовета Тарту чиновникам передали гражданскую инициативу против строительства целлюлозного завода.

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"Обслуживайте себя сами!" Недовольный клиент — о кассах самообслуживания Maxima

Marko Põder. Foto: Karin Kaljuläte

В редакцию написал эмоциональное письмо клиент Maxima. Он недоволен системой касс самообслуживания. Приводим письмо читателя в укороченном варианте".

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Ночью в Вильнюсе была совершена попытка массового убийства жителей

Foto: Andrius Ufartas

7 марта ночью вильнюсец, проживающий в одном из общежитий на ул. Калварию, проснулся от того, что почувствовал сильный запах бензина. Когда он вышел в коридор, увидел жуткую картину, пишет ru.delfi.lt.

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Украина внесла в черный список Фрейндлих, Буйнова, Долину, Маршала, Баширова и Guf-а

Larisa Dolina Foto: Pavel Golovkin, AP Photo

Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности расширило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, включив в него двух российских актеров и пять музыкантов.

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ВИДЕО: В Амстердаме случайные знакомые ограбили эстонского студента в его квартире

Голландская полиция опубликовала видео с двумя мужчинами, которые в сентябре прошлого года ограбили в пригороде Амстердама Димене в его собственной квартире 21-летнего эстонского студента. Мужчины забрали некоторые вещи, а также автомобиль.

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ГРАФИК: Члены Таллиннской горуправы получают солидную доплату за участие в советах городских предприятий

Delfi

Члены горуправы не должны получать дополнительную плату, находясь в советах городских предприятий и фондов, считает депутат Таллиннского горсобрания Антс Леэметс, который снова представил горсобранию соответствующий законопроект.

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ВИДЕО: Отказавшийся от дебатов Грудинин принес цветы Собчак и вновь ушел с дебатов

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, который ранее отказался от участия в предвыборных дебатах на "Первом канале", все же пришел на эфир, чтобы поздравить женщин с наступающим 8 марта и извиниться перед своей соперницей Ксенией Собчак за поведение оскорбившего ее лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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Ушел из жизни режиссер и народный артист России Отар Джангишерашвили

Foto: Eero Vabamägi

Он скончался в Волгограде. Известному деятелю культуры было 74 года.

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