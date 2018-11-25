25.11.2018, 21:42

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таран российскими пограничниками украинского корабля, брошенные в Таллинне в клетках собаки и сожжение эстонского сыра в России

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таран российскими пограничниками украинского корабля, брошенные в Таллинне в клетках собаки и сожжение эстонского сыра в России
Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В Азовском море произошел инцидент, который обе стороны, российская и украинская, называют провокацией.

В Таллинне обнаружили восемь собак, оставленных неизвестным в трех клетках. Рядом была очень странная записка на английском.

В Ленобласти сожгли больше тонны привезенной из Эстонии ”санкционки”, в том числе сыр эстонского производства.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

На следующей неделе в Силламяэ состоится открытие вызывавшего споры Maxima XX. В городе появился первый фонтан

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Спустя длительное время и череду различных споров и обсуждений в следующий четверг, 29 ноября, в 10.00 утра для посетителей откроется торговый центр Maxima XX по адресу И. Павлова 1а.
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ФОТО: В Ласнамяэ подрались пять человек — трое мужчин и две женщины

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Пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что драка в Ласнамяэ, на улице Махтра, произошла в субботу около 22.00. Что именно было причиной выяснения отношений, каким было соотношение сил дравшихся, выясняется.
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ВИДЕО И ФОТО: В Таллинне спасли восемь брошенных в железных клетках собак. Рядом была странная записка на английском

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Во вторник вечером патруль таллиннской муниципальной полиции прибыл по адресу Ляэне теэ, 33, что в Меривялья. На месте уже находилась группа по спасению животных и полицейские. Причиной вызова были три обнаруженные клетки с восемью собаками в них, сообщает МуПо.
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Наказание ”алководителя” за сделавшее человека инвалидом ДТП составило в реальности всего 9 дней заключения. Семья пострадавших шокирована

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Год назад, 2 ноября 2017 года, в 6.45 на шоссе НарваТаллинн у самого выезда из Нарвы пьяный водитель с превышением скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, где находились шофер и двое пассажиров. В начале октября этого года семья пострадавших в той страшной аварии узнала о решении суда и была им шокирована, рассказывает "Виру Проспект".
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Саммит ЕС утвердил соглашение о Brexit. Смогут ли работающие в Великобритании граждане стран ЕС остаться там? Нужна ли будет виза?

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27 стран ЕС одобрили соглашение и политическую декларацию о будущих отношениях с Великобританией
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Это уже похоже на зиму! Смотрите, какая погода нас ждет в первой половине следующей недели

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Портал pogoda.ee со ссылкой на EMHI информирует, что следующая неделя будет вполне зимней. Будет снег, а температура ожидается в основном минусовая, до ”-9”.
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ФОТО: В Кингисеппском районе нашли и сожгли более тонны ввезенной из Эстонии "санкционки"

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Более тонны продуктов из Евросоюза обнаружены и уничтожены в Ленинградской области, сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора, рассказывает 47news.
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Ночную продажу алкоголя в Нарве ограничат. Все из-за одиозного бара ”Караоке 24”

"Нарвская газета"

Проект решения городской управы о временном запрете на розничную продажу алкоголя для потребления на месте, рассмотренный на заседании комиссии по городскому хозяйству еще в прошлом месяце, предписывает: запретить продажу в выходной день с 4.00 до 6.00 и в предвыходной день с 4.00 до 7.00, сообщает "Нарвская газета".
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На авторынке Эстонии происходит уверенный спад — продажи новых автомобилей резко понизились

Paldiski Põhjasadam Foto: Rauno Volmar

В октябре продажи новых автомобилей в Эстонии упали на внушительные 17 процентов, сообщает dv.ee.
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Москва: три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ

Foto: TASS/Scanpix

Пограничные корабли Российской Федерации в воскресенье "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, заявили в воскресенье в ВМС Украины.
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Сравним эстонские цены с латвийскими! Есть ли смысл ездить к южным соседям за едой, алкоголем и топливом?

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Говорят, что в Латвии многое дешевле, чем в Эстонии. Kasulik выяснил, что дешевле и насколько, посетив южных соседей.
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ФОТО: Киоски на нарвском рынке ”Энергия” ликвидируют, но торговля там продолжится несмотря ни на что

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Уже к концу ноября все киоски на нарвском рынке ”Энергия”, разрешения на эксплуатацию которых давно просрочены, будут снесены. Торговцы возмущены, но некоторые из них не собираются покидать территорию, и силой их выдворять оттуда власти и не собираются, и не имеют на это права.
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Россия направила боевые вертолеты и самолеты в район инцидента с украинскими кораблями. Украина подтягивает корабли из Бердянска

После инцидента в Черном море, когда корабль РФ протаранил украинский буксир, Россия направила боевую авиацию в район конфликта. Киев утверждает, что извещал о намерении его кораблей пройти по Керченскому проливу.
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Полиция безопасности задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова. Правоохранительные органы этот факт пока не комментирует, сообщает латвийский Delfi.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таран российскими пограничниками украинского корабля, брошенные в Таллинне в клетках собаки и сожжение эстонского сыра в России

25.11.2018
В Азовском море произошел инцидент, который обе стороны, российская и украинская, называют провокацией.

В Таллинне обнаружили восемь собак, оставленных неизвестным в трех клетках. Рядом была очень странная записка на английском.

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