ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таран российскими пограничниками украинского корабля, брошенные в Таллинне в клетках собаки и сожжение эстонского сыра в России

Во вторник вечером патруль таллиннской муниципальной полиции прибыл по адресу Ляэне теэ, 33, что в Меривялья. На месте уже находилась группа по спасению животных и полицейские. Причиной вызова были три обнаруженные клетки с восемью собаками в них, сообщает МуПо.

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Наказание ”алководителя” за сделавшее человека инвалидом ДТП составило в реальности всего 9 дней заключения. Семья пострадавших шокирована

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

Год назад, 2 ноября 2017 года, в 6.45 на шоссе Нарва—Таллинн у самого выезда из Нарвы пьяный водитель с превышением скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, где находились шофер и двое пассажиров. В начале октября этого года семья пострадавших в той страшной аварии узнала о решении суда и была им шокирована, рассказывает "Виру Проспект".

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Саммит ЕС утвердил соглашение о Brexit. Смогут ли работающие в Великобритании граждане стран ЕС остаться там? Нужна ли будет виза?

Brexit Foto: Yves Herman, REUTERS

27 стран ЕС одобрили соглашение и политическую декларацию о будущих отношениях с Великобританией

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Это уже похоже на зиму! Смотрите, какая погода нас ждет в первой половине следующей недели

Lumesadu Tallinnas Foto: Taavi Sepp

ТОП 22 вещи, которые все должны выкинуть из дома. И вы тоже ФОТО: В Ласнамяэ подрались пять человек — трое мужчин и две женщины Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может

Портал pogoda.ee со ссылкой на EMHI информирует, что следующая неделя будет вполне зимней. Будет снег, а температура ожидается в основном минусовая, до ”-9”.

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ФОТО: В Кингисеппском районе нашли и сожгли более тонны ввезенной из Эстонии "санкционки"

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Более тонны продуктов из Евросоюза обнаружены и уничтожены в Ленинградской области, сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора, рассказывает 47news.

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Ночную продажу алкоголя в Нарве ограничат. Все из-за одиозного бара ”Караоке 24”

Проект решения городской управы о временном запрете на розничную продажу алкоголя для потребления на месте, рассмотренный на заседании комиссии по городскому хозяйству еще в прошлом месяце, предписывает: запретить продажу в выходной день с 4.00 до 6.00 и в предвыходной день с 4.00 до 7.00, сообщает "Нарвская газета".

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На авторынке Эстонии происходит уверенный спад — продажи новых автомобилей резко понизились

Paldiski Põhjasadam Foto: Rauno Volmar

В октябре продажи новых автомобилей в Эстонии упали на внушительные 17 процентов, сообщает dv.ee.

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Москва: три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ