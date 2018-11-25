ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таран российскими пограничниками украинского корабля, брошенные в Таллинне в клетках собаки и сожжение эстонского сыра в России

В Азовском море произошел инцидент, который обе стороны, российская и украинская, называют провокацией.
В Таллинне обнаружили восемь собак, оставленных неизвестным в трех клетках. Рядом была очень странная записка на английском.
В Ленобласти сожгли больше тонны привезенной из Эстонии ”санкционки”, в том числе сыр эстонского производства.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
На следующей неделе в Силламяэ состоится открытие вызывавшего споры Maxima XX. В городе появился первый фонтан
Спустя длительное время и череду различных споров и обсуждений в следующий четверг, 29 ноября, в 10.00 утра для посетителей откроется торговый центр Maxima XX по адресу И. Павлова 1а. Loe edasi…
ФОТО: В Ласнамяэ подрались пять человек — трое мужчин и две женщины
Пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что драка в Ласнамяэ, на улице Махтра, произошла в субботу около 22.00. Что именно было причиной выяснения отношений, каким было соотношение сил дравшихся, выясняется. Loe edasi…
ВИДЕО И ФОТО: В Таллинне спасли восемь брошенных в железных клетках собак. Рядом была странная записка на английском
Во вторник вечером патруль таллиннской муниципальной полиции прибыл по адресу Ляэне теэ, 33, что в Меривялья. На месте уже находилась группа по спасению животных и полицейские. Причиной вызова были три обнаруженные клетки с восемью собаками в них, сообщает МуПо. Loe edasi…
Наказание ”алководителя” за сделавшее человека инвалидом ДТП составило в реальности всего 9 дней заключения. Семья пострадавших шокирована
Год назад, 2 ноября 2017 года, в 6.45 на шоссе Нарва—Таллинн у самого выезда из Нарвы пьяный водитель с превышением скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, где находились шофер и двое пассажиров. В начале октября этого года семья пострадавших в той страшной аварии узнала о решении суда и была им шокирована, рассказывает "Виру Проспект". Loe edasi…
Саммит ЕС утвердил соглашение о Brexit. Смогут ли работающие в Великобритании граждане стран ЕС остаться там? Нужна ли будет виза?
27 стран ЕС одобрили соглашение и политическую декларацию о будущих отношениях с Великобританией Loe edasi…
Это уже похоже на зиму! Смотрите, какая погода нас ждет в первой половине следующей недели
Ночную продажу алкоголя в Нарве ограничат. Все из-за одиозного бара ”Караоке 24”
Проект решения городской управы о временном запрете на розничную продажу алкоголя для потребления на месте, рассмотренный на заседании комиссии по городскому хозяйству еще в прошлом месяце, предписывает: запретить продажу в выходной день с 4.00 до 6.00 и в предвыходной день с 4.00 до 7.00, сообщает "Нарвская газета". Loe edasi…
На авторынке Эстонии происходит уверенный спад — продажи новых автомобилей резко понизились
Москва: три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ
Пограничные корабли Российской Федерации в воскресенье "вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива" осуществили "агрессивные действия" против кораблей Военно-морских сил Украины, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, заявили в воскресенье в ВМС Украины. Loe edasi…
Сравним эстонские цены с латвийскими! Есть ли смысл ездить к южным соседям за едой, алкоголем и топливом?
Говорят, что в Латвии многое дешевле, чем в Эстонии. Kasulik выяснил, что дешевле и насколько, посетив южных соседей. Loe edasi…
ФОТО: Киоски на нарвском рынке ”Энергия” ликвидируют, но торговля там продолжится несмотря ни на что
Уже к концу ноября все киоски на нарвском рынке ”Энергия”, разрешения на эксплуатацию которых давно просрочены, будут снесены. Торговцы возмущены, но некоторые из них не собираются покидать территорию, и силой их выдворять оттуда власти и не собираются, и не имеют на это права. Loe edasi…
Россия направила боевые вертолеты и самолеты в район инцидента с украинскими кораблями. Украина подтягивает корабли из Бердянска
После инцидента в Черном море, когда корабль РФ протаранил украинский буксир, Россия направила боевую авиацию в район конфликта. Киев утверждает, что извещал о намерении его кораблей пройти по Керченскому проливу. Loe edasi…
Полиция безопасности Латвии задержала еще одного латвийского журналиста
Полиция безопасности задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова. Правоохранительные органы этот факт пока не комментирует, сообщает латвийский Delfi. Loe edasi…