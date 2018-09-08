ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллиннский марафон, вандализм на площадке в Ласнамяэ, вероятная причина выпуска ракеты под Отепя

В Крыму не утихает стихия, на всей территории полуострова до 9 сентября действует штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с.

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Тень блокады. Об одной из самых мрачных страниц войны рассказывают боец, медсестра, доброволка и ребенок блокады

Фото: архив

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Продлившись долгих 872 дня, она унесла почти миллион жизней, 2/3 погибших при этом были мирными жителями. Наш автор Светлана Белоусова записала воспоминания людей, которые жили в окружении, спасались сами и спасали других, прорывали кольцо и освобождали город.

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ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа пожар уничтожил историческую мызу Малла

Malla mõisa peahoone pärast põlengut Foto: Kaspar Pokk

Вчера в Ляэне-Вирумаа горело десятилетиями пустовавшее главное здание исторической мызы Малла.

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Эдгар Сависаар: вероятно, большая часть эстонцев хочет, чтобы я умер

Edgar Savisaar Hundisilmal Foto: Rauno Volmar

Эдгар Сависаар сказал в интервью Iltalehti, что пока не планирует умирать.

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G4S Eesti вручил знак отличия и подарок 12-летнему мальчику, который спас жизнь ребенку

G4S Eesti

Охранное предприятие G4S Eesti наградило знаком отличия ”За отвагу” 12-летнего Рогера Куура, который в июле спас на озере Вильянди тонувшего шестилетнего мальчика.

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МИД РФ — об установлении копии скандального памятника в Лихула: оскверняют память погибших в борьбе с фашизмом

Ekre mälestussamba üritus Foto: Veiko Vares

ТОП "Тихая охота": учимся отличать съедобный гриб от поганки Невозможное возможно! Названа вероятная причина, по которой испанский пилот выпустил ракету близ Отепя В Таллинне председатель КТ перевела на личный счет и за рубеж 140 тысяч евро, а затем покончила с собой

Официальный представитель МИД России Мария Захаровв выступила с заявлением относительно временного восстановления скандального памятника в Лихула.

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Из-за вертолета Сынаялгов музей запретит посадку во дворе замка Курессааре

Sõnajalgade perekonna käsutuses olev kopter. Foto: Priit Simson

Сааремааский музей попросил Летный департамент признать двор замка Курессааре зоной, где был бы запрещен запуск вертолетов в коммерческих целях.

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