08.09.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллиннский марафон, вандализм на площадке в Ласнамяэ, вероятная причина выпуска ракеты под Отепя

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Tallinna Sügisjooks
Tallinna SügisjooksFoto: Andres Putting

- Самое массовое представление Таллиннского марафона Осенний забег на 10 км уверенно выиграл кенийский бегун Уэлдом Керич — 30.13.
- Испанская газета El Pais, ссылаясь на армейские источники пишет, что причиной запуска в начале августа близ Отепя ракеты AIM-120 стала ошибка пилота.
- На этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов Управа Ласнамяэ ищет свидетелей.

ФОТО и ВИДЕО: Осенний забег Таллиннского марафона выиграл кениец

Tallinna Sügisjooks Foto: Andres Putting

Самое массовое представление Таллиннского марафона Осенний забег на 10 км уверенно выиграл кенийский бегун Уэлдом Керич - 30.13.
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ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей

Фото: управа Ласнамяэ

Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями.
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Невозможное возможно! Названа вероятная причина, по которой испанский пилот выпустил ракету близ Отепя

Typhoon Foto: Alessandro Bianchi, REUTERS

Испанская газета El Pais, ссылаясь на армейские источники пишет, что причиной запуска в начале августа близ Отепя ракеты AIM-120 стала ошибка пилота.
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ФОТО и ВИДЕО | Шторм в Крыму: пропавшие туристы, терпящие бедствие моряки, ЧП на Крымском мосту

Tormine Läänemeri Foto: Ilmar Saabas

В Крыму не утихает стихия, на всей территории полуострова до 9 сентября действует штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллиннский марафон, вандализм на площадке в Ласнамяэ, вероятная причина выпуска ракеты под Отепя

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- Самое массовое представление Таллиннского марафона Осенний забег на 10 км уверенно выиграл кенийский бегун Уэлдом Керич — 30.13.
- Испанская газета El Pais, ссылаясь на армейские источники пишет, что причиной запуска в начале августа близ Отепя ракеты AIM-120 стала ошибка пилота.
- На этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов Управа Ласнамяэ ищет свидетелей.
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