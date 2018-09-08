ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллиннский марафон, вандализм на площадке в Ласнамяэ, вероятная причина выпуска ракеты под Отепя

- Самое массовое представление Таллиннского марафона Осенний забег на 10 км уверенно выиграл кенийский бегун Уэлдом Керич — 30.13. - Испанская газета El Pais, ссылаясь на армейские источники пишет, что причиной запуска в начале августа близ Отепя ракеты AIM-120 стала ошибка пилота. - На этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов Управа Ласнамяэ ищет свидетелей.
ФОТО и ВИДЕО: Осенний забег Таллиннского марафона выиграл кениец
Самое массовое представление Таллиннского марафона Осенний забег на 10 км уверенно выиграл кенийский бегун Уэлдом Керич - 30.13. Loe edasi...
ФОТО: В Ласнамяэ "негодяи с художественными наклонностями" сломали площадку, управа ищет свидетелей
Управа столичного района Ласнамяэ обращается к жителям с просьбой помочь в поисках и поимки вандалов. К сожалению, на этой неделе акту вандализма подверглась игровая площадка парка Тондилоо. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева назвала вандалов негодяями с художественными наклонностями. Loe edasi...
Невозможное возможно! Названа вероятная причина, по которой испанский пилот выпустил ракету близ Отепя
Испанская газета El Pais, ссылаясь на армейские источники пишет, что причиной запуска в начале августа близ Отепя ракеты AIM-120 стала ошибка пилота. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Шторм в Крыму: пропавшие туристы, терпящие бедствие моряки, ЧП на Крымском мосту
В Крыму не утихает стихия, на всей территории полуострова до 9 сентября действует штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с. Loe edasi...
Тень блокады. Об одной из самых мрачных страниц войны рассказывают боец, медсестра, доброволка и ребенок блокады
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Продлившись долгих 872 дня, она унесла почти миллион жизней, 2/3 погибших при этом были мирными жителями. Наш автор Светлана Белоусова записала воспоминания людей, которые жили в окружении, спасались сами и спасали других, прорывали кольцо и освобождали город. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Ляэне-Вирумаа пожар уничтожил историческую мызу Малла