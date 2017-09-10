ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллиннский марафон и недовольные его проведением жители Копли

Сегодня, 10 сентября, в рамках Таллиннского марафона SEB по столичным улицам пробежали марафон и полумарафон, причем в марафоне был установлен исторический рекорд. Жители Пыхья-Таллинна ругают организацию движения во время марафона, потому что из-за закрытия улиц оказались в ловушке в своем районе. Подробнее об этом и о других событиях дня читайте в нашей подборке новостей этого воскресенья.

ФОТО: На Таллиннском марафоне установлен исторический рекорд

Kiprotich Kirui Foto: Andres Putting

Сегодня в рамках Таллиннского марафона SEB по столичным улицам пробежали марафон (42,195 км) и полумарафон (21,1 км).

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ФОТО и ВИДЕО: Президент Кальюлайд пробежала полумарафон

Сегодня в 12 часов на Таллиннском марафоне SEB начался полумарафон протяженностью 21,1 км, где в числе тысяч любителей бега на старт вышла и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Жители Копли о марафоне: эта организация движения — полный дебилизм!

SEB Tallinna Maraton Foto: Andres Putting

Жители Пыхья-Таллинна ругают организацию движения во время Таллиннского марафона SEB, потому что из-за закрытия улиц оказались в ловушке в своем районе.

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ФОТО: Ураган "Ирма" усилился при приближении к Флориде

Orkaan Irma Florida eel Foto: Stringer, REUTERS

Ураган "Ирма", который движется с северо-западной части Кубы в сторону американского штата Флорида, снова набрал силу в четыре балла из пяти по шкале Саффира-Симпсона, сообщает в воскресенье Национальный центр предупреждения ураганов США.

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"Ирма" над Флоридой. Под ударом Нэйплс и Сент-Питерсберг

Foto: AP, AFP Reuters, AFP/Scanpix

Ураган "Ирма" достиг побережья США на юге штата Флорида. Под ударом мощнейшего атлантического урагана — острова архипелага Флорида-Кис, а затем населенные пункты в районе залива Тампа. Российский Гидрометцентр полагает, что основной удар на себя примет город Сент-Питерсберг.

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ОЦЕНКА: Общая стоимость недвижимости Сависаара в Эстонии — около 400 000 евро

Edgar Savisaare kinnisvara Foto: Ekspress Meedia

Эдгару Сависаару лично и через его фирму Fixor Holding принадлежит четыре объекта недвижимости в Эстонии, которые вместе стоят примерно 400 000 евро. Самые дорогие из них — дача в Кейла-Йоа и хутор Хундисильма.

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ФОТО: Создатель Горхолла одобрил картины на фасаде здания

Linnahalli seintele maalitakse Foto: Andres Putting

Проектировщик Горхолла, городской архитектор Райне Карп одобряет нарисованное на фасаде здания произведение.

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Аналитики говорят, что вакансий слишком много и зарплаты растут. У кого?

фото иллюстративное Foto: Sven Arbet

В июне средняя брутто-зарплата преодолела границу в 1300 евро, но во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата была зафиксирована на уровне 1242 евро, то есть за год она выросла на 6,8%, пишет Maaleht.

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ГРАФИК: Каких автомобилей в Эстонии стали покупать больше, а каких — меньше

Uued masinad Paldiski sadamas Foto: Andres Putting

За первые восемь месяцев этого года в Эстонии продано на 1890 новых автомобилей больше, чем за этот же период в прошлом году. Если исключить самодельные машины, которых за это время продали три, то различных марок было в общей сложности 51. Какие марки автомобилей в этом году больше всего в почете, а какие теряют силу? Смотрите график!

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ФОТО: Самые шикарные пентхаусы Таллинна — где и почем?

Foto: Pindi Kinnisvara

Честью и гордостью рынка недвижимости любого большого города являются пентхаусы. Какие они — самые дорогие и представительные пентхаусы Таллинна?

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