ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллинн стал столицей "Тотального диктанта-2019", Россия приостановила участие в ДРСМД

Вера Иванов, Надежда Петров, Любовь Сидоров. Мужские, с точки зрения русской традиции, варианты окончания женских фамилий — это адекватно и приемлемо? Или такое сочетание — чуть ли не национально-лингвистическая девиация, и ”нормальному русскому человеку” это — как серпом по ушам? Что говорит об этом закон? Есть ли у государства предпочтения, пытается ли оно насильно обэстонить русских женщин, или решение об окончании в фамилии — инициатива самой женщины при вступлении в брак? А раз у нас равноправие — может ли существовать Индрек Котова, Пеэтер Красивая или Андрус Уткина? Мы узнали, что теоретически об этом говорит закон, и практически — ЗАГС.

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Таллинн стал столицей "Тотального диктанта-2019"

Rahvusvaheline üritus Totaalne etteütlus Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Новосибирске состоялась VII Международная научно-практическая конференция тотального диктанта ”Динамические процессы в современном русском языке”.

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Урмас Рейнсалу: СССР оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мир. Россия обязана возместить причиненный ущерб

"Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с преданностью вспоминаем о смелости эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство. Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которой Россия навсегда отказывается от своих привилегий в отношении Эстонии, действительна и сейчас", — пишет министр юстиции Урмас Рейнсалу на страницах газеты Eesti Päevaleht.

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От социального шулерства центристов больше всего страдают именно пенсионеры. Ответ Мярту Сультсу

Keit Pentus-Rosimannus Foto: Kalle Veesaar

ТОП Урмас Рейнсалу: СССР оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мир. Россия обязана возместить причиненный ущерб "мы должны официально заявить об этом России" Эстония и Россия обновят пенсионное соглашение: какие изменения могут ждать пенсионеров? ПОТРЯСАЮЩАЯ НОВОСТЬ: Wizz Air начинает летать из Таллинна в Грузию! Стоимость билета начинается от 19,99 евро

Недавно Мярт Сультс выступил в защиту пенсионной политики Центристской партии и подверг критике мои предложения по улучшению жизни пенсионеров, посчитав их нереальными. Действительно, в условиях той экономической политики, которую проводит Центристская партия вместе со своими партнерами по правительственной коалиции, пенсионеры Эстонии лишены ясных перспектив на будущее и обречены быть жертвами надувательства со стороны государства.

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Эстония и Россия обновят пенсионное соглашение: какие изменения могут ждать пенсионеров?

Rapla pensionärid Foto: Arvi Kriis

В конце ноября представители Министерства социальных дел Эстонии и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации провели консультации по вопросу изменения пенсионного соглашения. Ожидается, что к февралю окончательный текст нового договора будет согласован, и его подписание состоится в конце этого или начале следующего года. Какие правки планируется внести и какие давно необходимы — разбиралась ”МК-Эстония”.

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Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет

Ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Все чаще в интернете распространяются фото и видео детей из Эстонии в обнаженном виде