ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таллинн стал столицей "Тотального диктанта-2019", Россия приостановила участие в ДРСМД

- Таллинн стал столицей "Тотального диктанта-2019". - Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет. - Урмас Рейнсалу: СССР оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мир. Россия обязана возместить причиненный ущерб.
ФОТО: Артисты из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу фейерверк! Таллинн отмечает Китайский Новый год
Таллинн уже в десятый раз устраивает праздник в честь Нового года по Китайскому календарю. Праздничные мероприятия пройдут сегодня на площади Вабадузе — на сцене можно будет увидеть артистов из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу, а в завершение вечера будет устроен фейерверк. Гостей приглашают на гуляния уже к полудню, а концерт пройдет с 16 до 18 часов. Loe edasi...
”Если Татьяна Иванов — это норма, то может ли Ilmar быть KozlovA?” И другие ”глупые” вопросы о русских постсвадебных фамилиях
Вера Иванов, Надежда Петров, Любовь Сидоров. Мужские, с точки зрения русской традиции, варианты окончания женских фамилий — это адекватно и приемлемо? Или такое сочетание — чуть ли не национально-лингвистическая девиация, и ”нормальному русскому человеку” это — как серпом по ушам? Что говорит об этом закон? Есть ли у государства предпочтения, пытается ли оно насильно обэстонить русских женщин, или решение об окончании в фамилии — инициатива самой женщины при вступлении в брак? А раз у нас равноправие — может ли существовать Индрек Котова, Пеэтер Красивая или Андрус Уткина? Мы узнали, что теоретически об этом говорит закон, и практически — ЗАГС. Loe edasi...
Таллинн стал столицей "Тотального диктанта-2019"
Сегодня в Новосибирске состоялась VII Международная научно-практическая конференция тотального диктанта ”Динамические процессы в современном русском языке”. Loe edasi...
Урмас Рейнсалу: СССР оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мир. Россия обязана возместить причиненный ущерб
"Мы отмечаем годовщину Тартуского мира. Мы с преданностью вспоминаем о смелости эстонских солдат и дипломатов, которые строили свое государство. Для Эстонии мирный договор, по сути, закончился победой. Вторая статья мирного договора, согласно которой Россия навсегда отказывается от своих привилегий в отношении Эстонии, действительна и сейчас", — пишет министр юстиции Урмас Рейнсалу на страницах газеты Eesti Päevaleht. Loe edasi...
От социального шулерства центристов больше всего страдают именно пенсионеры. Ответ Мярту Сультсу
Недавно Мярт Сультсвыступил в защиту пенсионной политики Центристской партии и подверг критике мои предложения по улучшению жизни пенсионеров, посчитав их нереальными. Действительно, в условиях той экономической политики, которую проводит Центристская партия вместе со своими партнерами по правительственной коалиции, пенсионеры Эстонии лишены ясных перспектив на будущее и обречены быть жертвами надувательства со стороны государства. Loe edasi...
Эстония и Россия обновят пенсионное соглашение: какие изменения могут ждать пенсионеров?
В конце ноября представители Министерства социальных дел Эстонии и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации провели консультации по вопросу изменения пенсионного соглашения. Ожидается, что к февралю окончательный текст нового договора будет согласован, и его подписание состоится в конце этого или начале следующего года. Какие правки планируется внести и какие давно необходимы — разбиралась ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Путин объявил о приостановке участия в ДРСМД и начале создания новых видов ракет
Ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет, заявил президент РоссииВладимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс". Loe edasi...
Все чаще в интернете распространяются фото и видео детей из Эстонии в обнаженном виде
Во времена, когда Марк Цукерберг проводил первые эксперименты с социальными сетями в общежитии Гарвардского университета, в эстонских СМИ появилась резонансная статья о порнографии, которая ”вновь прорывается на витрины”. Loe edasi...
Умер легендарный диктор программы ”Время” Евгений Суслов
Диктор и телеведущий Центрального телевидения СССР Евгений Суслов скончался в пятницу, 1 февраля. Об этом сообщила его коллега Алла Данько в Facebook. Loe edasi...
ВИДЕО читателя Delfi: Чьи кони? На шоссе Таллинн-Нарва по проезжей части бежал “табун мустангов”
Читатель Delfi прислал видео того, как на 15 километре шоссе Таллинн-Нарва по дороге смело бегут несколько “мустангов”. Loe edasi...