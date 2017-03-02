ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Тайная недвижимость” Медведева и требования Менькова

Подведем итоги второго дня весны.

Сегодня стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев владеет ”огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом”. Об этом говорится в публикации Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Кроме того, на этой неделе Финляндия применила в отношении стоматолога из Эстонии ограничение на осуществление врачебной деятельности, которое однако на его родине не действует.

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Уволенный в прошлом году за нецензурные насмешки над парадом спасатель Сергей Меньков требует в суде компенсации, решение будет вынесено в течение этого месяца.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Вильнюсе снесли заборы миллионеров — за бензопилу взялся сам мэр

Foto: Karolina Pansević/Delfi.lt

В Литве, в Вильнюсе 2 марта начали сносить самовольно построенные заборы на набережной реки Вилия (Нерис), в престижном столичном районе Жверинас, на ул. Бирутес.

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ОПРОС: Кто достоин представить Эстонию на конкурсе “Евровидение”?

Ekspress Meedia

Уже в эту субботу, 4 марта, в 19:30 в Saku Suurhall состоится финал песенного конкурса Eesti Laul, по итогам которого станет известно, кто представит Эстонию на “Евровидении”. Delfi будет вести текстовую трансляцию финала, а пока что мы предлагаем вам высказать свое мнение — кто же достоит представлять нашу страну?

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ВИДЕО: Фонд борьбы с коррупцией рассказал о ”тайной недвижимости” Медведева

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев владеет ”огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом”. Об этом говорится в публикации Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

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Издание: лечивший в Финляндии здоровые зубы эстонский врач продолжает работать в Таллинне

Dmitri Filippenko seab end Tallinnas asuvas kliinikus sisse ja valmistub patsientide vastuvõtuks. Karin Kaljuläte

На этой неделе Финляндия применила в отношении стоматолога из Эстонии ограничение на осуществление врачебной деятельности, которое однако на его родине не действует, поскольку Департамент здоровья Эстонии не считает нужным оповещать пациентов о медиках, лишенных за рубежом лицензии и вернувшихся в родные пенаты, пишет Eesti Päevaleht.

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Где этой весной можно будет учить эстонский язык бесплатно?

фото иллюстративное Foto: Arno Mikkor

Многие жители Эстонии обеспокоены языковыми требованиями к рабочим местам, а также возможностями для обучения и практики языка.

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Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатского иммунитета

Marine Le Pen Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT, AFP

Европейские депутаты проголосовали в четверг на пленарной сессии Европарламента за снятие парламентского иммунитета с евродепутата и лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передал корреспондент "Интерфакса".

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Читатель: почему в Ида-Вируской центральной больнице не всегда можно сходу записаться к врачу?

Ida-Viru Keskhaigla 28.08.15 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Ситуация, при которой в Ида-Вируской центральной больнице порой не записаться к специалисту, не устраивает многих пациентов. Позвонив в регистратуру, можно услышать ответ «запись еще не производится» или «у нас пока нет графика на этот месяц».

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”Jõeäärne õueaiamaa”. Россиянин делится опытом быстрого изучения эстонского

Laulupeo II kontserdi emotsioonid Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Русский Delfi публикует серию материалов о россиянах, переехавших жить в Эстонию, выучивших государственный язык и владеющих им на очень высоком уровне. Как им это удалось? Какие были трудности? Что им нравится в Эстонии, что — нет? Это — наша вторая история.

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Уволенный за насмешки над парадом Сергей Меньков требует в суде компенсации

Sergei Menkov Foto: Tiit Blaat

Уволенный в прошлом году за нецензурные насмешки над парадом спасатель Сергей Меньков требует в суде компенсации, решение будет вынесено в течение этого месяца.

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Средняя брутто-зарплата в Эстонии выросла за год до 1146 евро

Raha Foto: Andres Putting

Средняя месячная брутто-зарплата в прошлом году составила 1146 евро, что на 7,6% больше, чем в 2015 году. Самой высокой брутто-зарплата была в четвертом квартале прошлого года, пишет rus.err.ee.

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От детского здоровья до административной реформы: Фестиваль мнений порадует разнообразием тем

Foto: Andres Putting

Среди 359 идей, представленных в этом году на Фестиваль мнений в Пайде и фестивали предубеждений на Хийумаа и Юго-Востоке Эстонии, доминировали дискуссии по вопросам этики и ценностей. Всего в январе поступило 275 тем для Фестиваля мнений в Пайде, а также по 40 идей для фестивалей предубеждений на Юго-Востоке Эстонии и Хийумаа.

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Провалившуюся под лед косулю спасли: в каких еще случаях спасатели придут на помощь животным?

Foto: päästeamet

15 февраля в районе 10 утра спасателей вызвали на помощь для косули, которая провалилась под лед, разбитый паромом в Силламяэском порту. С суши косулю вызволить не удалось, поскольку выход на лед был опасен и для самих спасателей. В конце концов через час с небольшим пришел буксир, с помощью которого несчастное животное и вызволили.

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Что происходит с теми, кому не продлевают вид на жительство и высылают из Эстонии

Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Если жителя Эстонии, который прожил много лет здесь и у которого в России никого нет, высылают из страны, то его, заверяют в посольстве РФ, в беде отнюдь не бросают и решают его проблемы на нескольких уровнях. Да и здесь при помощи толковых юристов людям нередко удается избежать высылки. Однако истории о том, что кого-то хотят отправить в Россию, периодически случаются, пишет "МК-Эстония".

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ФОТО: В люстре замка Маарьямяги нашли капсулу времени, оставленную польскими электриками

Eesti Ajaloomuuseum

Когда в 1980-е годы на Маарьямяэ проводились реставрационные работы, за проект отвечала польская фирма. Теперь же, во время тотальной реновации Эстонского исторического музея, в люстре был найден маленький ”подарок” от польских электриков.

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Завораживающий кадр: снимок эстонского фотографа опубликован в National Geographic

Foto: Andrei Reinol

Снятый в Таллинне эстонским фотографом кадр был опубликован в мартовском номере журнала National Geographic.

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В Ласнамяэ появится супершкола с русским языком обучения

Läänemere tee 31, Tallinna, lammutatakse vana koolimaja Foto: Karli Saul

Потрепанное советское здание школы Мерекалда по адресу Ляэнемере теэ, 31, где сейчас суетятся рабочие, к осени должно превратиться в гордость Ласнамяэ и города Таллинна — русскоязычный образовательный центр, где будут учиться ученики трех русскоязычных учебных заведений.

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ФОТО DELFI: Скопившийся на окраине Ласнамяэ мусор уже виден со спутника

Omaalgatuslik prügimägi Betooni tänava lõpus Foto: Andres Putting

Фотограф Delfi приметил стихийную свалку, которая образовалась на улице Бетоони в Ласнамяэ. Delfi направил информацию Таллинну, и МуПо выяснила, что мусор лежит ровно за чертой города – на территории волости Раэ. А убирать мусор придется Департаменту окружающей среды.

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Потеряны и не найдены: эстонская полиция ищет 43 давно пропавших людей

PPA

На домашней странице полиции можно найти фотографии 43 человек, которые долгое время считаются пропавшими без вести, последней прибавилась пропавшая в сентябре прошлого года в волости Алатскиви Алла Каптеева. В то же время количество пропавших людей сохраняется стабильным, потому что время от времени давно пропавших находят, к сожалению, не живыми.

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В процессе закупки бумаги Таллинну представили ложные данные, но никто наказан не был

Paber. Foto on illustratiivne.

Таллинн проводил объемную закупку бумаги, в отношении который были представлены сертификаты с ложными данными, пишет Äripäev.

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Искусственный интеллект начал искать склонных к суициду пользователей Facebook

фото иллюстративное Foto: Rain Kooli

Социальная сеть Facebook запустила алгоритм, предназначенный для выявления пользователей, которые находятся в зоне риска и могут совершить самоубийство.

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Швеция вернула военную службу по призыву из-за российской угрозы

Правительство Швеции решило вернуть обязательный военный призыв, сообщила пресс-секретарь министерства обороны страны Маринетт Радебо. "Российская военная активность — одна из причин", — уточнила она.

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