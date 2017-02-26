ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Тайна" речи Кальюлайд, страсти вокруг ”идеи Калласа”, пыль в Ласнамяэ и Масленица

В воскресенье страна еще не отошла от празднования 99-й годовщины Эстонской Республики. Delfi также следил за отголосками праздника. Бурные споры вызвало и вчерашнее высказывание Калласа об упразднении должности президента. День был ознаменован и народными гуляньями по случаю Масленицы, маршем памяти Бориса Немцова в различных городах России и некоторыми другими животрепещущими темами. Читайте нашу традиционную подборку.

ВИДЕО: Дружба с союзниками, насилие и устаревшие мечты. Речь Кальюлайд глазами политиков

Речь президента Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики вызвала много разговоров. Неоторые политки поделились с Delfi тем, что запомнилось им больше всего.

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ФОТО: Находящиеся в Ливане эстонские военные отметили годовщину ЭР

Vabariigi aastapäev Liibanonis Foto: kaitsevägi

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Дислоцирующиеся в Южном Ливане в составе ирландско-финского батальона эстонские военные пехотного подразделения Estpla-22 отметили годовщину Эстонской Республики традиционным поднятие флага и построением.

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ФОТО: Тайна президентской речи: Кальюлайд считывала текст с телесуфлера

Kaks teleprompteri ekraani on kõnet pidama minevast Kaljulaidist vasakul ja paremal Foto: Ilmar Saabas

Речь Керсти Кальюлайд 24 февраля в национальной опере ”Эстония” была исключительной с той точки зрения, что впервые президент Эстонии использовал для своего выступления телесуфлер.

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Рейнсалу об идее Калласа: для маленького государства это может оказаться непоправимо опасным

Urmas Reinsalu Foto: Andres Putting

Министр юстиции Урмас Рейнсалу считает, что идея Сийма Каллас об объединении должности президента и премьер-министра неразумна, потому что в таком случае придется менять всю конституционную систему. Кроме того, это принесет с собой больше коррупции и популизма.

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Вакра: нам следует радоваться, что президентом избрали Кальюлайд, а не Калласа

Rainer Vakra Foto: Andres Putting

Социал-демократ Райнер Вакра не согласен с критическими высказываниями Сийма Калласа в отношении президента Керсти Кальюлайд.

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Грязин: объединение должностей премьера и президента дало бы нам Пятса и диктатуру

Vaba mikrofon Foto: Tiit Blaat

Депутат-реформист Игорь Грязин не согласен с идеей своего однопартийца Сийма Калласа об объединении должностей президента и премьер-министра, так в этом случае страна может получить диктатора.

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ФОТО: Жители Ляэнемере могут вздохнуть свободно: "покрытые слоем пыли квартиры" — в прошлом

Läänemere tee 31, Tallinna, lammutatakse vana koolimaja Foto: Karli Saul

В столичном районе Ласнамяэ месяц шли работы по сносу здания школы на улице Ляэнемере, а жители близлежащих домов испытывали неудобство в связи с образовавшейся в результате этого пылью.

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ФОТО: В Ласнамяэ с размахом отметили Масленицу

Lasnamäe linnaosavalitsus

В субботу, 25 февраля, в парке Паэ управа района Ласнамяэ организовала празднование Масленицы. Гостей приветствовали старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, мэр города Маарду Владимир Архипов и старейшина Кристийне Вадим Белобровцев, передает пресс-служба района.

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ФОТО: В Нарве отметили Масленицу

Vastlapaev Narvas 2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

26 февраля народные гуляния по случаю Масленицы прошли и в Нарве.

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ФОТО и ВИДЕО: В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова, Касьянова облили зеленкой

Foto: Ivan Sekretarev, AP

В Москве прошел марш памяти политика Бориса Немцова, убитого два года назад на мосту около Кремля. Шествие стартовало от Страстного бульвара и прошло до проспекта Сахарова.

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ФОТО: В центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дверь дома

Delfi lugeja

Недалеко от перекрестка Йыэ и Пронкси на Нарвском шоссе в Таллинне произошла странная авария, в ходе которой автомобиль съехал с дороги и врезался в дверь находящегося рядом здания.

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На шоссе Таллинн-Нарва в аварии погиб мужчина

Foto on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

В воскресенье утром, около 09:20, на 153 км шоссе Таллнн-Нарва, недалеко от перекрестка Онтика, произошла авария с участием легкового автомобиля Kia, водитель которого в результате случившегося скончался на месте.

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Экс-офицер Сил обороны за разглашение гостайны приговорен к тюремному заключению

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Харьюский уездный суд признал бывшего капитана Сил обороны Эстонии Иво Юрака виновным в разглашении государственной тайны и приговорил к его к двум с половиной годам заключения, из которых семь месяцев ему придется провести в тюрьме, остальной срок - условный с четырехлетним испытательным периодом.

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Ласнамяэская гимназия подала ходатайство о сохранении обучения на русском языке

Rahvusvaheline üritus Totaalne etteütlus Foto: Rauno Volmar

Ласнамяэская гимназия стала третьим учебным заведением столицы, подавшим ходатайство о сохранении преподавания на русском языке.

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