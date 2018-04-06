ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таинственное падение автомобиля с обрыва Пакри и инцидент с рыбаками на Чудском озере

Сегодня православные отмечают Страстную пятницу. Ночью же в Палдиски произошел странный инцидент — с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW. Полиция конфисковала Lamborghini, Hummer и ангар мотоциклов подозреваемого в коррупции Винка, а на льду Чудского озера в "западне" оказались около сотни рыбаков.
”Наш 13-летний сын неоднократно пытался свести счеты с жизнью”. История с виду обычной эстонской семьи
За несколько месяцев подростковая депрессия вылилась в попытки наложить на себя руки, но близкие ничего не замечали, пишет Eesti Ekspres. Loe edasi…
ФОТО С МЕСТА ДТП: Виновника аварии со смертельным исходом через три недели нашли мертвым
Молодой нарвитянин, ставший в январе этого года виновником тяжелой аварии вблизи деревни Пуртсе, в которой погиб человек, сам ушел из жизни тремя неделями позже, выпав из окна, сообщает ”Северное побережье”. Loe edasi…
”У меня просто нет слов!” Специалист остро раскритиковал новую пенсионную реформу
Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров остро раскритиковал новую пенсионную реформу, которую вчера одобрило правительство. Точнее, одну его часть: первая пенсионная ступень будет соотноситься со стажем, а не с официально полученной зарплатой. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Странный инцидент в Палдиски: с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW
Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Людей в машине обнаружено не было. Странно и то, что у транспортного средства отсутствуют номерные знаки. Loe edasi…
Британский журналист — Кальюлайд: вы верите, что отравление Скрипалей — дело рук России?
Участник грядущих учений ”Ёж 2018”: я опоздаю на сборы из-за расписания автобусов!
В редакцию Delfi обратился взволнованный читатель. Силы обороны ждут тысячи резервистов на военные учения ”Ёж 2018”, но, по словам написавшего, до сих пор не предложено ни одного решения: как добираться тем, кто живет далеко от места сборов, а выезжать надо до первых автобусов и поездов. Loe edasi…
ФОТО: Телеведущую Сигне Лахтейн проводили в последний путь
Сегодня погибшую в результате аварии телеведущую Сигне Лахтейн в узком кругу семьи и близких проводили в последний путь. Loe edasi…
Британские врачи: состояние Сергея Скрипаля улучшилось, оно уже не критическое
Лечение Сергея Скрипаля дает результаты, говорится в заявлении директора по медицинской части больницы, где лечат бывшего агента ГРУ после отравления нервно-паралитическим токсином. Loe edasi…
Не выкидывайте наклейки! Выйдет еще один дополнительный тираж книги "Наша Эстония"
Все 33 тысячи экземпляров книги Maxima "Наша Эстония" быстро разошлись с прилавков, а те, кто не успел ее приобрести, даже инициировали петицию для печати нового тиража. Maxima от этой идеи отказалась, но автор книги Эпп Петроне и издательство Petrone Print решили сами выпустить еще один дополнительный тираж. Loe edasi…
Страстная пятница 6 апреля: история, обычаи и традиции
Великая пятница является самым скорбным днем Страстной седмицы. В завершение Великого поста верующие вспоминают последний день земной жизни Иисуса Христа и продолжают готовиться к Светлой Пасхе. Из нашей статьи вы узнаете, как правильно провести этот день. Loe edasi…