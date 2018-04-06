06.04.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таинственное падение автомобиля с обрыва Пакри и инцидент с рыбаками на Чудском озере

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rus.delfi.ee
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BMW sõitis Pakri tuletorni juures merre
BMW sõitis Pakri tuletorni juures merreFoto: Andres Putting

Сегодня православные отмечают Страстную пятницу. Ночью же в Палдиски произошел странный инцидент — с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW. Полиция конфисковала Lamborghini, Hummer и ангар мотоциклов подозреваемого в коррупции Винка, а на льду Чудского озера в "западне" оказались около сотни рыбаков.

”Наш 13-летний сын неоднократно пытался свести счеты с жизнью”. История с виду обычной эстонской семьи

Shutterstock

За несколько месяцев подростковая депрессия вылилась в попытки наложить на себя руки, но близкие ничего не замечали, пишет Eesti Ekspres.
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ФОТО С МЕСТА ДТП: Виновника аварии со смертельным исходом через три недели нашли мертвым

Foto: Ain Liiva

Молодой нарвитянин, ставший в январе этого года виновником тяжелой аварии вблизи деревни Пуртсе, в которой погиб человек, сам ушел из жизни тремя неделями позже, выпав из окна, сообщает ”Северное побережье”.
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”У меня просто нет слов!” Специалист остро раскритиковал новую пенсионную реформу

Dmitri Jegorov Foto: Andres Putting

Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров остро раскритиковал новую пенсионную реформу, которую вчера одобрило правительство. Точнее, одну его часть: первая пенсионная ступень будет соотноситься со стажем, а не с официально полученной зарплатой.
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ФОТО и ВИДЕО: Странный инцидент в Палдиски: с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW

Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Людей в машине обнаружено не было. Странно и то, что у транспортного средства отсутствуют номерные знаки.
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Британский журналист — Кальюлайд: вы верите, что отравление Скрипалей — дело рук России?

Kersti Kaljulaid USA visiidil Foto: Priit Simson

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на прошлой неделе дала интервью британскому телеканалу Channel 4. Ее, помимо прочего, спросили: верит ли она, что за отравлением Скрипалей стоит напрямую Россия?
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ГРАФИК: Смотрите, какими дорогими авто владеет подозреваемый в коррупции Винк при своей довольно скромной зарплате

Ekspress Meedia

Позавчера с разрешения суда по подозрению в коррупции под стражу был заключен заместитель директора подразделения ремонта автобусов Tallinna Linnatranspordi AS Яанус Винк.
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ФОТО: Lamborghini, Hummer и ангар мотоциклов. Полиция конфискует имущество подозреваемого в коррупции Винка

Foto: Madis Veltman

Полиция конфискует имущество подозреваемого в коррупции бывшего заместителя директора подразделения ремонта автобусов Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка.
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ФОТО: На льду Чудского озера в "западне" оказались около сотни рыбаков

Kalamehed Peipsi jääl lõksus Foto: Delfi lugeja

Сегодня на Чудском озере близ Варнья в Тартумаа на льду застряли около ста рыбаков.
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В Австралии погиб 24-летний житель Эстонии, попавший на миндальной ферме под трактор

Ekspress Meedia

В Австралии погиб 24-летний житель Эстонии, попавший в 4:30 по местному времени на ферме под трактор.
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Участник грядущих учений ”Ёж 2018”: я опоздаю на сборы из-за расписания автобусов!

фото иллюстративное Foto: Arno Mikkor

В редакцию Delfi обратился взволнованный читатель. Силы обороны ждут тысячи резервистов на военные учения ”Ёж 2018”, но, по словам написавшего, до сих пор не предложено ни одного решения: как добираться тем, кто живет далеко от места сборов, а выезжать надо до первых автобусов и поездов.
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ФОТО: Телеведущую Сигне Лахтейн проводили в последний путь

Signe Lahteina ärasaatmine Tartus Rahumäe kalmistul Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Сегодня погибшую в результате аварии телеведущую Сигне Лахтейн в узком кругу семьи и близких проводили в последний путь.
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Британские врачи: состояние Сергея Скрипаля улучшилось, оно уже не критическое

Sergei Skripal Foto: Stringer, REUTERS

Лечение Сергея Скрипаля дает результаты, говорится в заявлении директора по медицинской части больницы, где лечат бывшего агента ГРУ после отравления нервно-паралитическим токсином.
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Не выкидывайте наклейки! Выйдет еще один дополнительный тираж книги "Наша Эстония"

Foto: Maxima Eesti

Все 33 тысячи экземпляров книги Maxima "Наша Эстония" быстро разошлись с прилавков, а те, кто не успел ее приобрести, даже инициировали петицию для печати нового тиража. Maxima от этой идеи отказалась, но автор книги Эпп Петроне и издательство Petrone Print решили сами выпустить еще один дополнительный тираж.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таинственное падение автомобиля с обрыва Пакри и инцидент с рыбаками на Чудском озере

06.04.2018
Сегодня православные отмечают Страстную пятницу. Ночью же в Палдиски произошел странный инцидент — с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW. Полиция конфисковала Lamborghini, Hummer и ангар мотоциклов подозреваемого в коррупции Винка, а на льду Чудского озера в "западне" оказались около сотни рыбаков.
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