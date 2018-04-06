ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таинственное падение автомобиля с обрыва Пакри и инцидент с рыбаками на Чудском озере

ФОТО С МЕСТА ДТП: Виновника аварии со смертельным исходом через три недели нашли мертвым

Foto: Ain Liiva

Молодой нарвитянин, ставший в январе этого года виновником тяжелой аварии вблизи деревни Пуртсе, в которой погиб человек, сам ушел из жизни тремя неделями позже, выпав из окна, сообщает ”Северное побережье”.

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”У меня просто нет слов!” Специалист остро раскритиковал новую пенсионную реформу

Dmitri Jegorov Foto: Andres Putting

Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров остро раскритиковал новую пенсионную реформу, которую вчера одобрило правительство. Точнее, одну его часть: первая пенсионная ступень будет соотноситься со стажем, а не с официально полученной зарплатой.

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ФОТО и ВИДЕО: Странный инцидент в Палдиски: с обрыва Пакри в море упал автомобиль BMW

Сегодня ночью со скалистого берега возле маяка Пакри в Палдиски в море упал автомобиль BMW. Людей в машине обнаружено не было. Странно и то, что у транспортного средства отсутствуют номерные знаки.

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Британский журналист — Кальюлайд: вы верите, что отравление Скрипалей — дело рук России?

Kersti Kaljulaid USA visiidil Foto: Priit Simson

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на прошлой неделе дала интервью британскому телеканалу Channel 4. Ее, помимо прочего, спросили: верит ли она, что за отравлением Скрипалей стоит напрямую Россия?

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ГРАФИК: Смотрите, какими дорогими авто владеет подозреваемый в коррупции Винк при своей довольно скромной зарплате

Ekspress Meedia

Позавчера с разрешения суда по подозрению в коррупции под стражу был заключен заместитель директора подразделения ремонта автобусов Tallinna Linnatranspordi AS Яанус Винк.

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ФОТО: Lamborghini, Hummer и ангар мотоциклов. Полиция конфискует имущество подозреваемого в коррупции Винка

Foto: Madis Veltman

Полиция конфискует имущество подозреваемого в коррупции бывшего заместителя директора подразделения ремонта автобусов Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка.

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