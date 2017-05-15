ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Таави Аас баллотируется в мэры, здоровье Сависаара оценит спецкомиссия

Официальным кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас, но знают ли его жители столицы? Смотрите наш уличный опрос. Для оценки состояния здоровья Сависаара сформировали спецкомиссию, а в в Эстонии тайно действует литовский оптовый продавец лекарств.

Создатели вируса WannaCry обошли блокировку его распространения: пик заражений ожидается 15 мая

Хакеры, запустившие​ вирус-вымогатель WannaCry, обновили программу и обошли блокировку, с помощью которой было остановлено его распространение, сообщает издание Motherboard.

Loe edasi...

Во Франции произошла стрельба, ранены три человека

Pariis Foto: Christian Hartmann, REUTERS

На севере Франции в департаменте Сена и Марна произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека, передает Korrespondent.net со ссылкой на Republique 77.

Loe edasi...

ФОТО: Из гимназии Кохтла-Ярве эвакуировали учеников из-за сильного запаха хлора

Koolimajast evakueeriti seal levinud imeliku lõhna tõttu inimesed Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

В понедельник примерно в 10 часов утра в Ярвеской гимназии, расположенной в Кохтла-Ярве по улице Катсе, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого, по словам представителя Спасательного департамента, ”двум людям понадобилась медицинская помощь”.

Loe edasi...

Financial Times: Кальюлайд — президент, объединяющая страны ЕС

Kersti Kaljulaid Foto: Thierry Charlier, AFP

Газета Financial Times пишет, что в Западной Европе к выбору Макрона президентом Франции отнеслись тепло, а в Центральной и Южной — сдержанно. И это увеличивает раскол между более старыми странами-членами ЕС на Западе, и более новыми — на Востоке. О президенте Эстонии Керсти Кальюлайд Financial Times пишет как об "объединителе".

Loe edasi...

Издание: в Эстонии тайно действует литовский оптовый продавец лекарств

Foto: Karin Kaljuläte

По оценке аптекарей, государство не справилось с внедрением аптечной реформы, более 300 аптек не соответствуют установленным в новом законе требованиям, а литовская фирма по оптовой продаже лекарств обошла закон и на глазах у департамента конкуренции завоевывает местный рынок, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

ФОТО: Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии стал Таави Аас

Mattias Tammet

Сегодня в 8 часов утра в бюро Центристской партии совет города собрался для утверждения кандидата в мэры Таллинна от центристов, которым стал Таави Аас.

Loe edasi...

ОПРОС DELFI: Знают ли русскоязычные жители Таллинна, кто такой Таави Аас?

Кандидатом в мэры Таллинна от Центристской партии на предстоящих местных выборах назван Таави Аас — сейчас он исполняет обязанности мэра столицы вместо Эдгара Сависаара, отстраненного от должности. Мы спросили русскоязычных жителей Таллинна, знают ли они Ааса, а также что думают о строительстве улицы Рейди рядом с Русалкой — этот проект он активно продвигает.

Loe edasi...

Американские номера на мотоцикле убегавшего от полиции лихача были незаконны

Foto: Veiko Vares

К списку правонарушений мотоциклиста-лихача, который в апреле пытался скрыться от полиции на скорости, местами достигавшей 200 км/ч, прибавилось незаконное использование американского регистрационного номера.

Loe edasi...

Сбой в системах Больничной кассы: дигитальные рецепты и больничные были недоступны

Foto: Andres Putting

Работа центра рецептов и страхового регистра Больничной кассы сегодня около полудня была нарушена, из-за чего были недоступны, например, дигитальные рецепты.

Loe edasi...

Для оценки состояния здоровья Сависаара сформировали спецкомиссию

Edgar Savisaar 13. aprillil Foto: Karli Saul

По словам директора Института судебно-медицинской экспертизы Юллара Ланно, для оценки состояния здоровья Эдгара Сависаара созвана спецкомиссия.

Loe edasi...

Суд решил не освобождать бывшего дзюдоиста Индрека Пертельсона от долгов

Indrek Pertelson Foto: Vallo Kruuser

На прошлой неделе Харьюский уездный суд обсуждал возможность окончания банкротства двукратного бронзового призера олимпиады дзюдоиста и экс-руководителя спортивного клуба Arigato Индрека Пертельсона.

Loe edasi...

Кальюлайд: предвыборный лозунг реформистов и EKRE — ”Сплотимся в ненависти к русским!”

Foto: Hendrik Osula

Старейшина Пыхья-Таллинна и член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд на своей странице в Facebook поддержал Таави Ааса и Михаила Кылварта, чообщает управа Пыхья-Таллинна.

Loe edasi...