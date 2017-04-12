ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Свежий ежегодник КаПо и будущее таллиннского ипподрома

Сегодня Полиция безопасности (КаПо) представила свой ежегодник за 2016 год. Читайте, кого задержала КаПо и какие опасности угрожают Эстонии. Также читайте о будущем ипподрома в Таллинне и смотрите видеоинтервью Delfi с российским актером Оскаром Кучерой.

Что станет с таллиннским ипподромом? Наделавший много шума проект застройки может стать реальностью

Lend linna kohal Foto: Andres Putting

Пять лет тому назад в Талинне шли ожесточенные споры по поводу застройки участка, на котором располагается ипподром.

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ФОТО: Ида-Вирумаа хочет стать краем приключений и привлекать миллион туристов в год

Ida-Virumaa põnevamad turismiatraktsioonid Foto: Madis Veltman

Сотни активных жителей Ида-Вирумаа во главе с десятками туристических организаций и самоуправлениями решили обновить публичный образ уезда и превратить его в ”край приключений”. Создатели и приверженцы этой идеи, среди них изобретатель формулы ”край приключения” писатель Сассь Хенно, хоровой дирижер родом из Мяэтагузе Хирво Сурва и выросший в Кохтла-Ярве актер Юллар Сааремяэ уверены, что Ида-Вирумаа отличается от других регионов Эстонии уникальным сочетанием природного и промышленного ландшафта, и при правильном маркетинге уезд может стать вторым после Таллинна туристическим магнитом в стране.

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Число погибших в результате теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек

Foto: Roman Starapopov

Число погибших в результате теракта в метро Петербурга увеличилось до 15 человек, в больнице скончался пациент, находившийся в тяжелом состоянии.

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Дорога из Нарвы в Ивангород на машине занимает до 10 часов

Foto: Roman Vikulov

Когда закончатся серьезные задержки транспорта, пересекающего границу в Нарве, совершенно непонятно. Заполненный автотранспортом, двигающимся в Ивангород, мост — лучшее свидетельство того, что российская таможня не успевает за эстонской.

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В Петербурге автобусы Lux Express больше не будут отправляться с Балтийского вокзала

Ivangorod, piir, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

С 12 апреля автобусы фирмы Lux Express Group, следующие по маршруту Санкт-Петербург — Таллинн, будут отправляться только с автовокзала, по адресу Обводный канал, 36.

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ФОТО DELFI: Устроивший аварию с тремя погибшими Яан Пийм предстанет перед судом летом

Jaan Piimi kohtuprotsess Jõhvise Foto: Sergei Stepanov, NPA

Обвиняемый в совершении аварии с тремя погибшими летом прошлого года Яан Пийм предстанет перед судом летом.

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Ежегодник КаПо: нельзя полностью исключить теракт со стороны террориста-одиночки

Foto: Andres Putting

В ежегоднике Полиции безопасности (КаПо) отмечается, что нестабильность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Йемене и в других местах по-прежнему питает терроризм как явление и тамошние события из-за глобализации рано или поздно окажут влияние и на Эстонию. Стопроцентно невозможно проверить и биографию беженцев.

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КаПо задержала двоих контрабандистов, работавших на ФСБ

Kaks tabatud FSB agenti Foto: Kapo aastaraamat, kuvatõmmis

Полиция безопасности (КаПо) задержала двоих работавших на ФСБ молодых людей, которые действовали как контрабандисты и передавали информацию о Силах обороны, Кайтселийте и Департаменте полиции и погранохраны, выясняется из опубликованного сегодня ежегодника КаПо.

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КаПо задержала жителя Эстонии, работавшего на российскую разведку

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

В январе Полиция безопасности задержала имевшего эстонский вид на жительство гражданина России, который работал на Главное разведывательное управление России (ГРУ) — центральный орган разведки Вооруженных сил РФ.

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КаПо: главы прокремлевских новостных порталов планируют создать в Европе медиацентр с офисом в Таллинне

Aleksandr Kornilov Foto: Picasa, erakogu

В обнародованном сегодня еженедельнике КаПо, помимо прочего, говорится о том, что руководители прокремлевских новостных порталов планируют создать в Европе новый медиацентр, региональное отделение которого находилось бы в Таллинне, а его руководителем стал бы представитель портала baltija.eu Александр Корнилов.

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Гендиректор КаПо: радикалы имеют право пропагандировать свои взгляды, пока не начнут напрямую подстрекать к насилию

Из обнародованного сегодня ежегодника Полиции безопасности Эстонии (КаПо) следует, что в последние годы по различным причинам, которые на данный момент угрозы не представляют, Эстонию посещали люди, которые связаны или могут быть связаны с радикальными исламистскими и террористическими организациями.

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Оскар Кучера: надо уметь погружать зрителя, а не чтобы он ржал как в "Камеди клаб" и "Кривом зеркале"

Сегодня в Центре Русской Культуры состоится спектакль “Джекпот с доставкой на дом”. Delfi поговорил с принимающим участие в спектакле актером Оскаром Кучерой о том, как совмещать работу и личную жизнь, о правильной комедии и состоянии юмора в наши дни.

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