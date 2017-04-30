ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Свадьба Репинского и Котка и зарплаты чиновников

Сегодня, 30 апреля, депутаты Рийгикогу Мартин Репинский и Сиркт Котка обвенчались в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе. Также позднее стало известно, то они ожидают прибавления в семье. В этот же день мы опубликовали годовые зарплаты самых высокооплачиваемых чиновников Эстонии и Таллинна. Эти и другие новости воскресенья читайте в нашей подборке.
ФОТО и ВИДЕО: Ах, эта свадьба! Мартин Репинский и Сирет Котка обвенчались в Нарве
Сегодня в три часа в нарвской православной церкви обвенчались Сирет Котка и Мартин Репинский. За венчанием последовало празднование на мызе Мяэтагузе. Тамада — актер Русского театра Николай Бенцлер, и среди гостей можно встретить всю элиту Центристской партии во главе с премьер-министром Юри Ратасом и его супругой.
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ФОТО: Приглашенные на свадьбу Репинского и Котка собрались на мызе Мяэтагузе
В последний день апреля празднуют свадьбу Сирет Котка и Мартин Репинский. После венчания в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе гости собрались на мызе Мяэтагузе. Смотрите, кто был приглашен на свадьбу!
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Молодожены Мартин Репинский и Сирет Котка ожидают прибавления в семье
Сегодня вступили в брак Сирет Котка и Мартин Репинский. Венчание прошло в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе, и невеста замечательно выглядела в белом платье.
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ТОП зарплат чиновников: кто в 2016 году заработал больше всего?
Опубликованы зарплаты чиновников за 2016 год, и Ärileht представляет вам зарплаты и доплаты 20 работников госсектора, заработавших больше всего. Выясняется, что больше всего в прошлом году заработал теперь уже бывший директор Налогово-таможенного департамента Марек Хельм. А министр финансов Свен Сестер в нашу таблицу даже не вошел.
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ТАБЛИЦА: Сколько заработали за год самые высокооплачиваемые чиновники Таллинна
Недавно обнародованные зарплаты чиновников в части работников самоуправлений интересны прежде всего потому, что в них велика переменная часть зарплаты. В таблице больше все зарабатывающих чиновников самоуправлений, разумеется, доминирует компания Таллиннской горуправы. Если исключить вице-мэров, то все получают очень солидную доплату.
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Властям пока не удалось задержать не явившегося в тюрьму расчленителя с улицы Маакри
Убийца-расчленитель с улицы Маакри Маркус Паси Пёнкя, который в четверг не явился в тюрьму отбывать назначенное ему наказание, опасен и, очевидно, вооружен, предупреждает полиция.
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Энергофоры и световые шары. Уфолог Игорь Вольке рассказал об аномалиях в Эстонии
"Мы сейчас живем в мире не постправды, а наоборот, доправды", — считает более 35 лет исследующий случаи НЛО Игорь Вольке. Его не раздражает, что его называют уфологом. По его собственным словам, в более широком плане он исследователь экологических аномалий. Того, что исследовать, все прибавляется.
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ФОТО DELFI: В Тарту умельцы запустили свои летательные аппараты в Эмайыги
В рамках весенних Тартуских студенческих дней сегодня на берегу реки Эмайыги проходит соревнование самодельных летательных аппаратов Karsumm.
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ФОТО DELFI: Горилла, Дарт Вейдер и ниндзя — в Тарту соревновалась на лодках пестрая компания
В рамках весенних Тартуских студенческих дней сегодня в 15 часов на реке Эмайыги началось Лодочное ралли.
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РЕТРОВИДЕО: Как 20 лет назад в Таллинне возводили вышку мобильной связи Q GSM
28 апреля исполнилось ровно 20 лет, как предшественник Tele2 — AS Ritabell — открыл в Эстонии свою первую сеть мобильной связи. В архиве сохранились старые видеокадры, которые запечатлели, как строилась вышка на улице Йыэ (она и сейчас там стоит) и как выглядела тогдашняя жизнь. Шел 1997 год.
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ГАЛЕРЕИ: Определены самые красивые фотографии природы этого года
Сегодня любителя фотографий природы собрались в концертном зале "Эстония", где торжественно завершили конкурс фотографий природы 2017 года и объявили фотографа природы этого года. Лучшим признали Ярека Йыэпера, работа которого "Местная Амазония" удостоилась титула фотографии природы 2017 года.
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ФОТО: В Киеве подготовка к Евровидению в самом разгаре — участники репетируют
Меньше чем через 10 дней снова начнется песенный конкурс “Евровидение”. На это раз он проходит в Киеве. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, и финал — 13 мая. Фотограф Delfi Андрес Путтинг уже на месте и запечатлевает все происходящее там. Следите вместе с нами, как проходят приготовления и как репетируют исполнители.
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