ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суровое наказание стрелявшего в охранников 75-летнего пенсионера и критический взгляд одного из самых популярных российских блогеров на Таллинн

"Как пережить Совок и сохранить лицо". Известный российский блогер Илья Варламов посетил Таллинн и раскритиковал городское пространство

Foto: Alexander Natruskin, RIA Novosti

Один из самых известных российских блогеров Илья Варламов, прославившийся во многом благодаря своим путевым заметкам о благоустройстве городов России и и других стран, вновь приехал в Таллинн, где посетил Старый город, районы Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ, а также Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ. В 2017 году Варламов несколько раз писал о Нарве.

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"Пополнение бюджета города?" Студент морской академии жалуется на нехватку парковочных мест у академии и штрафы от МуПо

К Delfi обратился студент Эстонской морской академии с жалобой на условия парковки вокруг здания. "Проблема парковки была извечной проблемой этого государственного учебного заведения", — жалуется он.

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ФОТО: У Stockmann столкнулись трамвай и легковой автомобиль, водитель которого пропал с места аварии

Foto: Mihkel Tamm

ТОП Не храните яйца на дверце холодильника, или Ошибки, которые мы чаще всего совершаем на кухне Интересные факты о привычных вещах ВИДЕО| Лавров выступил с критикой по отношению к Эстонии, указав на "позорный феномен" "Как пережить Совок и сохранить лицо". Известный российский блогер Илья Варламов посетил Таллинн и раскритиковал городское пространство

В пятницу около 7:00 произошло ДТП на перекрестке Тартуского шоссе и Лийвалайа, где столкнулись трамвай, названный в честь группы Smilers, и легковой автомобиль Opel. Водитель по како-то причине сбежал с места ДТП.

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Множество опытных учителей с советским и иным устаревшим образованием оказались неквалифицированными

Kui olete õpetajaks õppinud või õpinguid alustanud nõukogude ajal, siis ei pruugi diplom enam kõlblik olla. Kõlblik on see vaid juhul, kui töötasite 2013. aasta 1. septembril koolis õpetajana. Ilmar Saabas

Министерство образования считает некомпетентными учителей с устаревшим образованием, которые 1 сентября 2013 года не работали учителями, пишет Eesti Päevaleht.

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С 1 января налоговая получит подробные сведения о каждом работнике

Maksu- ja tolliameti pressikonverents Foto: Madis Veltman

Co следующего года работодатели должны предоставлять более подробную информацию о сотрудниках Налогово-таможенному департаменту, передает "Актуальная камера".

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ВИДЕО| Лавров выступил с критикой по отношению к Эстонии, указав на "позорный феномен"