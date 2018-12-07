ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суровое наказание стрелявшего в охранников 75-летнего пенсионера и критический взгляд одного из самых популярных российских блогеров на Таллинн

"Пополнение бюджета города?" Студент морской академии жалуется на нехватку парковочных мест у академии и штрафы от МуПо
К Delfi обратился студент Эстонской морской академии с жалобой на условия парковки вокруг здания. "Проблема парковки была извечной проблемой этого государственного учебного заведения", — жалуется он. Loe edasi…
ФОТО: У Stockmann столкнулись трамвай и легковой автомобиль, водитель которого пропал с места аварии
В пятницу около 7:00 произошло ДТП на перекрестке Тартуского шоссе и Лийвалайа, где столкнулись трамвай, названный в честь группы Smilers, и легковой автомобиль Opel. Водитель по како-то причине сбежал с места ДТП. Loe edasi…
Множество опытных учителей с советским и иным устаревшим образованием оказались неквалифицированными
Министерство образования считает некомпетентными учителей с устаревшим образованием, которые 1 сентября 2013 года не работали учителями, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
С 1 января налоговая получит подробные сведения о каждом работнике
Co следующего года работодатели должны предоставлять более подробную информацию о сотрудниках Налогово-таможенному департаменту, передает "Актуальная камера". Loe edasi…
ВИДЕО| Лавров выступил с критикой по отношению к Эстонии, указав на "позорный феномен"
Бизнесмена признали виновным в масштабном мошенничестве с пособиями: "никому не советую ходатайствовать о помощи от государства"
Главный фигурант дела о мошенничестве с пособиями Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) Арен Пыдер говорит, что пошел на соглашение с прокуратурой, чтобы сберечь время, своих близких и бизнес, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
ГРАФИК: Проблема нехватки рабочих рук по-прежнему актуальна: по всей стране — более 11 000 различных вакансий
Несмотря на то, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года количество свободных рабочих мест уменьшилось на 10%, по сравнению с прошлым кварталом ситуация не изменилась. По данным Департамента статистики, в третьем квартале этого года в стране насчитывалось около 11 400 вакансий. Loe edasi…
Стрелявший в охранников в Копли 75-летний мужчина надолго сядет в тюрьму
Сегодня Харьюский уездный суд назначил Александру Якименко, который летом прошлого года стрелял в двух охранников на улице Лийнивахе в Копли, наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Loe edasi…
Правоведы ТУ: эстонка из Абхазии Алли Рутто не является гражданкой ЭР по рождению. В той же ситуации еще 200 человек
На прошедшей сегодня в Таллинне пресс-конференции обнародовали результаты исследования правоведов Тартуского университета, которые дали оценку случаю кавказской эстонки Алли Рутто. По их оценке, Рутто не является гражданкой Эстонии по рождению. Loe edasi…
”Скованные одной цепью, связанные одной целью…” Лидер профсоюза нарвских медиков — о ситуации в местной больнице
Нарвский еженедельник ”Город” попросил врача, хирурга-отололаринголога Дмитрия Коннова, который является доверенным лицом Союза врачей Нарвы и Нарвской больницы, рассказать, как складываются отношения профсоюза и руководства Нарвской больницы. Loe edasi…
Литва первой в мире ввела санкции против России из-за кризиса в Керченском проливе
Угрозы работающим с жертвами семейного насилия специалистам: "я знаю, сколько у тебя детей", "ты в Эстонии больше работу не получишь"
Защитники жертв насилия в близких отношениях зачастую вынуждены защищать и себя. По оценке терапевтов, опасна примерно половина находящихся на противоположной стороне лиц. Помогающие жертвам рассказывают, как угрожающие влияют на них, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…