07.12.2018, 21:52

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суровое наказание стрелявшего в охранников 75-летнего пенсионера и критический взгляд одного из самых популярных российских блогеров на Таллинн


rus.delfi.ee
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Kopli tulistaja Alexander Yakimenko kohtus
Kopli tulistaja Alexander Yakimenko kohtusFoto: Karin Kaljuläte

Харьюский уездный суд назначил Александру Якименко, который летом прошлого года стрелял в двух охранников на улице Лийнивахе в Копли, наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Один из самых известных российских блогеров Илья Варламов, прославившийся во многом благодаря своим путевым заметкам о благоустройстве городов России и и других стран, вновь приехал в Таллинн.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

В Эстонии умер солист британской группы Buzzcocks Пит Шелли

AP

Проживавший в Эстонии солист и гитарист британской поп-панк группы Buzzcocks Пит Шелли умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщается в аккаунте группы Twitter, передает РБК.
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В отношении частной клиники Medita возбуждено уголовное дело

Foto: Shutterstock

Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении клиники Medita. Речь идет о предоставлении ложных данных, что строго карается законом, передает rus.err.ee.
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"Как пережить Совок и сохранить лицо". Известный российский блогер Илья Варламов посетил Таллинн и раскритиковал городское пространство

Foto: Alexander Natruskin, RIA Novosti

Один из самых известных российских блогеров Илья Варламов, прославившийся во многом благодаря своим путевым заметкам о благоустройстве городов России и и других стран, вновь приехал в Таллинн, где посетил Старый город, районы Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ, а также Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ. В 2017 году Варламов несколько раз писал о Нарве.
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"Пополнение бюджета города?" Студент морской академии жалуется на нехватку парковочных мест у академии и штрафы от МуПо

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К Delfi обратился студент Эстонской морской академии с жалобой на условия парковки вокруг здания. "Проблема парковки была извечной проблемой этого государственного учебного заведения", — жалуется он.
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ФОТО: У Stockmann столкнулись трамвай и легковой автомобиль, водитель которого пропал с места аварии

Foto: Mihkel Tamm

ТОП

В пятницу около 7:00 произошло ДТП на перекрестке Тартуского шоссе и Лийвалайа, где столкнулись трамвай, названный в честь группы Smilers, и легковой автомобиль Opel. Водитель по како-то причине сбежал с места ДТП.
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Множество опытных учителей с советским и иным устаревшим образованием оказались неквалифицированными

Kui olete õpetajaks õppinud või õpinguid alustanud nõukogude ajal, siis ei pruugi diplom enam kõlblik olla. Kõlblik on see vaid juhul, kui töötasite 2013. aasta 1. septembril koolis õpetajana. Ilmar Saabas

Министерство образования считает некомпетентными учителей с устаревшим образованием, которые 1 сентября 2013 года не работали учителями, пишет Eesti Päevaleht.
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С 1 января налоговая получит подробные сведения о каждом работнике

Maksu- ja tolliameti pressikonverents Foto: Madis Veltman

Co следующего года работодатели должны предоставлять более подробную информацию о сотрудниках Налогово-таможенному департаменту, передает "Актуальная камера".
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ВИДЕО| Лавров выступил с критикой по отношению к Эстонии, указав на "позорный феномен"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) выступил с критикой по отношению к странам Балтии — Эстонии и Латвии, а также Украине.
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Бизнесмена признали виновным в масштабном мошенничестве с пособиями: "никому не советую ходатайствовать о помощи от государства"

Kolm ja pool aastat tagasi nimetas Aren Põder prokuratuuri kahtlustusi muinasjutuks. Eile mõisteti ta kohtus süüdi. Foto: Andres Haabu, Äripäev

Главный фигурант дела о мошенничестве с пособиями Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) Арен Пыдер говорит, что пошел на соглашение с прокуратурой, чтобы сберечь время, своих близких и бизнес, пишет Eesti Päevaleht.
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ГРАФИК: Проблема нехватки рабочих рук по-прежнему актуальна: по всей стране — более 11 000 различных вакансий

Kaubanduskeskus. Foto: Karli Saul

Несмотря на то, что по сравнению с третьим кварталом прошлого года количество свободных рабочих мест уменьшилось на 10%, по сравнению с прошлым кварталом ситуация не изменилась. По данным Департамента статистики, в третьем квартале этого года в стране насчитывалось около 11 400 вакансий.
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Стрелявший в охранников в Копли 75-летний мужчина надолго сядет в тюрьму

ALEXANDER YAKIMENKO Foto: Tiit Blaat

Сегодня Харьюский уездный суд назначил Александру Якименко, который летом прошлого года стрелял в двух охранников на улице Лийнивахе в Копли, наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
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Правоведы ТУ: эстонка из Абхазии Алли Рутто не является гражданкой ЭР по рождению. В той же ситуации еще 200 человек

Pass Foto: Ilmar Saabas

На прошедшей сегодня в Таллинне пресс-конференции обнародовали результаты исследования правоведов Тартуского университета, которые дали оценку случаю кавказской эстонки Алли Рутто. По их оценке, Рутто не является гражданкой Эстонии по рождению.
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”Скованные одной цепью, связанные одной целью…” Лидер профсоюза нарвских медиков — о ситуации в местной больнице

Нарвские медики уже не раз выходили на акции протеста Фото из архива еженедельника "Город"

Нарвский еженедельник ”Город” попросил врача, хирурга-отололаринголога Дмитрия Коннова, который является доверенным лицом Союза врачей Нарвы и Нарвской больницы, рассказать, как складываются отношения профсоюза и руководства Нарвской больницы.
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Литва первой в мире ввела санкции против России из-за кризиса в Керченском проливе

5711029 Foto: sputnik

Литва первой в мире ввела санкции против России в ответ на конфликт в Керченском проливе. Об этом заявила в пятницу, 7 декабря, президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.
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Угрозы работающим с жертвами семейного насилия специалистам: "я знаю, сколько у тебя детей", "ты в Эстонии больше работу не получишь"

Illustratsioon: Toom Tragel

Защитники жертв насилия в близких отношениях зачастую вынуждены защищать и себя. По оценке терапевтов, опасна примерно половина находящихся на противоположной стороне лиц. Помогающие жертвам рассказывают, как угрожающие влияют на них, пишет Eesti Päevaleht.
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