ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суперлуна, ухудшение погодных условий и разборки в стиле 90-х

На Эстонию надвигается погодный апокалипсис, который значительно осложнит условия на дорогах. Сегодня над Таллинном также можно было увидеть суперлуну, а Украина удалила Эстонию из списка офшорных зон. Читайте, можно ли снимать работу полицейских на видео и уйдет ли Евгений Осиновский с поста министра.
Работайте из дома и не выезжайте на дороги! На Эстонию надвигается погодный апокалипсис
Сегодня вечером в Эстонию придет сильные снегопад и метель. Погодные и дорожные условия ухудшатся настолько, что Центр дорожной информации рекомендует людям работать из дома и без особой нужды за руль не садиться.
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Налоги и пенсия: государство заставляет людей заниматься сложными расчетами
Новый порядок освобождения от подоходного налога внес неразбериху в налогообложение выплат не только первой, но и второй и третьей пенсионной ступеней, пишет Eesti Päevaleht.
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В Ласнамяэ водитель сбил ребенка и отвез его домой
30 января в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП — на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 9-летнего мальчика.
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ФОТО читателя Delfi: Не могу молчать! Maxima простым движением обманула меня на евро
В редакцию обратился читатель, который приобрел в магазине Maxima мясо, цена которого на кассе оказалась выше, чем на упаковке.
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A'la 90-e. Быль о столичных бизнесвумен, налет на салон красоты и выбивание долгов
В понедельник, 29 января, владелица таллиннского салона красоты Ztudio Сандра Напсеп стоит в полупустом помещении. Пару дней назад в ее салоне произошли удивительные события, пишет Eesti Ekspress.
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Ратас: Украина удалила Эстонию из списка офшорных зон
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил сегодня Юри Ратасу, что Украина удалила Эстонию из списка офшорных зон.
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Можно ли снимать работу полицейских на видео и обязаны ли они представляться?
В редакцию Delfi обратился читатель и поинтересовался, можно ли снимать работу полиции на видео, обязаны ли стражи правопорядка представляться и объяснять причину, к примеру, остановки транспортного средства.
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Уйдет ли Евгений Осиновский с поста министра?
За год и один месяц до выборов социал-демократы находятся в незавидном положении: рейтинги низки, репутация пошатнулась, а лидер партии Евгений Осиновский ассоциируется с несколькими непопулярными решениями и спорными темами, пишет Eesti Ekspress.
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Туннель Юлемисте был частично перекрыт в связи с ДТП: движение восстановлено!
Туннель транспортного узла Юлемисте в Таллинне был перекрыт из-за произошедшего там ДТП. Полиция советовала водителям выбрать другой путь. К настоящему моменту проблема решена.
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Заказавшая убийство женщина отказывается садиться в тюрьму
Предприниматель и мать четверых детей Келли Маасикас (44), ставшая известной широкой общественности после участия в шоу ”Õhtusöök viiele”, осуждена на шесть лет тюрьмы за подстрекательство к убийству бывшего мужа, но уклоняется от отбытия наказания. Суд объявил ее в розыск, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: К чему бы это? Над Таллинном опять повисла суперлуна
Сегодня — очередная, но редкая возможность понаблюдать за суперлуной над Таллинном.
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ГРАФИК: До очередного подорожания алкоголя остались считанные часы
1 января повысился акциз на табак. Завтра же предстоит очередное повышение акциза на алкоголь.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Молодые таланты наступают! На ETV+ прошел кастинг музыкального шоу “Браво”
Приятная суета, волнение и три талантливые девушки. Именно так выглядит закулисье музыкального шоу "Браво". "Браво" - это уникальный музыкальный проект, в рамках которого ребята из Эстнии, Латвии и Литвы выспупят с кавер-версиями любимых хитов.
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