ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суперистребители в Эмари и ”исповедь” хулиганившего в Бронзовую ночь

В нашем традиционном ежедневном дайджесте — все самое главное за день.

Во второй половине дня в Пирита произошло ДТП. Полицейский автомобиль врезался в авто водителя, пытавшегося сбежать.

На прошедшей в четверг внеочередной сессии столичного городского собрания инициированный оппозицией вотум недоверия вице-мэру Арво Сарапуу провалился.

В Эстонию, на авиабазу Эмари прибыли истребители F-35.

Также в преддверие исторической даты Delfi продолжает публиковать воспоминания ”бронзовых хулиганов”.

Вакра vs Ильвес. Правильно ли поступила полиция, протаранив лихача-мотоциклиста?

Foto: Delfi / Kalev Lilleorg

Методы работы полиции после произошедшего на выходных и наделавшего много шума инцидента с мотоциклистом-лихачом вызвали у экс-первой леди страны бурю негодования. А вот депутат Райнер Вакра, обыгрывая ее ответ, высказал диаметрально противоположное мнение.

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Оценка Банка Эстонии: работники и вакансии не совместимы между собой

Töökuulutused Narva töötukassas. Foto: Karli Saul

Дальнейшему соответствию роста производительности и зарплаты угрожает нехватка рабочей силы, выясняется из обнародованного сегодня обзора рынка труда Банка Эстонии. Одновременное увеличение количества вакансий и безработицы указывает, по сообщению центробанка, на более плохую совместимость рабочей силы и рабочих мест.

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У критической отметки. Против вакцинации выступают в основном образованные таллиннцы

Ежегодно невакцинированными остаются в среднем три тысячи проживающих в Таллинне детей. Против прививок выступают, в основном, родители, имеющие высшее образование, пишет Eesti Päevaleht.

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Полиция просит помощи в поиске 14-летней Елены

Põhja politseiperefektuur

Полиция просит помощи в поиске 14-летней Елены, которую видели в последний раз в пятницу, 21 апреля.

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ФОТО DELFI: В результате погони в Пирита столкнулись полицейский автомобиль и легковушка

Foto: Madis Veltman

Во вторник во второй половине дня в Пирита произошло ДТП. Полицейский автомобиль врезался в авто водителя, пытавшегося сбежать.

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Взломал дверь, вынес все ценное и облил прихожую шампунем: в Копли действует серийный домушник?

Foto: Arno Mikkor

Вчера в столичном районе Пельгулинн вор (или воры) сорвал большой куш: дорогую камеру, велосипед и три ноутбука. В завершение своего деяния злоумышленник облил прихожую шампунем.

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ВИДЕО: Из-за обрушения склада PepsiСo в Дон потекли реки сока

Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения кровли склада экспериментального консервного завода "Лебедянский" (принадлежит PepsiСo), стекают по улицам города Лебедянска в реку Дон, сообщает прокуратура Липецкой области.

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Читатель: госкомпания Elektrilevi живет за счет налогоплательщиков. Значит и ее прибыль — их?

Eleringi Kiisa reservelektrijaam Foto: Hendrik Osula

22 марта на Delfi вышла статья ”Читатель: транспортировка электричества — малозаметная афера государственного масштаба?”. Она вызвала большой читательский резонанс.

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Россия начнет поставки электричества в Луганск

Правительство РФ решило обеспечить Луганскую область Украины бесперебойными поставками электроэнергии в связи с тем, что Киев прекратил электроснабжение самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил "Интерфаксу" во вторник полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Эмари приземлились истребители пятого поколения

В Эстонию, на авиабазу Эмари прибыли истребители F-35.

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Elisa сменила высшее руководство Starman

Aivo Adamson Foto: Madis Veltman

Купившая Starman Elisa на прошлой неделе сменила руководство Starman, теперь правление обоих предприятий в одном составе.

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СМИ: опознан голос подозреваемого в причастности к крушению "Боинга" под Донецком

Lennukirusud Foto: MAKSIM ZMEJEV, REUTERS

Бывший сослуживец российского отставника Сергея Дубинского, возможно, причастного к катастрофе MH17, опознал его голос на записях СБУ, пишет российская "Новая газета". Дубинский называется ключевым свидетелем по делу сбитого "Боинга" под Донецком летом 2014 года.

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Участвовавший в апрельских беспорядках молодой эстонец: я каждый день искупаю свою вину

Juhan Kivirähk leidis kümme aastat tagasi, et vandaalide märatsemise provotseeris valitsus, kes peaks tagasi astuma. Foto: Rauno Volmar

Один из участников апрельских беспорядков Артур Кивик, который вместе с другими вандалами грабил магазины в центре Таллинна, так и не смог продвинуться по намеченному жизненному пути, пишет специальное издание газеты Eesti Päevaleht, приуроченное к 10 годовщине апрельских событий.

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Таллиннская оппозиция попытается сместить с должности вице-мэра Арво Сарапуу

Arvo Sarapuu Foto: Karli Saul

Сегодня в 15 часов состоится внеочередное заседание Таллиннского горсобрания, где пройдет голосование по вотуму недоверия вице-мэру Арво Сарапуу. Вдобавок соцдемы передадут "мусорную" петицию с более чем 300 подписей.

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Проживающие в Эстонии иностранцы: как при столь низких зарплатах местным удается покупать столь дорогие товары?

Foto: Andres Putting

В группе на Facebook, объединяющей проживающих в Эстонии иностранцев, наблюдается все больше недовольства на тему увеличивающегося роста цен в местных продуктовых магазинах, а также низких зарплат и взвинченных цен на арендное жилье.

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Похож на маму или на папу? Иева Ильвес показала младшего сына

Foto: Ilmars Znotins

В ноябре прошлого года в семье Иевы и Тоомаса Хендрика Ильвесов родился сын Ханс Хендрик, но народ до сих пор еще не видел мальчика. Наконец-то Иева опубликовала в соцсети первую фотографию младшего Ильвеса.

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При замене шин в мастерской сломали важный датчик и отказываются возмещать ущерб

Rehvivahetus. Pilt on illustreeriv. Foto: Tanel Meos

В Комиссию по потребительским спорам обратилась женщина, которая отвезла свой автомобиль на замену шин в OÜ Hamann Grupp. После проведения работ компьютер автомобиля выдал сообщение об ошибке, согласно которому следовало проверить давление в шинах.

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Эстония может настоять на штрафе "Газпрому"

фото иллюстративное Foto: Sergei Karpukhin, Reuters/Scanpi

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу придерживается мнения, что для улучшения положения Восточной Европы на газовом рынке недостаточно просто добавить концерну "Газпром" обязательства, Европейская комиссия по завершении делопроизводства должна назначить газовому концерну еще и штраф, передает rus.err.ee.

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Скандалы с поездкой в Петербург и Яной Тоом не повлияли на рейтинг Ратаса

Jüri Ratase valitsus on küll ette võtnud mitmeid radikaalseid reforme, kuid seejuures on peaminister suutnud jätta positiivse mulje isegi Reformierakonna valijatele. Foto: Rauno Volmar

Хотя рейтинг премьер-министра Юри Ратаса в апреле остался на том же уровне, что и в марте, его поддержка среди сторонником партнеров Центристской партии по коалиции начинает сокращаться, пишет Eesti Päevaleht.

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Температурный разброс: в ближайшие дни в Эстонии от -3 до +14

фото иллюстративное Foto: Kati Seeme

Вот такие вот шутки природы обещают нам синоптики из pogoda.ee.

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