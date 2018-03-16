ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суматоха ввиду грядущих выборов в России и шумиха вокруг отравления Скрипаля

Подведем итоги дня.

18 марта в России состоится главное событие в политической жизни страны — выборы президента РФ. Мы пригласили в нашу студию экспертов, чтобы обсудить с ними феномен длительного пребывания во власти нынешнего главы российского государства Владимира Путина, вспомнить некоторые темные страницы его прошлого, а также попробовать заглянуть в будущее нашего восточного соседа. Смотрите видео ниже!

Тем временем дело Скрипаля набирает обороты. Появились новые подробности инцидента.

Чемодан, вокзал, Киев: украинские рабочие жалуются, что в Эстонии их ”кидают” на деньги

Ukraina töölised Foto: Andres Putting

Гражданин Украины Виталий Киричок (31) в ноябре прошлого года ступил на эстонскую землю в надежде подзаработать. Устроился в фирму Rendiproff OÜ. Его оформили официально на краткосрочную работу. Но потом, по его словам, платить перестали, и он был вынужден несолоно хлебавши уехать из страны. Фирма отрицает, что они не заплатили работнику. Как же иностранным гражданам, среди которых много украинцев, защитить свои права? И правда ли, что понаехавшие братья-славяне на самом деле отбирают хлеб у местных работяг? Выясняла "МК-Эстония".

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Пример: как рассчитывается размер штрафа в зависимости от зарплаты

Foto: Madis Veltman

”МК-Эстония” попросила Министерство юстиции наглядно объяснить, как меняется сумма штрафа при разной зарплате. При расчете играют роль разные факторы, например, наличие несовершеннолетних детей или долгов, которые могут существенно повлиять на платежеспособность нарушителя.

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"С избирательного участка — в обезьянник". Независимый наблюдатель вспоминает выборы президента РФ 2012 года

Valimised Piiteris - jaoskond 10-09 Foto: Andres Putting

Накануне выборов президента Российской Федерации Delfi поговорил с жителем Санкт-Петербурга, который рассказал о своем опыте участия в президентских выборах 2012 года в качестве независимого наблюдателя — к сожалению, опыте негативном.

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Пятеро молодых людей на протяжении девяти дней избивали и насиловали "подставившую" их женщину

Ahistamine Foto: Anni Õnneleid

”Я пыталась оттолкнуть их, но они угрожали избить меня, если я буду сопротивляться”, — рассказывает молодая женщина, которую пятеро мужчин держали в заточении и насиловали в течение девяти дней.

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Мать возмущена: моя дочь получила травму на игровой площадке в Rocca al Mare

Rocca al Mare keskus Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратилась читательница с жалобой на детскую игровую площадку в столичном торговом центре Rocca al Mare. По ее словам, ее дочь поцапарала там ногу, а работники не помогли ей и даже не извинились. Заведующая площадкой принесла извинения от лица фирмы, но подчеркнула, что всю необходимую помощь девочке оказали.

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ВИДЕО: Эксперты в студии DELFI: Путин — гений, но нынешние выборы напоминают цирк

18 марта в России состоится главное событие в политической жизни страны — выборы президента РФ. Мы пригласили в нашу студию экспертов, чтобы обсудить с ними феномен длительного пребывания во власти нынешнего главы российского государства Владимира Путина, вспомнить некоторые темные страницы его прошлого, а также попробовать заглянуть в будущее нашего восточного соседа. Наши гости сегодня — политолог Пеэтер Тайм и научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стоическу.

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ФОТО и ВИДЕО: В Риге состоялось шествие памяти легионеров, задержан один человек

16 марта в Риге прошло шествие памяти латышских легионеров, в котором приняло участие несколько сотен человек. Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который вел себя агрессивно, сообщает корреспондент латвийского Delfi.

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В Нарве больше не отлавливают бродячих животных. ”Собаки держали в страхе весь город”

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Договор Нарвы с кохтла-ярвеским приютом для бродячих животных Grey Dogs закончился в 2017 году. До 1 марта приют оказывал услугу отлова животных в приграничном городе по доброй воле, но теперь этим никто не занимается — три тендера на поставщика услуги закончились ничем, претендентов не было. В ситуации, когда бродячие собаки пугают нарвитян, людям не на кого рассчитывать, если животные не ведут себя по-настоящему агрессивно.

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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Выборы президента РФ: "об этом лучше не писать, иначе можно отравиться кофе"

Venemaa presidendivalimised Foto: ILYA NAYMUSHIN, REUTERS

18 марта в России состоятся выборы президента…Путина. В преддверии выборов корреспонденты Delfi находились в Петербурге. Россияне понимают, что правительству неважно, за кого будет голосовать народ, важно другое — обеспечить явку. Немалую долю ответственности за это возложили на госработников, ставших ”заложниками” этой ситуации. Также есть надежда на молодежь, которую зазывают на выборы билетами на концерты Нюши, Егора Крида.

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Глава МИД Британии: приказ о применении химоружия, вероятнее всего, отдал лично Путин

Boris Johnson Foto: BEN STANSALL, AFP

Правительство Британии склонно полагать, что приказ о применении на территории королевства химоружия отдал лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Борис Джонсон выходя из бункера времен Второй мировой войны Battle of Britain, который он посетил вместе с коллегой из Польши Яцеком Чапутовичем.

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Яна Тоом: шумиха вокруг отравления Скрипаля, скорее, выгодна Великобритании

Yana Toom Foto: Karin Kaljuläte

По мнению депутата Европарламента Яны Тоом, инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери больше выгоден Великобритании, нежели России.

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Следственный комитет России возбудил дела об отравлении Юлии Скрипаль и убийстве Николая Глушкова

Skripal Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP/Scanpix

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне.

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ФОТО: В Клоога автомобиль провалился под лед — люди спаслись лишь чудом

Foto: Andres Putting

Сегодня утром в Клоога в Харьюмаа под лет провалился легковой автомобиль Mercedes.

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В баню на улице Рауа вломился неизвестный и украл нижнее белье, носки, крем для ног и шампунь

Raua saun Foto: Vallo Kruuser

Управа района Кесклинн сообщила, что незаконное проникновение в общественную баню на улице Рауа побудило усилить меры безопасности.

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История читательницы: злоключения с Lux Ekspress, "кидание меж границами" и чудо-пересадка посреди дороги

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

В редакцию русского Delfi поступило письмо от разгневанной читательницы. Женщина утверждает, что автобусный перевозчик Lux Ekspress предоставляет некачественную услугу, из-за чего ее поездка из Таллинна в Минск и обратно была испорчена. Фирма объяснила причины сложившейся ситуации и принесла клиенту свои извинения.

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ВИДЕО: Полиция задержала предполагаемого злостного киберпреступника. Его искали несколько лет

Сотрудники Бюро расследования киберпреступлений Пыхьяской префекруты полиции задержали человека, бывшего их целью последние годы.

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Эксклюзив! Ольга Бузова - Delfi: очень надеюсь, что Таллинн встретит хорошей погодой

Pressifoto

17 марта в клубе Сathouse состоится долгожданный концерт Ольги Бузовой. Delfi поговорил с Ольгой незадолго до концерта. Что такое — настоящий хит? С кем Ольге хотелось бы записать дуэт? Что она думает о Таллинне? Читайте в интервью Delfi!

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Генсек НАТО: Россия недооценивает решимость и единство Запада

NATO Foto: JOHN THYS, AFP

Россия недооценила решимость и единство союзников Великобритании, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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ГРАФИК: Эстонская молодежь предпочитает голосовать на избирательных участках

Kohalike omavalitsuste valimised 2017 Anni Õnneleid

На состоявшихся осенью прошлого года выборах в органы местного самоуправления впервые смогли проголосовать 16 и 17-летние молодые люди. Их явка, по данным проведенного Kantar Emor по заказу Союза молодежных объединений опроса, составила 59%, пишет Eesti Päevaleht.

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