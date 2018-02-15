ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суматоха вокруг подачи деклараций, глупая шутка в аэропорту и кипящие олимпийские страсти

Настало время подвести итоги уходящего четверга.
Сегодня началась подача заявлений о возврате переплаченного подоходного налога. По традиции, это вызвало суматоху и падение серверов. Но в целом же все пока идет без серьезных происшествий.
Всегодня стало известно, что в прошлую пятницу в Таллиннском аэропорту произошел серьезный инцидент, когда провожавший друга мужчина перешел границы, глупо пошутив, и работники аэропорта применили все меры безопасности, какие можно было принять в данной ситуации.
Тем временем, страсти по Олимпиаде и не думают утихать.
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Выпускник госгимназии Йыхви раскритиковал в ней буквально все: ”Я полностью недоволен этой школой”
Читатель Delfi, представившись выпускником госгимназии Йыхви, но не назвав своего имени, прислал Delfi пространное письмо, в котором подробно излагает свои претензии к качеству преподавания в гимназии, а также к сложным отношениям между учителями и учениками, между учениками этого учебного заведения, в котором образование получают и ребята, говорящие по-русски, и те, чьим родным языком является эстонский.
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ФОТО: Наглядное пособие по обмену шпионами между Эстонией и Россией
Издание Eesti Ekspress на примере обмена Эстона Кохвера и Райво Суси составило шуточный ”свод правил этикета” процедуры обмена шпионами между Эстонией и Россией.
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Читательница: фирма Directmarketing прислала мне таблетки без моего заказа
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Немецкий журналист привел 12 подлых уловок Путина для манипуляции предстоящими выборами
Еще Сталин сказал: "Совершенно неважно, кто будет голосовать; важно, кто будет считать голоса". Кажется, Владимиру Путину, дедушка которого был когда-то поваром Сталина, это высказывание кажется истиной, пишет на сайте Huffington Post Deutschland немецкий журналист Борис Райтшустер, приводя далее 12 "подлых уловок", с помощью которых Путин и его команда заботятся о том, чтобы выборы не провалились.
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Языковая инспекция: в Maxima XXX в Хааберсти только один работник владеет эстонским на должном уровне
Языковая инспекция на прошлой неделе проверила уровень владения эстонским языком у 17 работников Maxima в Хааберсти. Только у одного из проверенных работников уровень владения эстонским соответствовал требованиям.
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Подано уже почти 100 тысяч налоговых деклараций, возврату подлежит 17,2 млн евро
По состоянию на утро 15 февраля Налогово-таможенный департамент получил от эстоноземельцев 83 639 налоговых деклараций.
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Граната в чемодане? Глупая шутка в Таллиннском аэропорту привела в полицейский участок
В прошлую пятницу в Таллиннском аэропорту произошел серьезный инцидент, когда провожавший друга мужчина перешел границы, глупо пошутив, и работники аэропорта применили все меры безопасности, какие можно было принять в данной ситуации.
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В России начали блокировать доступ к сайту Навального
Роскомнадзор приступил к блокировке сайта оппозиционера Алексея Навального navalny.com.
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Исследование: на рынке труда наблюдается дефицит ИТ-специалистов с навыками общения
По данным только что проведенного в 42 странах мира исследования, 86% работодателей считают, что с приходом автоматизации в ближайшие 2-3 года количество работников останется прежним или вырастет, и лишь немногие думают, что им хватит меньшего количества работников. Заметно изменились и ожидания в отношении работников: сейчас требуются люди, способные учиться, приспосабливаться к новым технологиям и цифровому миру.
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ФОТО и ВИДЕО: Пчеловодство — это легко? А вот и нет!
Марка ”Muhu Mesi” известна по всей Эстонии, и, как и в любой другой фирме, за успехом стоит трудолюбивый коллектив и постоянное развитие.
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Погода в конце недели: зима продолжается!
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Обвинение: ласнамяэский "водитель с битой" убил женщину, которой ранее продал все свое имущество
В Харьюском уездном суде начинается процесс по делу об убийстве 53-летнего маклера по недвижимости Кадри-Анн Гросс. На скамье подсудимых сидит наследник жертвы, известный как ласнамяэский водитель с битой предприниматель Урмас Эйнрооз. Он клянется, что невиновен, пишет Eesti Ekspress.
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Сайты банков не выдерживают нагрузки: подача налоговых деклараций приводит к падению серверов
SEB на своей домашней странице сообщает о возможных перебоях в работе интернет-банка. По словам пресс-секретаря, всему виной ежегодный наплыв посетителей в связи с началом подачи налоговых деклараций.
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История читателя Delfi: обманутые гости и "полуголая женщина со змеей" на ретровечеринке в Meresuu
В редакцию Delfi обратилась читательница Галина (настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.), которая осталась недовольна ретро-вечером в ресторане Meresuu и считает, что была обманута организатором Натальей Винницкой. Представители Meresuu подтвердили информацию читательницы, а Винницкая отрицает все обвинения.
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Эстонцы переругались в Пхенчхане из-за освещения Олимпийских игр
Владелец телеправ на освещение Олимпиады-2018 на территории Эстонии медиаконцерн Eesti Meedia (группа "Постимеэс") пожаловался в МОК на Эстонскую общественную телерадиокорпорацию ERR, куда входят каналы группы ЭТВ, в связи с ее работой по освещению олимпийских соревнований.
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НАТО и Россия: отношения ”заморожены”, но альянс стремится к диалогу
Второй день встречи министров обороны стран НАТО был посвящен темам стабильности за пределами альянса и борьбы с терроризмом. Но тень проблемы взаимоотношений с Россией, так или иначе, присутствовала почти в каждом обсуждении. Представители НАТО утверждают, что стремятся возобновить диалог, примером чему служат ставшие регулярными встречи генсека Йенса Столтенберга с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Следующая такая встреча состоится уже через пару дней — на полях конференции по безопасности в Мюнхене.
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В Палдиски подросток заснял убийство случайного прохожего на видео, забрал его спортивный костюм и пошел в нем в школу
Осенью 2016 года в Палдиски несовершеннолетний юноша нанес 11 ножевых ранений случайному прохожему, в результате чего тот скончался. Подросток же заснял преступление, поделился им с друзьями в Facebook, а также надел спортивный костюм жертвы и отправился в школу. До недавнего времени он продолжал публиковать фото в костюме в Instagram.
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