ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суматоха вокруг подачи деклараций, глупая шутка в аэропорту и кипящие олимпийские страсти

Настало время подвести итоги уходящего четверга.

Сегодня началась подача заявлений о возврате переплаченного подоходного налога. По традиции, это вызвало суматоху и падение серверов. Но в целом же все пока идет без серьезных происшествий.

Всегодня стало известно, что в прошлую пятницу в Таллиннском аэропорту произошел серьезный инцидент, когда провожавший друга мужчина перешел границы, глупо пошутив, и работники аэропорта применили все меры безопасности, какие можно было принять в данной ситуации.

Тем временем, страсти по Олимпиаде и не думают утихать.

Выпускник госгимназии Йыхви раскритиковал в ней буквально все: ”Я полностью недоволен этой школой”

Читатель Delfi, представившись выпускником госгимназии Йыхви, но не назвав своего имени, прислал Delfi пространное письмо, в котором подробно излагает свои претензии к качеству преподавания в гимназии, а также к сложным отношениям между учителями и учениками, между учениками этого учебного заведения, в котором образование получают и ребята, говорящие по-русски, и те, чьим родным языком является эстонский.

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ФОТО: Наглядное пособие по обмену шпионами между Эстонией и Россией

Fotokollaaž

Издание Eesti Ekspress на примере обмена Эстона Кохвера и Райво Суси составило шуточный ”свод правил этикета” процедуры обмена шпионами между Эстонией и Россией.

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Читательница: фирма Directmarketing прислала мне таблетки без моего заказа

Foto: Sven Arbet

Читательница "МК-Эстонии" Бронислава пожаловалась на фирму Directmarketing OÜ, которая находится на Нарва мнт., 5, в Таллинне.

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Немецкий журналист привел 12 подлых уловок Путина для манипуляции предстоящими выборами

Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel, Mikhail Metzel/TASS

Еще Сталин сказал: "Совершенно неважно, кто будет голосовать; важно, кто будет считать голоса". Кажется, Владимиру Путину, дедушка которого был когда-то поваром Сталина, это высказывание кажется истиной, пишет на сайте Huffington Post Deutschland немецкий журналист Борис Райтшустер, приводя далее 12 "подлых уловок", с помощью которых Путин и его команда заботятся о том, чтобы выборы не провалились.

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Языковая инспекция: в Maxima XXX в Хааберсти только один работник владеет эстонским на должном уровне

Maxima uus Haabersti kauplus. Foto: Tiit Blaat

Языковая инспекция на прошлой неделе проверила уровень владения эстонским языком у 17 работников Maxima в Хааберсти. Только у одного из проверенных работников уровень владения эстонским соответствовал требованиям.

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Подано уже почти 100 тысяч налоговых деклараций, возврату подлежит 17,2 млн евро

По состоянию на утро 15 февраля Налогово-таможенный департамент получил от эстоноземельцев 83 639 налоговых деклараций.

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Граната в чемодане? Глупая шутка в Таллиннском аэропорту привела в полицейский участок

Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

В прошлую пятницу в Таллиннском аэропорту произошел серьезный инцидент, когда провожавший друга мужчина перешел границы, глупо пошутив, и работники аэропорта применили все меры безопасности, какие можно было принять в данной ситуации.

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В России начали блокировать доступ к сайту Навального

Aleksei Navalnõi Foto: Vladimir Smirnov, TASS

Роскомнадзор приступил к блокировке сайта оппозиционера Алексея Навального navalny.com.

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Исследование: на рынке труда наблюдается дефицит ИТ-специалистов с навыками общения

ID-kaardi sertifikaatide uuendamine Foto: Anni Õnneleid

По данным только что проведенного в 42 странах мира исследования, 86% работодателей считают, что с приходом автоматизации в ближайшие 2-3 года количество работников останется прежним или вырастет, и лишь немногие думают, что им хватит меньшего количества работников. Заметно изменились и ожидания в отношении работников: сейчас требуются люди, способные учиться, приспосабливаться к новым технологиям и цифровому миру.

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ФОТО и ВИДЕО: Пчеловодство — это легко? А вот и нет!

Perepildil on koos (vasakult) Johannes, Eduard, Aimar, Angela ja Rita Lauge oma Orissaare korteri köögilaua taga. Imeilusa korteri kujundas otsast lõpuni Rita ise ning praegu õpib ta Kuressaare Ametikoolis mööbli restaureerimist, et oma oskusi veelgi edas Foto: Madis Veltman

Марка ”Muhu Mesi” известна по всей Эстонии, и, как и в любой другой фирме, за успехом стоит трудолюбивый коллектив и постоянное развитие.

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Погода в конце недели: зима продолжается!

Vastlapäev Tallinna lauluväljakul Foto: Karin Kaljuläte

Читайте прогноз от pogoda.ee!

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Обвинение: ласнамяэский "водитель с битой" убил женщину, которой ранее продал все свое имущество

Sergei Zjuganov, Laura Oks

В Харьюском уездном суде начинается процесс по делу об убийстве 53-летнего маклера по недвижимости Кадри-Анн Гросс. На скамье подсудимых сидит наследник жертвы, известный как ласнамяэский водитель с битой предприниматель Урмас Эйнрооз. Он клянется, что невиновен, пишет Eesti Ekspress.

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Сайты банков не выдерживают нагрузки: подача налоговых деклараций приводит к падению серверов

Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

SEB на своей домашней странице сообщает о возможных перебоях в работе интернет-банка. По словам пресс-секретаря, всему виной ежегодный наплыв посетителей в связи с началом подачи налоговых деклараций.

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История читателя Delfi: обманутые гости и "полуголая женщина со змеей" на ретровечеринке в Meresuu

Соцсети

В редакцию Delfi обратилась читательница Галина (настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. ред.), которая осталась недовольна ретро-вечером в ресторане Meresuu и считает, что была обманута организатором Натальей Винницкой. Представители Meresuu подтвердили информацию читательницы, а Винницкая отрицает все обвинения.

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Эстонцы переругались в Пхенчхане из-за освещения Олимпийских игр

Pyeongchang 2018 Foto: Ahn Young-joon, AP

Владелец телеправ на освещение Олимпиады-2018 на территории Эстонии медиаконцерн Eesti Meedia (группа "Постимеэс") пожаловался в МОК на Эстонскую общественную телерадиокорпорацию ERR, куда входят каналы группы ЭТВ, в связи с ее работой по освещению олимпийских соревнований.

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НАТО и Россия: отношения ”заморожены”, но альянс стремится к диалогу

Дмитрий Кукушкин

Второй день встречи министров обороны стран НАТО был посвящен темам стабильности за пределами альянса и борьбы с терроризмом. Но тень проблемы взаимоотношений с Россией, так или иначе, присутствовала почти в каждом обсуждении. Представители НАТО утверждают, что стремятся возобновить диалог, примером чему служат ставшие регулярными встречи генсека Йенса Столтенберга с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Следующая такая встреча состоится уже через пару дней — на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

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В Палдиски подросток заснял убийство случайного прохожего на видео, забрал его спортивный костюм и пошел в нем в школу

Paldiski tapja Instagrami konto Foto: Kuvatõmmised Magnuse Instagrami kontolt

Осенью 2016 года в Палдиски несовершеннолетний юноша нанес 11 ножевых ранений случайному прохожему, в результате чего тот скончался. Подросток же заснял преступление, поделился им с друзьями в Facebook, а также надел спортивный костюм жертвы и отправился в школу. До недавнего времени он продолжал публиковать фото в костюме в Instagram.

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