ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Судьба списка Сависаара и последствия кибератаки

Вирус-вымогатель добрался и до Эстонии — последствия кибератаки испытали на себе магазины Ehituse ABC. Тем временем лагерь Яны Тоом сообщит в течение недели о судьбе списка Сависаара — смотрите уличный опрос Delfi на эту тему. Также читайте о продаже телефонов Xiaomi в Эстонии и злоключениях Юргена Лиги.

Похожий на Petya, друг Misha: что известно о новом вирусе-вымогателе

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Программа-вымогатель 27 июня заблокировала компьютеры и зашифровала файлы в десятках компаний по всему миру.

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ФОТО: Все магазины Ehituse ABC закрыты из-за международной кибератаки

Foto: Argo Ingver

Программа-вымогатель 27 июня заблокировала компьютеры и зашифровала файлы в десятках компаний по всему миру. Не обошел стороной вирус и Эстонию: сегодня по этой причине закрыты все магазины сети Ehituse ABC. К торговле вернутся, как только будут восстановлены все системы, пишет Kasulik.

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Пара кликов и готово: в Symantec нашли "вакцину" от вируса-вымогателя

Foto: Alexey Malgavko, Sputnik

Для того чтобы остановить распространение вируса на своем компьютере, пользователь должен создать пустой файл, заявили в Symantec.

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Кинорежиссер: Эстония никогда не была богаче и, вместе с тем, беззубее, чем сейчас

Foto: Tanel Meos

Выражение ”на проектной основе” стало знаком нашего времени, пишет эстонский кинорежиссер и журналист Карл Келло на страницах ”Учительской газеты”, однако подобный ”проектный” подход сильно подрывает веру в общество, основанное на знаниях. Наступила эпоха не только безверия и бездоказательности, но и отсутствия фантазии или неспособности к воображению.

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На этих новехоньких BMW будут ездить высокопоставленные гости во время председательства Эстонии

Foto: Madis Veltman

В течение следующего полугодия высокопоставленные гости будут ездить по Эстонии на автомобилях BMW новейшей модели, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: Лагерь Яны Тоом сообщит в течение недели, пойдут ли они на местные выборы со своим списком

Foto: Andres Putting

Предполагалось, что депутат Европарламента Яна Тоом и бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар сегодня в 12 часов представят свой избирательный список в Таллинне. Однако в ходе пресс-конференции выяснилось, что вопрос о его создании будет решен в течение недели.

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УЛИЧНЫЙ ОПРОС: Должны ли Сависаар и Тоом идти на местные выборы отдельным списком?

В Таллинне грядут местные выборы. В среду днем стало известно, что у так называемого крыла Сависаара и председателя Центристской партии Юри Ратаса есть неделя, чтобы достичь консунсуса по идеологическим вопросам. И если этого не произойдет, Тоом и Сависаар объявят о создании отдельного избирательного списка.

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В Эстонии поступают в продажу мобильные телефоны Xiaomi

XIAOMI-FUNDRAISING/ Foto: BOBBY YIP, REUTERS

С сегодняшнего дня Tele2, первый среди отечественных операторов, начинает продажу продукции известного китайского производителя смартфонов Xiaomi, которая славится своими великолепными техническими характеристиками, сказано в пресс-релизе Tele2.

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ЕС сделал Юргена Лиги примером того, как не надо себя вести

Fotomontaaž/Euroopa Ülemkogu meediapank

В связи с председательством Эстонии в ЕС эстонских министров учат правильно общаться с журналистами. Министров учат, как не надо себя вести, показывая им плохие интервью — интервью Юргена Лиги.

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ФОТО И ВИДЕО: Активист пришел на "могилу" ивы, полицейские увели его оттуда силой

Активист по имени Матти, которого вчера силой увезли от серебристой ивы в Хааберсти, сегодня вернулся на то место, где еще вчера утром стояло дерево. Долго он там не остался, потому что его вновь увели оттуда полицейские.

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Украина хочет бойкотировать ЧМ-2018 в России

SOCCER-EURO-GER-UKR/ Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS

Сборная Украины по футболу может бойкотировать ЧМ-2018 в России

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