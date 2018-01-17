ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Судьба монет мелкого номинала и самая известная мошенница Эстонии

В Эстонии могут быть выведены из обращения монеты номиналом 1 и 2 цента. Тем временем приграничная торговля кипит, а в Хельсинки эстонцы вообще продают по ночам алкоголь из Латвии. Читайте также о самой известной эстонской мошеннице Элоиз-Катерин Хаавел и почему Рихо Терраса не взяли на пост главы военного комитета ЕС.
Внимание! Скоро начнется подача декларации о доходах: проверьте действительность своей ID-карты
Менее чем через месяц можно будет подать декларацию о доходах частных лиц за 2017 год, поэтому департаменты советуют уже сейчас проверить, действительны ли ваши электронные средства аутентификации, например, ID-карта, значится в пресс-релизе.
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ТОП
Приграничная торговля кипит: мясо, сыр, стройматериалы — в Латвии, кофе — в Эстонии
О масштабном росте приграничной торговли активно говорится уже давно. Большие сети отмечают, что в Латвии продажи выросло вдвое и происходящее негативно сказывается на эстонских магазинах, пишет Eesti Päevaleht.
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В Хельсинки эстонцы продают по ночам алкоголь из Латвии, зарабатывая до 4000 евро
Финская газета Helsingin Sanomat пишет о двух молодых эстонцах Тармо и Вейко, которые привозят из Латвии алкоголь и продают его в Финляндии.
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12-летняя девочка из Таллинна вела онлайн-трансляции интимного характера: записи разлетелись по всему миру
В конце прошлого года 12-летнюю девочку из Таллинна и ее родителей вызвали к следователю Пыхьяской префектуры. Его слова окатили родителей как из холодного душа, пишет Eesti Päevaleht.
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Читатель недоумевает: все внесенные на счет через банкомат деньги теперь будут облагаться налогом?
В редакцию Delfi обратился взволнованный читатель, который услышал от знакомых, что с этого года внесенные на счет через банкомат деньги будут учитываться как доход и с них придется платить подоходный налог. По словам Налогово-таможенного департамента, это правда лишь отчасти.
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СУПЕР! Канепи и Контавейт продолжают побеждать на Australian Open
Эстонские теннисистки Анетт Контавейт (WTA 34) и Кайа Канепи (WTA 79) успешно преодолели барьер второго круга на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.
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В Эстонии могут быть выведены из обращения монеты номиналом 1 и 2 цента
Сегодня Банк Эстонии предложил обсудить целесообразность уменьшения оборота монет номиналом в 1 и 2 цента путем округления конечной стоимости при совершении потребителями покупок.
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ФОТО: И смех и грех. PPA: такие фотографии для документов не подходят!
Департамент полиции и погранохраны предлагает своим подписчикам в Facebook принять участие в розыгрыше и выбрать подходящую фотографию для документа.
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Рихо Терраса не взяли на пост главы военного комитета ЕС. Почему?
Командующему Силами обороны Эстонии генералу Рихо Террасу не хватило совсем немного, чтобы получить самую важную в ЕС военную должность — должность руководителя военного комитета, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: В Ласнамяэ джип врезался в дерево, водитель и пассажиры скрылись в неизвестном направлении
На улице Раадику в Таллинне джип Cherokee Sport врезался в расположенное на зеленой зоне дерево и перевернулся на бок. Трое находившихся в машине лиц скрылись с места инцидента.
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ФОТО: На сайте аукционов продается очень своеобразный портрет Керсти Кальюлайд
На известном эстонском портале аукционов на торги выставлен крайне своеобразный портрет президента Керсти Кальюлайд, нарисованный маслом.
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"Немного отдохнула в тюрьме и осталась с кучей денег!" История о самой известной мошеннице Эстонии
38-летняя Элоиз-Катерин Хаавел, прикарманившая 50 000 евро с продажи дачи 88-летнего мужчины и его 61-летнего сына, после суда осталась в выигрыше на 27 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
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Вдова погибшего шахтера Eesti Energia: жест доброй воли не делается спустя два года!
Вчера перед Вируским окружным судом в связи со смертью двух шахтеров предстали бывший главный инженер Enefit Kaevandused AS Игорь Агутин и инженер по технике безопасности Владимир Шалашинский.
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