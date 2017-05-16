ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суд оправдал Каура Кендера, уехавшие беженцы не вернулись в Эстонию

Сегодня, 16 мая, в Харьюском уездном суде состоялось очередное заседание по делу писателя Каура Кендера, обвиняемого в производстве детской порнографии, где суд постановил, что Кендер не виновен. В этот же день стало известно, что одна семья из трех человек родом из Сирии к сегодняшнему дню превысила разрешенный 90-дневный срок отсутствия в Эстонии, поэтому им перестанут выплачивать семейные пособия. Все самые важные новости этого вторника читайте в нашей подборке.

Первая эстонская семья беженцев задержалась в поездке и останется без пособия

Tallinna Lennujaamas Foto: Tanel Meos

По данным Министерства внутренних дел, на сегодняшний день находятся в поездке в Европе 44 переселенных в Эстонию на основании европейской миграционной программы беженца и поездка одной из семей затянулась слишком надолго.

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Суд оправдал обвинявшегося в производстве детской порнографии писателя Каура Кендера

Foto: Karin Kaljuläte

В Харьюском уездном суде состоялось очередное заседание по делу писателя Каура Кендера, обвиняемого в производстве детской порнографии.

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Германия и Франция потребовали от Эстонии объяснений по поводу ужесточения алкогольной политики

Illustratsioon: Ott Vallik

Для борьбы с курением и употреблением алкоголя по инициативе министра здоровья и труда Евгения Осиновского разработан целый ряд поправок к закону, призванных существенного ужесточить действующие ограничения, однако внезапно планы оказались под угрозой, поскольку Германия и Франция потребовали от разработчиков более детальных разъяснений, пишет Eesti Päevaleht.

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Как один закон обнулил другой: спасателя внезапно уволили, оставив без компенсации

Foto: Irina Mägi

Проработавший 12 лет спасателем мужчина после проверки здоровья остался без работы, и компенсацию ему получить не удалось даже через суд, пишет Eesti Päevaleht.

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В Кивиыли осквернили памятный камень советским летчикам

Фото: Саркис Татевосян

Руководитель ветеранской организации Кивиыли Саркис Татевосян во вторник подал заявление в полицию о том, что памятный камень летчикам советской авиации, погибшим в годы Второй мировой войны, был осквернен вандалами.

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Избирательное право с 16-ти: оппозиционеров в нарвские школы вряд ли пустят

Foto: Andres Putting

Участие в будущих муниципальных выборах избирателей от 16 и старше делает школы чрезвычайно привлекательным местом для политической агитации. Вряд ли можно сомневаться в том, что в большинстве нарвских школ рекламировать будут кандидатов центристского списка, прежде всего, самих директоров, а оппозиционеров до юных избирателей просто не допустят. И закону это не противоречит.

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Прибывшего в Эстонию беженца обвиняют в изнасиловании и угрозе убийством

Сегодня в Хаапсалуском суде начался процесс над 27-летним Самером Хтабом, прибывшим в качестве беженца из Сирии в Хаапсалу в апреле прошлого года, передает Lääne Elu.

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Убившая своего новорожденного ребенка молодая женщина получила условный срок

Pilt on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

Тартуский уездный суд приговорил к условному сроку лишению свободы 19-летнюю женщину. Ее признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

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Пять змеиных укусов и 40 клещей. Что же произошло с пропавшим в Курессааре финном?

Foto on illustratiivne. Foto: Vallo Kruuser

Приехавший 3 мая в Курессааре, а затем пропавший 68-летний финн Ристо четырьмя днями позже был найден на пустыре между жилым районом Мариентали и аэропортом в крайне тяжелом состоянии, пишет Maaleht.

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CV Keskus: сколько нужно зарабатывать, чтобы войти в 10% самых богатых?

Keskmine brutopalk on 1082 eurot. Foto: Sven Arbet

Из проведенного CV Keskus.ee и Агентством информации о заработной плате анализа региональных различий в зарплате выяснилось, что для того, чтобы войти в десятую часть самых богатых людей, брутто-зарплата должна быть как минимум 2000 евро. По регионам заметны различия, которые объясняются в основном концентрацией руководителей крупных предприятий вокруг столицы.

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Скончался актер и режиссер Олег Видов

Савелий Краморов и Олег Видов Кадр из видео

В США в возрасте 73 лет умер советский, российский и американский актер и режиссер Олег Видов. Об этом ”Газете.Ru” сообщили представители семьи актера.

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Порошенко подписал указ о блокировке на Украине ”Яндекса”, ”ВКонтакте” и ”Одноклассников”

UKRAINE-RUSSIA-CRISIS-POLITICS-POROSHENKO-KOLOMOYSKY Foto: MICHAIL PALINCHAK, AFP

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. В рамках указа украинским интернет-провайдерам нужно заблокировать доступ к социальным сетям ”ВКонтакте” и ”Одноклассники”, а также к сервисам ”Яндекса” и Mail.ru. Указ опубликован на сайте президента Украины.

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ВИДЕО: Российские хоккеисты проиграли на чемпионате мира американцам

Jäähoki Venemaa vs USA Foto: Monika Skolimowska, AP

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России потерпела первое поражение на турнире, проиграв в увлекательном поединке США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2). Текстовую трансляцию этого матча вел портал Delfi.

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ФОТО DELFI: Патрисия Каас уже в Таллинне!

Patricia Kaas saabus Tallinna Foto: Andres Putting

Уже в четверг, 18 мая, в концертном доме Nordea с новой концертной программой выступит блистательная французская певица Патрисия Каас. Уже сегодня она приплыла в Таллинн из Финляндии. Смотрите фото, а завтра на нашем портале выйдет видео-интервью!

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