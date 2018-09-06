ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суд над "водителем с битой", дискриминация Кальюлайд и новые подробности дел Скрипалей и Метсаваса

"Хотела бы поделиться случаем из личного опыта по следам статьи о стрельбе. Это было несколько лет назад. Может, года три или четыре назад, а, может, и больше. Я живу в Ласнамяэ, и во дворе у нас такое асфальтированное место с бордюрами. Вечером молодые люди набрали железных банок, пришли туда и стали стрелять по ним. Я с девятого этажа за этим наблюдала", — пишет читательница "МК-Эстонии" Светалана.

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Ласнамяэский "водитель с битой" предстал перед судом: его обвиняют в краже, изнасиловании, пытках и убийстве

Urmas Einroos kohtus Foto: Karin Kaljuläte

В четверг в 10:00 перед судом предстал Урмас Эйнроос, известный общественности как "водитель с битой" из Ласнамяэ. Мужчина обвиняется в физическом насилии, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, ограблении, тяжелом нарушении общественного порядка и в убийстве.

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Потомок внебрачного графского сына и "красного" спецназовца: почему предполагаемый шпион Метсавас сменил фамилию?

Фото: кадр из видео

Задержанные по подозрению в государственной измене отец и сын Петр Волин и Денис Метсавас происходили из очень интересной семьи. По данным генеалогического портала geni.com и сведениям жителей Выру, среди предков предполагаемых изменников в 19 веке был внебрачный сын графа, а в 20-м - пламенный революционер и боец спецподразделения Красной Армии.

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ФОТО DELFI: С лопатой в руках президент Кальюлайд поучаствовала в благоустройстве нарвского спортивного района Эккекюла

Äkkeküla Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня завершается первый продолжительный визит президента ЭР Керсти Кальюлайд в Нарву. Перед отъездом, в свой девятый день в приграничном городе, госпожа Кальюлайд поработала в Эккекюла, района активного отдыха и спорта на окраине Нарвы.

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Лондон назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей

Foto: Alexei Nikolsky, AP

ТОП ВИДЕО: Смотрите, как проходило задержание Дениса Метсаваса сотрудниками КаПо ФОТО | Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле комментарий таможни Кто такой Петр Волин, которого подозревают в госизмене?

ГРУ действовало не по собственной инициативе, его связи достигали аппарата президента РФ, считают в Великобритании. Накануне британская прокуратура назвала имена подозреваемых в преступлении.

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”Комсомольцы” EKRE из ”Синего пробуждения” предлагают устроить в силовых структурах Эстонии этническую чистку?

Tõrvikurongkäik Foto: Raul_Mee

Молодежное движение партии EKRE выступило с завялением, в котором подчеркивается, что имевший доступ к оборонительным планам русский по национальности майор Сил обороны Денис Метсавас, которого подозревают в госизмене, нанес огромный ущерб безопасности Эстонии. Это, однако, можно было предупредить, если бы армейсике и правоохранительные структуры государства критичнее относились с не-эстонскому происхождению армейских офицеров, сообщает ”Синее пробуждение”.

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ВИДЕО DELFI: Будь ближе к искусству! В Русском театре прошел день открытых репетиций

5 сентября в Русском театре прошли открытые репетиции, во время которых каждый желающий мог понаблюдать за работой театра изнутри. Delfi поговорил с худруком театра Филиппом Лосем о том, насколько удачной была эта идея и что ждет гостей театра в новом сезоне.

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В российских учениях "Восток-2018" примут участие 297 тысяч военных и 36 тысяч танков

Zapad Foto: AP

297 тысяч военных будет задействовано на учениях "Восток-2018", в рамках мероприятия созданы две противоборствующих группировки, сообщил начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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