ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суд над "водителем с битой", дискриминация Кальюлайд и новые подробности дел Скрипалей и Метсаваса(1)
Подведем же итоги этого дня.
Подведем же итоги этого дня.
Хандо Хансшмидт (40), который весь в долгах, является банкротом, не имеет имущества и находится в немилости, удивляется, почему к нему пристают, пишет Eesti Ekspress.
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Это непередаваемое ощущение, когда ты поднимаешься на верхний этаж старого питерского дома, заходишь через, казалось бы, наглухо закрытые двери, затем пробираешься через заброшенный чердак и карабкаешься по шаткой лестнице на самый верх, на крышу, чтобы увидеть один из самых красивых городов мира с высоты птичьего полета.
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"Хотела бы поделиться случаем из личного опыта по следам статьи о стрельбе. Это было несколько лет назад. Может, года три или четыре назад, а, может, и больше. Я живу в Ласнамяэ, и во дворе у нас такое асфальтированное место с бордюрами. Вечером молодые люди набрали железных банок, пришли туда и стали стрелять по ним. Я с девятого этажа за этим наблюдала", — пишет читательница "МК-Эстонии" Светалана.
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В четверг в 10:00 перед судом предстал Урмас Эйнроос, известный общественности как "водитель с битой" из Ласнамяэ. Мужчина обвиняется в физическом насилии, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, ограблении, тяжелом нарушении общественного порядка и в убийстве.
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Задержанные по подозрению в государственной измене отец и сын Петр Волин и Денис Метсавас происходили из очень интересной семьи. По данным генеалогического портала geni.com и сведениям жителей Выру, среди предков предполагаемых изменников в 19 веке был внебрачный сын графа, а в 20-м - пламенный революционер и боец спецподразделения Красной Армии.
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Сегодня завершается первый продолжительный визит президента ЭР Керсти Кальюлайд в Нарву. Перед отъездом, в свой девятый день в приграничном городе, госпожа Кальюлайд поработала в Эккекюла, района активного отдыха и спорта на окраине Нарвы.
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ГРУ действовало не по собственной инициативе, его связи достигали аппарата президента РФ, считают в Великобритании. Накануне британская прокуратура назвала имена подозреваемых в преступлении.
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Молодежное движение партии EKRE выступило с завялением, в котором подчеркивается, что имевший доступ к оборонительным планам русский по национальности майор Сил обороны Денис Метсавас, которого подозревают в госизмене, нанес огромный ущерб безопасности Эстонии. Это, однако, можно было предупредить, если бы армейсике и правоохранительные структуры государства критичнее относились с не-эстонскому происхождению армейских офицеров, сообщает ”Синее пробуждение”.
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5 сентября в Русском театре прошли открытые репетиции, во время которых каждый желающий мог понаблюдать за работой театра изнутри. Delfi поговорил с худруком театра Филиппом Лосем о том, насколько удачной была эта идея и что ждет гостей театра в новом сезоне.
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297 тысяч военных будет задействовано на учениях "Восток-2018", в рамках мероприятия созданы две противоборствующих группировки, сообщил начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.
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К Delfi обратился читатель с вопросом: может ли сотрудник патрульной службы находиться без жилета на проезжей части? Мы обратились за комментарием к полиции.
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В редакцию Delfi написал читатель, который несколько дней назад поздно вечером посетил мемориал на Маарьямяги, чтобы самому осмотреть вызвавшее большое оживление место. Но с посещением у него не все прошло гладко — освещение мемориала ослепляет, и поэтому не видно, когда начинаются ступени лестницы.
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Сегодня во второй половине дня на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб велосипедист.
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Вчера вышел в эфир первый эпизод нового сезона передачи "Pealtnägija", гостем которого стала президент Керсти Кальюлайд. Среди прочего она призналась Михкелю Кярмасу, что тоже была жертвой гендерной дискриминации.
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Три государства Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — требуют от ритейлера Walmart снять с производства товар с надписью ”СССР” и эмблемой Советского Союза, которые продаются в сети, сообщило агентство Associated Press.
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По словам министра МВД Андреса Анвельта, ссылающегося на статистику, число совершаемых молодежью преступлений не растет, а ощущение взрыва подросткового хулиганства у обывателей, по его убеждению, создают соцсети, где появляются видео с актами насилия. То что происходило во все времена, просто стало заметно всем, указывает Анвельт.
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