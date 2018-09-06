06.09.2018, 20:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суд над "водителем с битой", дискриминация Кальюлайд и новые подробности дел Скрипалей и Метсаваса

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rus.delfi.ee
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Äkkeküla
фото иллюстративноеFoto: Roman Vikulov, Delfi

Подведем же итоги этого дня.

  • Ласнамяэский "водитель с битой" предстал перед судом: его обвиняют в краже, изнасиловании, пытках и убийстве
  • Потомок внебрачного графского сына и "красного" спецназовца: почему предполагаемый шпион Метсавас сменил фамилию?
  • Лондон назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей
  • Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

Страдания самого скандального плейбоя Эстонии: обманутые партнеры и разбитые сердца

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Хандо Хансшмидт (40), который весь в долгах, является банкротом, не имеет имущества и находится в немилости, удивляется, почему к нему пристают, пишет Eesti Ekspress.
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DELFI на крыше Санкт-Петербурга. “С иностранцами сложно, а русские — самые отважные”

Peterburi katused Foto: Aleksandra Valner, Delfi

Это непередаваемое ощущение, когда ты поднимаешься на верхний этаж старого питерского дома, заходишь через, казалось бы, наглухо закрытые двери, затем пробираешься через заброшенный чердак и карабкаешься по шаткой лестнице на самый верх, на крышу, чтобы увидеть один из самых красивых городов мира с высоты птичьего полета.
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Жительница Ласнамяэ вспоминает стрельбу "на районе": полиция приехала лишь через час!

Püstol Foto: Eero Vabamägi

"Хотела бы поделиться случаем из личного опыта по следам статьи о стрельбе. Это было несколько лет назад. Может, года три или четыре назад, а, может, и больше. Я живу в Ласнамяэ, и во дворе у нас такое асфальтированное место с бордюрами. Вечером молодые люди набрали железных банок, пришли туда и стали стрелять по ним. Я с девятого этажа за этим наблюдала", — пишет читательница "МК-Эстонии" Светалана.
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Ласнамяэский "водитель с битой" предстал перед судом: его обвиняют в краже, изнасиловании, пытках и убийстве

Urmas Einroos kohtus Foto: Karin Kaljuläte

В четверг в 10:00 перед судом предстал Урмас Эйнроос, известный общественности как "водитель с битой" из Ласнамяэ. Мужчина обвиняется в физическом насилии, изнасиловании, лишении свободы без законных оснований, ограблении, тяжелом нарушении общественного порядка и в убийстве.
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Потомок внебрачного графского сына и "красного" спецназовца: почему предполагаемый шпион Метсавас сменил фамилию?

Фото: кадр из видео

Задержанные по подозрению в государственной измене отец и сын Петр Волин и Денис Метсавас происходили из очень интересной семьи. По данным генеалогического портала geni.com и сведениям жителей Выру, среди предков предполагаемых изменников в 19 веке был внебрачный сын графа, а в 20-м - пламенный революционер и боец спецподразделения Красной Армии.
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ФОТО DELFI: С лопатой в руках президент Кальюлайд поучаствовала в благоустройстве нарвского спортивного района Эккекюла

Äkkeküla Foto: Roman Vikulov, Delfi

Сегодня завершается первый продолжительный визит президента ЭР Керсти Кальюлайд в Нарву. Перед отъездом, в свой девятый день в приграничном городе, госпожа Кальюлайд поработала в Эккекюла, района активного отдыха и спорта на окраине Нарвы.
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Лондон назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей

Foto: Alexei Nikolsky, AP

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ГРУ действовало не по собственной инициативе, его связи достигали аппарата президента РФ, считают в Великобритании. Накануне британская прокуратура назвала имена подозреваемых в преступлении.
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”Комсомольцы” EKRE из ”Синего пробуждения” предлагают устроить в силовых структурах Эстонии этническую чистку?

Tõrvikurongkäik Foto: Raul_Mee

Молодежное движение партии EKRE выступило с завялением, в котором подчеркивается, что имевший доступ к оборонительным планам русский по национальности майор Сил обороны Денис Метсавас, которого подозревают в госизмене, нанес огромный ущерб безопасности Эстонии. Это, однако, можно было предупредить, если бы армейсике и правоохранительные структуры государства критичнее относились с не-эстонскому происхождению армейских офицеров, сообщает ”Синее пробуждение”.
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ВИДЕО DELFI: Будь ближе к искусству! В Русском театре прошел день открытых репетиций

5 сентября в Русском театре прошли открытые репетиции, во время которых каждый желающий мог понаблюдать за работой театра изнутри. Delfi поговорил с худруком театра Филиппом Лосем о том, насколько удачной была эта идея и что ждет гостей театра в новом сезоне.
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В российских учениях "Восток-2018" примут участие 297 тысяч военных и 36 тысяч танков

Zapad Foto: AP

297 тысяч военных будет задействовано на учениях "Восток-2018", в рамках мероприятия созданы две противоборствующих группировки, сообщил начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.
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"Кустарные методы полиции". Читатель: полицейский спрятался и проводил рейд, законно ли это?

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К Delfi обратился читатель с вопросом: может ли сотрудник патрульной службы находиться без жилета на проезжей части? Мы обратились за комментарием к полиции.
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Упавший на лестнице у мемориала читатель: вечером на Маарьямяги опасно, освещение ослепляет

Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaal Foto: Rauno Volmar

В редакцию Delfi написал читатель, который несколько дней назад поздно вечером посетил мемориал на Маарьямяги, чтобы самому осмотреть вызвавшее большое оживление место. Но с посещением у него не все прошло гладко — освещение мемориала ослепляет, и поэтому не видно, когда начинаются ступени лестницы.
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ФОТО DELFI: ДТП на Сааремаа: велосипедист скончался под колесами автомобиля

Liiklusõnnetus Saaremaa, Kõljala jalgrattur hukkus Foto: Irina Mägi

Сегодня во второй половине дня на Сааремаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб велосипедист.
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Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

RMK ühismatk Foto: Ain Liiva

Вчера вышел в эфир первый эпизод нового сезона передачи "Pealtnägija", гостем которого стала президент Керсти Кальюлайд. Среди прочего она призналась Михкелю Кярмасу, что тоже была жертвой гендерной дискриминации.
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СМИ: Эстония, Латвия и Литва просят запретить товары с надписью ”СССР”

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Три государства ПрибалтикиЭстония, Латвия и Литва — требуют от ритейлера Walmart снять с производства товар с надписью ”СССР” и эмблемой Советского Союза, которые продаются в сети, сообщило агентство Associated Press.
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Министр МВД считает тему всплеска молодежной преступности раздутой. ”10 из 20 самых опасных столичных хулиганов уже арестованы”

Андрес Анвельт Foto: Роман Викулов, Delfi

По словам министра МВД Андреса Анвельта, ссылающегося на статистику, число совершаемых молодежью преступлений не растет, а ощущение взрыва подросткового хулиганства у обывателей, по его убеждению, создают соцсети, где появляются видео с актами насилия. То что происходило во все времена, просто стало заметно всем, указывает Анвельт.
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Глава МВД считает тему всплеска молодежной преступности раздутой. ”10 из 20 самых опасных столичных хулиганов уже арестованы”

06.09.2018
По словам министра МВД Андреса Анвельта, ссылающегося на статистику, число совершаемых молодежью преступлений не растет, а ощущение взрыва подросткового хулиганства у обывателей, по его убеждению, создают соцсети, где появляются видео с актами насилия. То что происходило во все времена, просто стало заметно всем, указывает Анвельт.
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США, Франция, ФРГ и Канада поддержали антироссийское заявление по Скрипалям

06.09.2018
США, Франция, Германия и Канада выпустили совместное заявление, в котором поддержали позицию Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
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Ситуация на границе улучшилась: информация о нововведениях РФ стала доходить до водителей

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