05.04.2018, 20:51

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суд из-за сломанных ногтей, гибкая пенсия и грядущее суперпотепление

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rus.delfi.ee
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kyyned
фото иллюстративноеFoto: Weekend.ee

Как всегда, подведем итоги дня.

Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции.

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.

Раздевайтесь! В воскресенье до +14, а в понедельник аж до +17!

ТАБЛИЦА: Как формируется конечная цена топлива в Прибалтике? Какую роль играют акцизы?

Foto: Argo Ingver

Самое дорогое топливо — в Эстонии. Причиной тому — акцизы, пишет Kasulik. Их удельный вес в Эстонии — наибольший из трех стран.
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От таблеток до автомобиля: с начала года пенсионеры Таллинна могут получить скидки в семи различных компаниях

Euroapteek Foto: Rauno Volmar

C 1 января 2018 года в Таллинне пенсионная надбавка составляет 100 евро. Но это не все бонусы, которые полагаются пожилым людям в столице. На прошлой неделе стало известно, что Таллинн заключил договор с семью фирмами, которые в этому году будут предоставлять пенсионерам скидки на свои товары и услуги. Что это за фирмы, как получить положенную льготу и кто может ею воспользоваться — узнала ”МК-Эстония”.
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В ходе семейной ссоры женщина сломала свои длинные ногти. Дело дойдет до Госсуда

Illustratsioon Ats Nukki

Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции, пишет Eesti Ekspress.
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Дизайн упаковки новых эстонских витаминов, завоевав бронзу, оказался „бесстыжим плагиатом”

Facebook

На конкурс ”Золотое яйцо” представили работу, являющуюся практически копией работы Малики Фавре (французская художница — прим. ред.) из ее серии ”Зодиак”. Об этом сообщается в Facebook-группе дизайнеров Эстонии. Речь идет о витаминах RÕÕM, пишет Ärileht.
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Воспитатели забыли полуторагодовалого ребенка на улице: малыш лежал в снегу и плакал, пока не был замечен прохожей

Foto: Hendrik Osula

Вчера вечером в одном из частных детских садов в районе Кристийне произошел шокирующий инцидент: персонал забыл полуторагодовалого ребенка на улице. Малыш провел в одиночестве девять минут, пока проходившая мимо женщина не заметила его и не проводила в помещение.
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Правительство одобрило более гибкую пенсию: читайте, какие изменения будут внесены уже с 2021 года

Toidupank jagas tasuta konserve Foto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.
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Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир

Foto: Jaanus Lensment

Вчера по решению суда был взят под стражу бывший заместитель заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яанус Винк, который любил жить на широкую ногу. Мужчина с обычной официальной зарплатой владеет несколькими автомобилями класса люкс и множеством квартир по всему городу, пишет Eesti Päevaleht.
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Продавцы топлива объясняют: что стоит за повышением цен и чего ждать в будущем

Kütusetankimine Foto: Argo Ingver

Delfi Kasulik спросил у торгующих в Эстонии топливом предприятий, в чем причина роста цен на топливо и что станет с ценами в будущем.
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Активист ”Открытой России” получил политическое убежище в Эстонии

Konstantin Tšadlin Foto: Erakogu, facebook

Активист башкирского отделения ”Открытой России” Константин Чадлин, заочно осужденный за мошенничество, получил политическое убежище в Эстонии. Об этом он написал в фейсбуке.
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Обзор эстонской прессы: чьими устами глаголят прихвостни России?

Foto: JUNG YEON-JE, AFP

На этой неделе эстонские СМИ возмущались расходами депутатов, думали, что дальше делать с этой Россией, и о русских не забывали. Представляем обзор эстонской прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.
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Ратас о задержаниях в TLT: определенные люди должны взять на себя ответственность

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas Foto: Hendrik Osula

Комментируя вчерашнее задержание четырех сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS, премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что речь идет о крайне прискорбном случае и подобное поведение неприемлемо.
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Раздевайтесь! В воскресенье до +14, а в понедельник аж до +17!

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Но не радуйтесь чересчур: возможны ливни. Читайте прогноз от pogoda.ee.
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Почти 160 000 человек не сообщили государству свое реальное место жительства и будут наказаны

Shutterstock

В начале следующего года вступит в силу новый закон о Регистре народонаселения, призванный заставить людей регистрироваться по тому адресу, по которому они реально проживают. Тех, кто не подчинится закону, ждет лишение ряда общественных привилегий, пишет Eesti Ekspress.
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Аас покинул должность председателя совета TLT

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Мэр Таллинна Таави Аас сегодня вечером объявил в эфире Tallinna TV, что уйдет с должности председателя совета TLT.
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Почти 160 000 человек не сообщили государству свое реальное место жительства и будут наказаны

05.04.2018
В начале следующего года вступит в силу новый закон о Регистре народонаселения, призванный заставить людей регистрироваться по тому адресу, по которому они реально проживают. Тех, кто не подчинится закону, ждет лишение ряда общественных привилегий, пишет Eesti Ekspress.
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Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
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