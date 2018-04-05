ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суд из-за сломанных ногтей, гибкая пенсия и грядущее суперпотепление

Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции.
На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.
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ТАБЛИЦА: Как формируется конечная цена топлива в Прибалтике? Какую роль играют акцизы?
Самое дорогое топливо — в Эстонии. Причиной тому — акцизы, пишет Kasulik. Их удельный вес в Эстонии — наибольший из трех стран. Loe edasi...
От таблеток до автомобиля: с начала года пенсионеры Таллинна могут получить скидки в семи различных компаниях
C 1 января 2018 года в Таллинне пенсионная надбавка составляет 100 евро. Но это не все бонусы, которые полагаются пожилым людям в столице. На прошлой неделе стало известно, что Таллинн заключил договор с семью фирмами, которые в этому году будут предоставлять пенсионерам скидки на свои товары и услуги. Что это за фирмы, как получить положенную льготу и кто может ею воспользоваться — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi...
В ходе семейной ссоры женщина сломала свои длинные ногти. Дело дойдет до Госсуда
Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Дизайн упаковки новых эстонских витаминов, завоевав бронзу, оказался „бесстыжим плагиатом”
На конкурс ”Золотое яйцо” представили работу, являющуюся практически копией работы Малики Фавре (французская художница — прим. ред.) из ее серии ”Зодиак”. Об этом сообщается в Facebook-группе дизайнеров Эстонии. Речь идет о витаминах RÕÕM, пишет Ärileht. Loe edasi...
Воспитатели забыли полуторагодовалого ребенка на улице: малыш лежал в снегу и плакал, пока не был замечен прохожей
Вчера вечером в одном из частных детских садов в районе Кристийне произошел шокирующий инцидент: персонал забыл полуторагодовалого ребенка на улице. Малыш провел в одиночестве девять минут, пока проходившая мимо женщина не заметила его и не проводила в помещение. Loe edasi...
Правительство одобрило более гибкую пенсию: читайте, какие изменения будут внесены уже с 2021 года
На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие. Loe edasi...
Коррупционное дело TLT: замзаведующего отделом ремонта разъезжал на Lamborghini и владел почти десятком квартир
Вчера по решению суда был взят под стражу бывший заместитель заведующего отделом ремонта и обслуживания автобусов Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Яанус Винк, который любил жить на широкую ногу. Мужчина с обычной официальной зарплатой владеет несколькими автомобилями класса люкс и множеством квартир по всему городу, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Продавцы топлива объясняют: что стоит за повышением цен и чего ждать в будущем
Delfi Kasulik спросил у торгующих в Эстонии топливом предприятий, в чем причина роста цен на топливо и что станет с ценами в будущем. Loe edasi...
Активист ”Открытой России” получил политическое убежище в Эстонии
Активист башкирского отделения ”Открытой России” Константин Чадлин, заочно осужденный за мошенничество, получил политическое убежище в Эстонии. Об этом он написал в фейсбуке. Loe edasi...
На этой неделе эстонские СМИ возмущались расходами депутатов, думали, что дальше делать с этой Россией, и о русских не забывали. Представляем обзор эстонской прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом. Loe edasi...
Ратас о задержаниях в TLT: определенные люди должны взять на себя ответственность
Почти 160 000 человек не сообщили государству свое реальное место жительства и будут наказаны
В начале следующего года вступит в силу новый закон о Регистре народонаселения, призванный заставить людей регистрироваться по тому адресу, по которому они реально проживают. Тех, кто не подчинится закону, ждет лишение ряда общественных привилегий, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...