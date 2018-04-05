ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Суд из-за сломанных ногтей, гибкая пенсия и грядущее суперпотепление

Как всегда, подведем итоги дня.

Прокуратура завела уголовное дело по семейной ссоре, в ходе которой были повреждены ногти потерпевшей. Обвиняемого мужчину оправдали в суде как первой, так и второй инстанции.

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.

Раздевайтесь! В воскресенье до +14, а в понедельник аж до +17!