ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Строитель упал с 4 этажа и выжил, выпавшего с парома пассажира не нашли, а сидевший на крыше Radisson прыгать не стал

Сегодня было много негативных новостей, и мы решили главные из них включить в нашу традиционную подборку ключевых материалов дня. Такой вот получился понедельник.
С парома Silja Serenade выпал пассажир, спасательная операция закончилась безрезультатно
Пассажир прошлой ночью выпал с парома Silja Sеrenade, курсирующего между Турку и Стокгольмом, сообщает YLE.
Loe edasi…
Четверо эстонцев пытались ограбить в Австрии ювелирный магазин: одному удалось скрыться
24 октября в австрийском Инсбруке произошла попытка ограбления ювелирного магазина, в результате которой были задержаны и заключены под стражу трое подозреваемых из Эстонии.
Loe edasi…
Ирландская полиция задержала мастурбировавшего на трамвайной остановке эстонца
ТОП
В четверг около 21 часа в Дублине полиция Ирландии задержала эстонца, который на полной людей трамвайной остановке спустил штаны и стал заниматься самоудовлетворением.
Loe edasi…
Предполагаемый агент ФСБ обучался в Вирумааском колледже ТТУ автоматизации технологических процессов
Задержанный в Эстонии предполагаемый агент ФСБ, которым, по данным российского портала 47news.ru, является 20-летний студент Алексей Васильев, учился в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета на специальности ”автоматизация технологических процессов”.
Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: В центре Таллинна на краю крыши отеля Radisson сидел молодой человек
В центре Таллинна на краю крыши отеля Radisson сидел молодой человек. На месте находилась полиция и спасатели. Мотивы мужчины пока неизвестны.
Loe edasi…
HKScan предлагает 100 евро чистыми за каждого нового работника
В поиске новых работников оказавшееся в центре скандала материнское предприятие Раквереского мясокомбината и Tallegg HKScan прибегает к самым разных методам. Так, сейчас фирма предлагает своим сотрудникам по 100 евро за каждого приведенного нового работника.
Loe edasi…
Клиента магазина K-Rauta привело в ужас хамство со стороны продавца
В прошлый четверг Энн попросил у продавца магазина K-Rauta в Хааберсти помощи в выборе заклепок для клещей, но столкнулся с ужасающим отношением.
Loe edasi…
В Пыхья-Таллинне строитель упал с четвертого этажа
Сегодня около 12 часов дня на стройке по адресу Тёэстузе, 47D в Пыхья-Таллине с четвертого этажа упал строитель.
Loe edasi…
Часть привозимого из Латвии в Эстонию алкоголя является нелегальным
Несмотря на то, что доля потребления нелегального алкоголя несколько снизилась (с 4% до 3%), дела могут обстоять не совсем так, как кажется, пишет maaleht.
Loe edasi…
В Финляндии отец зарезал своего ребенка на детской площадке
В полицию Финляндии сегодня утром поступил сигнал о семейной трагедии в центре Порвоо. На детской площадке отец избивал своего ребенка, который позже скончался в больнице, сообщает YLE.
Loe edasi…