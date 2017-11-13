ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Строитель упал с 4 этажа и выжил, выпавшего с парома пассажира не нашли, а сидевший на крыше Radisson прыгать не стал

Сегодня было много негативных новостей, и мы решили главные из них включить в нашу традиционную подборку ключевых материалов дня. Такой вот получился понедельник.

С парома Silja Serenade выпал пассажир, спасательная операция закончилась безрезультатно

Foto: Andres Putting

Пассажир прошлой ночью выпал с парома Silja Sеrenade, курсирующего между Турку и Стокгольмом, сообщает YLE.

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Четверо эстонцев пытались ограбить в Австрии ювелирный магазин: одному удалось скрыться

Foto: HEINZ-PETER BADER, REUTERS

24 октября в австрийском Инсбруке произошла попытка ограбления ювелирного магазина, в результате которой были задержаны и заключены под стражу трое подозреваемых из Эстонии.

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Ирландская полиция задержала мастурбировавшего на трамвайной остановке эстонца

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

В четверг около 21 часа в Дублине полиция Ирландии задержала эстонца, который на полной людей трамвайной остановке спустил штаны и стал заниматься самоудовлетворением.

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Предполагаемый агент ФСБ обучался в Вирумааском колледже ТТУ автоматизации технологических процессов

Ekspress Meedia/facebook

Задержанный в Эстонии предполагаемый агент ФСБ, которым, по данным российского портала 47news.ru, является 20-летний студент Алексей Васильев, учился в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета на специальности ”автоматизация технологических процессов”.

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ФОТО и ВИДЕО: В центре Таллинна на краю крыши отеля Radisson сидел молодой человек

Foto: Karin Kaljuläte

В центре Таллинна на краю крыши отеля Radisson сидел молодой человек. На месте находилась полиция и спасатели. Мотивы мужчины пока неизвестны.

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HKScan предлагает 100 евро чистыми за каждого нового работника

Kollaaž

В поиске новых работников оказавшееся в центре скандала материнское предприятие Раквереского мясокомбината и Tallegg HKScan прибегает к самым разных методам. Так, сейчас фирма предлагает своим сотрудникам по 100 евро за каждого приведенного нового работника.

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Клиента магазина K-Rauta привело в ужас хамство со стороны продавца

Foto: Bestor

В прошлый четверг Энн попросил у продавца магазина K-Rauta в Хааберсти помощи в выборе заклепок для клещей, но столкнулся с ужасающим отношением.

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В Пыхья-Таллинне строитель упал с четвертого этажа

Сегодня около 12 часов дня на стройке по адресу Тёэстузе, 47D в Пыхья-Таллине с четвертого этажа упал строитель.

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Часть привозимого из Латвии в Эстонию алкоголя является нелегальным

Lako1000 Valklas, Läti Foto: Karli Saul

Несмотря на то, что доля потребления нелегального алкоголя несколько снизилась (с 4% до 3%), дела могут обстоять не совсем так, как кажется, пишет maaleht.

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В Финляндии отец зарезал своего ребенка на детской площадке

Porvoo Foto: JUSSI NUKARI, AFP

В полицию Финляндии сегодня утром поступил сигнал о семейной трагедии в центре Порвоо. На детской площадке отец избивал своего ребенка, который позже скончался в больнице, сообщает YLE.

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