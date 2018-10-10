10.10.2018, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Тарту, новый слоган центристов, повышение цен на бензин


rus.delfi.ee
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Foto: Argo Ingver

Центристы представили свой новый предвыборный слоган, в Тарту мужчина выстрелил в знакомого, а другие продавцы топлива повысили цены на бензин вслед за Olerex. Смотрите интервью Delfi с Еленой Скульской и Cтудию Delfi с Катри Райк.

ФОТО и ВИДЕО: Благодаря теплому лету в Тартумаа собрали небывалый урожай винограда

Foto: Argo Ingver

В расположенном в деревне Рыху саду Университета естественных наук из-за теплого лета урожай винограда выдался небывалым, пишет Maaleht.
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ФОТО: В Мустамяэ открылся самый большой в Эстонии центр спа и саун, а также целый ряд спортивных клубов

Фото: Ардо Кальювеэ

Благодаря инвестиции на сумму 15 миллионов евро, сделанной Astlanda Arendus в создание мустамяэского Elamuste Keskus, с сегодняшнего дня в Таллинне на Акадеэмиа теэ можно будет тренироваться и наслаждаться расслабляющими процедурами в самом большом в Эстонии центре спа и саун, самом большом в Эстонии зале для боулинга, новом спортклубе 24-7 Fitness и самом большом в Эстонии центре акробатики и батутов Trefoil, сказано в пресс-релизе.
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Издание: Рыйвас ради попадания в Европарламент дал ”сослать” себя в Вирумаа

Teet Malsroos

Бывший премьер-министр реформист Таави Рыйвас сообщил весной, что будет баллотироваться на парламентских выборах по столичным районам Кесклинн и Ласнамяэ, пишет Eesti Ekspress.
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Со среды сделать прививку от гриппа можно и в аптеках

фото иллюстративное

Сегодня, 10 октября, стартует месячный проект, в рамках которого впервые в Эстонии сделать прививку от вируса гриппа можно будет и в аптеках.
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Департамент поясняет: когда водители обязаны поменять покрышки на зимние

Foto on illustreeriv. Foto: Karin Kaljuläte

В свете надвигающегося сезона Департамент шоссейных дорог напоминает, что использование зимней резины в Эстонии обязательно с 1 декабря, при этом ездить на зимней резине разрешается уже с 15 октября.
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Центристы представили свой новый предвыборный слоган

Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

ТОП

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас представил сегодня новый предвыборный слоган, с которым партия пойдет на предстоящие выборы в Рийгикогу. Слоган звучит ”Справедливая Эстония для всех!”
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Минобороны хочет повысить пособие на ребенка солдатам-срочникам в шесть раз

Raha Foto: Tanel Meos

Министерство обороны подготавливает проект, согласно которому со следующего года пособие на ребенка военнослужащего срочной службы увеличится до 300 евро в месяц.
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Студия DELFI | Катри Райк о переходе к соцдемам, русской школе и решениях для проблем Ида-Вирумаа

Стартовавшая предвыборная кампания в этот раз отмечена не только жесткой борьбой за избирателя, но и очень высокой активностью всех партий по привлечению новых лиц и переманиванию к себе известных и популярных политиков из стана конкурентов. Сегодня в нашей студии ректор Академии МВД, депутат нарвского городского собрания Катри Райк, которая недавно вступила в социал-демократическую партию.
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"У вас нет больше внука — его усыновили”. Грустная история одной столичной семьи

Foto: Jaanus Lensment

Бабушка боролась за своего внука и дошла до Государственного суда. Она не знала, что мальчика усыновили прямо в самый разгар судебного процесса, пишет Eesti Ekspress.
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Недолго музыка играла: другие продавцы топлива повысили цены на бензин вслед за Olerex

Olerex, Circle K, Neste Foto: Tiit Blaat

Вчера стоимость топлива у Olerex отличалась от других продавцов на 10 центов, сегодня разницы в цене уже нет.
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Страны Балтии попросят у ЕС 400 млн евро на "отключение" от России

Eleringi Kiisa reservelektrijaam Foto: Hendrik Osula

Операторы передающих электросетей трех стран Балтии в среду подадут заявку Еврокомиссии на получение финансирования для первого этапа синхронизации своих электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы общей стоимостью 1,5 млрд евро.
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ФОТО DELFI: В Тарту произошла стрельба — во время ссоры один мужчина выстрелил в другого

Foto: Anni Õnneleid

Согласно данным Delfi, в среду в Тарту перед зданием Налогово-таможенного департамента произошла стрельба.
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Адам и Ева, мода будущего и разница между креативом и безвкусицей. В Таллинне прошла презентация книги Марины Скульской

9 октября в Кадриоргском художественном музее состоялась презентации новой книги Марины Скульской “Адам и Ева. От фигового листа до скафандра”. Помимо автограф-сессии все гости смогли насладиться вкусными закусками, музыкой и просмотром дизайнерской одежды, на многие из которых нужно было смотреть только в 3D очках.
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Пассажирам разрешили проносить марихуану в самолет

Scanpix / REUTERS:CHRIS WATTIE

Власти Канады разрешили авиапассажирам проносить каннабис на борт самолетов.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Тарту, новый слоган центристов, повышение цен на бензин

10.10.2018
Центристы представили свой новый предвыборный слоган, в Тарту мужчина выстрелил в знакомого, а другие продавцы топлива повысили цены на бензин вслед за Olerex. Смотрите интервью Delfi с Еленой Скульской и Cтудию Delfi с Катри Райк.
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