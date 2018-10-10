ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Тарту, новый слоган центристов, повышение цен на бензин

Центристы представили свой новый предвыборный слоган, в Тарту мужчина выстрелил в знакомого, а другие продавцы топлива повысили цены на бензин вслед за Olerex. Смотрите интервью Delfi с Еленой Скульской и Cтудию Delfi с Катри Райк.
ФОТО и ВИДЕО: Благодаря теплому лету в Тартумаа собрали небывалый урожай винограда
В расположенном в деревне Рыху саду Университета естественных наук из-за теплого лета урожай винограда выдался небывалым, пишет Maaleht. Loe edasi...
ФОТО: В Мустамяэ открылся самый большой в Эстонии центр спа и саун, а также целый ряд спортивных клубов
Благодаря инвестиции на сумму 15 миллионов евро, сделанной Astlanda Arendus в создание мустамяэского Elamuste Keskus, с сегодняшнего дня в Таллинне на Акадеэмиа теэ можно будет тренироваться и наслаждаться расслабляющими процедурами в самом большом в Эстонии центре спа и саун, самом большом в Эстонии зале для боулинга, новом спортклубе 24-7 Fitness и самом большом в Эстонии центре акробатики и батутов Trefoil, сказано в пресс-релизе. Loe edasi...
Издание: Рыйвас ради попадания в Европарламент дал ”сослать” себя в Вирумаа
Со среды сделать прививку от гриппа можно и в аптеках
Сегодня, 10 октября, стартует месячный проект, в рамках которого впервые в Эстонии сделать прививку от вируса гриппа можно будет и в аптеках. Loe edasi...
Департамент поясняет: когда водители обязаны поменять покрышки на зимние
В свете надвигающегося сезона Департамент шоссейных дорог напоминает, что использование зимней резины в Эстонии обязательно с 1 декабря, при этом ездить на зимней резине разрешается уже с 15 октября. Loe edasi...
Центристы представили свой новый предвыборный слоган
Минобороны хочет повысить пособие на ребенка солдатам-срочникам в шесть раз
Министерство обороны подготавливает проект, согласно которому со следующего года пособие на ребенка военнослужащего срочной службы увеличится до 300 евро в месяц. Loe edasi...
Студия DELFI | Катри Райк о переходе к соцдемам, русской школе и решениях для проблем Ида-Вирумаа
Стартовавшая предвыборная кампания в этот раз отмечена не только жесткой борьбой за избирателя, но и очень высокой активностью всех партий по привлечению новых лиц и переманиванию к себе известных и популярных политиков из стана конкурентов. Сегодня в нашей студии ректор Академии МВД, депутат нарвского городского собрания Катри Райк, которая недавно вступила в социал-демократическую партию. Loe edasi...
"У вас нет больше внука — его усыновили”. Грустная история одной столичной семьи
Бабушка боролась за своего внука и дошла до Государственного суда. Она не знала, что мальчика усыновили прямо в самый разгар судебного процесса, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Недолго музыка играла: другие продавцы топлива повысили цены на бензин вслед за Olerex
Вчера стоимость топлива у Olerex отличалась от других продавцов на 10 центов, сегодня разницы в цене уже нет. Loe edasi...
Страны Балтии попросят у ЕС 400 млн евро на "отключение" от России
Операторы передающих электросетей трех стран Балтии в среду подадут заявку Еврокомиссии на получение финансирования для первого этапа синхронизации своих электросетей стран Балтии с сетями континентальной Европы общей стоимостью 1,5 млрд евро. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Тарту произошла стрельба — во время ссоры один мужчина выстрелил в другого
Согласно данным Delfi, в среду в Тарту перед зданием Налогово-таможенного департамента произошла стрельба. Loe edasi...
Адам и Ева, мода будущего и разница между креативом и безвкусицей. В Таллинне прошла презентация книги Марины Скульской
9 октября в Кадриоргском художественном музее состоялась презентации новой книги Марины Скульской “Адам и Ева. От фигового листа до скафандра”. Помимо автограф-сессии все гости смогли насладиться вкусными закусками, музыкой и просмотром дизайнерской одежды, на многие из которых нужно было смотреть только в 3D очках. Loe edasi...
Пассажирам разрешили проносить марихуану в самолет
Власти Канады разрешили авиапассажирам проносить каннабис на борт самолетов. Loe edasi...