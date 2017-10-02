ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Лас-Вегасе и итоги референдума в Каталонии

В пользу независимости Каталонии от Испании высказались 90 процентов от общего числа проголосовавших. Более 50 человек погибли, еще свыше 200 были ранены в результате стрельбы в США. Читайте также, обладатели каких трудовых договоров не выиграют в следующем году ни цента.

За независимость от Испании высказались 90 процентов жителей Каталонии

SPAIN-CATALONIA-POLITICS-REFERENDUM Foto: CESAR MANSO, AFP

В пользу независимости Каталонии от Испании в ходе прошедшего в воскресенье референдума высказались 2,02 миллиона местных жителей — 90 процентов от общего числа проголосовавших, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства автономии Жорди Туруля. По его словам, это практически итоговые результаты, поскольку осталось подсчитать лишь несколько тысяч бюллетеней.

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Расстрелы, репрессии и плачущие полицейские. Как российская пресса освещает события в Каталонии

фото иллюстративное Foto: Stringer, REUTERS

В пользу независимости Каталонии от Испании в ходе прошедшего в воскресенье референдума высказались 2,02 миллиона местных жителей — 90 процентов от общего числа проголосовавших. Как освещает эти события российская пресса?

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Читательница: инкассо-фирма грозится нанять частного детектива. Имеет ли она право за мной следить?

PantherMedia 371570 Foto: Andrea Seemann, PantherMedia / Andrea Seemann

В редакцию Delfi обратилась читательница Елена, которая имеет задолженность перед инкассо-фирмой Castovanni OÜ. По ее словам, представители фирмы пригрозили, что если женщина не свяжется с ними сама, то фирма будем искать ее контакты через знакомых и при необходимости даже наймет частного детектива.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Самые кассовые эстонские фильмы последних лет

Из эстонских фильмов абсолютный рекорд кассовых сборов принадлежит картине "Klassikokkutulek", которая в прошлом году перешла границу в миллион евро. Но каждый год в Эстонии снимают много и таких фильмов, которые собирают всего несколько тысяч евро.

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Предприниматель предлагает ввести платный въезд в столицу для неталлиннцев

Foto: Taavi Sepp

Предприниматель и кандидат от избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” Каур Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht рассуждает о ситуации с дорожным движением в Таллинне и выступает с идеей о введении платного въезда на автомобиле в столицу для всех, кто здесь не живет.

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Очередной рост акцизов: сколько в новом году будут стоить сигареты и алкоголь?

Foto: Raido Vint

Розничные сети немного приоткрыли завесу тайны с того, сколько могут стоить в новом году после очередного поднятия акциза пиво, вино, водка и сигареты.

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Стрельба в Лас-Вегасе: более 50 человек погибли, свыше 200 ранены

Las Vegas Foto: David Becker, AFP

Более 50 человек погибли, еще свыше 200 были ранены в результате стрельбы, открытой местным жителем рядом с одним из развлекательных комплексов американского города Лас-Вегас (штат Невада). Об этом, как передает The New York Times, сообщил шериф городской полиции Джозеф Ломбардо. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье (утро понедельника по Москве) на музыкальном фестивале. Ранее сообщалось о 20 погибших и 100 раненых. Названо имя стрелка — это 64-летний Стивен Пэддок.

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ФОТО и ВИДЕО: Очевидцы рассказали о стрельбе на кантри-фестивале в Лас-Вегасе

Участники трагических событий в Лас-Вегасе, где неизвестный открыл стрельбу на фестивале кантри-музыки, убив 50 человек и ранив более ста, сообщили РБК, что происходит в городе после случившегося.

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"Исламское государство" взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Foto: STEVE MARCUS / REUTERS

Эстремистская группировка "Исламское государство" через связанное с ней информагентство распространила заявление о том, что стрельбу в Лас-Вегасе устроил ее сторонник.

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Темное криминальное прошлое заставило кандидата от Союза Сависаара и Делового Таллинна сменить имя

Janno Uus Tegusa Tallinna valimisreklaamis kuvatõmmis

Баллотирующийся в рядах избирательного союза Союза Сависаара и Делового Таллинна Яанно Уус еще в 2010 году был известен как Яанно Ууслеэр, который вместе с друзьями ограбил алкогольный магазин Sadama Market на 17 700 евро наличными.

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Важно: обладатели трудовых договоров определенного типа не выиграют в следующем году ни цента

Rahakott Foto: Anni Õnneleid

На прошлой неделе Delfi писал о том, как увеличится зарплата низкооплачиваемых работников после поднятия с нового года не облагаемого подоходным налогом минимума, однако существует определенный тип рабочего договора, обладателям которого особо радоваться не приходится.

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Кто и как следит за вами в интернете

Naine vaatamas KV-d Foto: Hendrik Osula

Программы фиксируют интересы пользователей в интернете. Конечная цель, если речь не идет о государственной безопасности, — заставить потребителя купить определенный товар.

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