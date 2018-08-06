ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Кохтла-Ярве, "полевые работы" чиновников в Ида-Вирумаа, Паэский бомбист VS тюрьма

Дайджест самых важных новостей на сегодня: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать, а в Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в шумевшую на улице компанию. Читайте, в чем Паэский бомбист обвиняет тюрьму и почему латвийское алкоралли парализует эстонскую систему залоговой тары.
Обязан ли работодатель предоставлять 1 сентября работникам, чьи дети идут в школу, выходной? Отвечаем
”Мой ребенок в этом году идет в первый класс. Знаю, что в некоторых фирмах это свободный день, но в моей работа идет по графику, и 1 сентября, который в этом году выпадает на субботу, у нас самый загруженный день недели”, — пишет читательница и спрашивает, должен ли работодатель предоставлять в этот день выходной. Loe edasi…
Опрос: более половины жителей Эстонии ждут от правительства снижения алкогольного акциза
58% жителей Эстонии выступают за снижение акциза на алкоголь, а сохранение его на прежнем уровне поддерживают всего 23%, передает rus.err.ee. Loe edasi…
ВИДЕО С ДРОНА: Смотрите, как пожарные работают на дымящейся крыше ресторана NEEM
В Кабернеэме вчера около 15 часов загорелся популярный ресторан на берегу моря NEEM. При пожаре также был уничтожен один припаркованный рядом с рестораном автомобиль. Loe edasi…
Опасен даже за решеткой: прокуратура боится, что отбывающий пожизненное заключенный может навредить экс-жене
Прокуратура считает отбывающего пожизненное наказание в Вируской тюрьме Е. (инициалы вымышленные) настолько опасным, что ходатайствует о запрете на приближение к его бывшей жене. Loe edasi…
В Нарве скончался водитель, выехавший с дороги из-за проблем со здоровьем
Сегодня, 6 августа, в 9.35 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Нарве на Таллиннском шоссе. По имеющейся на данный момент информации, автомобиль, за рулем которого находился 61-летний мужчина, выехал с дороги и после этого врезался в дерево по причине нарушения здоровья водителя. Водитель скончался на месте происшествия. Loe edasi…
И снова стрельба. В Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в шумевшую на улице компанию
В ночь на 3 августа в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на Эстония пуйестеэ произошел конфликт между двумя компаниями, в ходе которого пострадал 25-летний мужчина. Однако этим все не закончилось — по устроившим потасовку выстрелил из пневматического оружия раздраженный местный житель. Loe edasi…
Латвийское алкоралли парализует эстонскую систему залоговой тары
Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"
Прозванный прессой Паэским бомбистом Мярт Рингмаа говорит, что тяжело болен, и уверен, что медперсонал Вируской тюрьмы всячески препятствует получению им лечения. Министерство юстиции утверждения Рингмаа опровергает, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Обзор эстонской прессы от бюро Яны Тоом: агенты и идиоты среди нас
На неделе эстонские СМИ возмущались отмыванием кремлевских миллиардов и текучкой в правительстве, но и о русских не забывали. Loe edasi…
На уловку мошенников из Самоа повелись более двух тысяч эстоноземельцев
В период с 22 по 23 июля многие пользователи эстонских мобильных номеров столкнулись с массовыми звонками мошенников с самоанских номеров. На основе поступившего от операторов связи заявления полиция завела уголовное дело. Loe edasi…
ФОТО: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать: питание — на свои, развлечения — на свои, командировочных не платят
Более 160 госчиновников из 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — приступили сегодня к двухнедельной работе в Ида-Вирумаа. В организовавшем выезд Министерстве культуры его называют ”полевыми работами”. Какие плоды они дадут на Северо-Востоке Эстонии пока неизвестно, и решения конкретных проблем по итогам посещения региона никто не обещает. Loe edasi…
Эстонка вернулась в ТОП-30 лучших теннисисток мира
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт улучшила свой результат и вошла в список 30-и лучших теннисисток мира. Loe edasi…
Американский остров, который когда-то был русским
Остров Уналашка по климату — одно из самых суровых мест на планете. В конце 1700-х Алеутский архипелаг стал колонией Российской империи, и поныне у многих местных жителей — русские фамилии. Есть здесь и православная церковь, вот только прихожан наберется всего с десяток. Loe edasi…