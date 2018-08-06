06.08.2018, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Кохтла-Ярве, "полевые работы" чиновников в Ида-Вирумаа, Паэский бомбист VS тюрьма


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Foto on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

Дайджест самых важных новостей на сегодня: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать, а в Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в шумевшую на улице компанию. Читайте, в чем Паэский бомбист обвиняет тюрьму и почему латвийское алкоралли парализует эстонскую систему залоговой тары.

Обязан ли работодатель предоставлять 1 сентября работникам, чьи дети идут в школу, выходной? Отвечаем

Foto on illustratiivne Foto: Hendrik Osula

”Мой ребенок в этом году идет в первый класс. Знаю, что в некоторых фирмах это свободный день, но в моей работа идет по графику, и 1 сентября, который в этом году выпадает на субботу, у нас самый загруженный день недели”, — пишет читательница и спрашивает, должен ли работодатель предоставлять в этот день выходной.
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Опрос: более половины жителей Эстонии ждут от правительства снижения алкогольного акциза

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

58% жителей Эстонии выступают за снижение акциза на алкоголь, а сохранение его на прежнем уровне поддерживают всего 23%, передает rus.err.ee.
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ВИДЕО С ДРОНА: Смотрите, как пожарные работают на дымящейся крыше ресторана NEEM

В Кабернеэме вчера около 15 часов загорелся популярный ресторан на берегу моря NEEM. При пожаре также был уничтожен один припаркованный рядом с рестораном автомобиль.
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Опасен даже за решеткой: прокуратура боится, что отбывающий пожизненное заключенный может навредить экс-жене

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

Прокуратура считает отбывающего пожизненное наказание в Вируской тюрьме Е. (инициалы вымышленные) настолько опасным, что ходатайствует о запрете на приближение к его бывшей жене.
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В Нарве скончался водитель, выехавший с дороги из-за проблем со здоровьем

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Сегодня, 6 августа, в 9.35 в Центр тревоги сообщили о ДТП в Нарве на Таллиннском шоссе. По имеющейся на данный момент информации, автомобиль, за рулем которого находился 61-летний мужчина, выехал с дороги и после этого врезался в дерево по причине нарушения здоровья водителя. Водитель скончался на месте происшествия.
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И снова стрельба. В Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в шумевшую на улице компанию

FOTO: RAIGO PAJULA

В ночь на 3 августа в Ахтмеской части Кохтла-Ярве на Эстония пуйестеэ произошел конфликт между двумя компаниями, в ходе которого пострадал 25-летний мужчина. Однако этим все не закончилось — по устроившим потасовку выстрелил из пневматического оружия раздраженный местный житель.
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Латвийское алкоралли парализует эстонскую систему залоговой тары

Foto: Ago Tammik

Согласно прогнозам, в этом году из Латвии в Эстонию будет привезено более 100 млн банок, которые нельзя будет сдать, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Водитель автобуса едет по зебре на красный, чуть не сбив пешехода

На представленном вашему вниманию видео видно, как водитель автобуса переезжает через пешеходный переход на красный свет, подвергая тем самым опасности жизни людей.
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Паэский бомбист обвиняет тюрьму в "умышленном медицинском убийстве"

Tallinnas Pae tänaval kodutehtud lõhkekehadega surma ja hirmu külvanud Märt Ringmaa kannab karistust Viru vanglas. Foto: Marianne Loorents/Õhtuleht

Прозванный прессой Паэским бомбистом Мярт Рингмаа говорит, что тяжело болен, и уверен, что медперсонал Вируской тюрьмы всячески препятствует получению им лечения. Министерство юстиции утверждения Рингмаа опровергает, пишет Eesti Päevaleht.
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Обзор эстонской прессы от бюро Яны Тоом: агенты и идиоты среди нас

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На неделе эстонские СМИ возмущались отмыванием кремлевских миллиардов и текучкой в правительстве, но и о русских не забывали.
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На уловку мошенников из Самоа повелись более двух тысяч эстоноземельцев

Foto: Hendrik Osula

В период с 22 по 23 июля многие пользователи эстонских мобильных номеров столкнулись с массовыми звонками мошенников с самоанских номеров. На основе поступившего от операторов связи заявления полиция завела уголовное дело.
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ФОТО: 160 чиновников приехали в Ида-Вирумаа работать: питание — на свои, развлечения — на свои, командировочных не платят

Ametnike välitööd Ida-Virumaal 2018 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Более 160 госчиновников из 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — приступили сегодня к двухнедельной работе в Ида-Вирумаа. В организовавшем выезд Министерстве культуры его называют ”полевыми работами”. Какие плоды они дадут на Северо-Востоке Эстонии пока неизвестно, и решения конкретных проблем по итогам посещения региона никто не обещает.
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Эстонка вернулась в ТОП-30 лучших теннисисток мира

Anett Kontaveit Foto: Rauno Volmar

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт улучшила свой результат и вошла в список 30-и лучших теннисисток мира.
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Американский остров, который когда-то был русским

flickr.com, J. Stephen Conn

Остров Уналашка по климату — одно из самых суровых мест на планете. В конце 1700-х Алеутский архипелаг стал колонией Российской империи, и поныне у многих местных жителей — русские фамилии. Есть здесь и православная церковь, вот только прихожан наберется всего с десяток.
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