ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в Кохтла-Ярве, "полевые работы" чиновников в Ида-Вирумаа, Паэский бомбист VS тюрьма

Обязан ли работодатель предоставлять 1 сентября работникам, чьи дети идут в школу, выходной? Отвечаем

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”Мой ребенок в этом году идет в первый класс. Знаю, что в некоторых фирмах это свободный день, но в моей работа идет по графику, и 1 сентября, который в этом году выпадает на субботу, у нас самый загруженный день недели”, — пишет читательница и спрашивает, должен ли работодатель предоставлять в этот день выходной.

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Опрос: более половины жителей Эстонии ждут от правительства снижения алкогольного акциза

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

58% жителей Эстонии выступают за снижение акциза на алкоголь, а сохранение его на прежнем уровне поддерживают всего 23%, передает rus.err.ee.

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ВИДЕО С ДРОНА: Смотрите, как пожарные работают на дымящейся крыше ресторана NEEM

В Кабернеэме вчера около 15 часов загорелся популярный ресторан на берегу моря NEEM. При пожаре также был уничтожен один припаркованный рядом с рестораном автомобиль.

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Опасен даже за решеткой: прокуратура боится, что отбывающий пожизненное заключенный может навредить экс-жене

Viru vangla Foto: Tiit Blaat

Прокуратура считает отбывающего пожизненное наказание в Вируской тюрьме Е. (инициалы вымышленные) настолько опасным, что ходатайствует о запрете на приближение к его бывшей жене.

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