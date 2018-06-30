30.06.2018, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в центре Таллинна, пожары и протест посла США


rus.delfi.ee
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Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel
Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteelFoto: Jaanus Lensment

Сегодня утров центре Таллинна произошла стрельба, по данным Delfi, стрелявший в 26-летнего мужчину - 34-летний сын известного предпринимателя. Об этом, а также о других новостях, читайте в нашей подборке "Главное за день".

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В центре Таллинна произошла стрельба, есть пострадавший

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба.
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Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой

Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel Foto: Jaanus Lensment

По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.
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Протест против политики Трампа: посол США в Эстонии покидает свой пост

USA suursaadik James D. Melville annab PPA peadirektor Elmar Vaherile üle ca 100 000 euro väärtuses seadmeid Foto: Karin Kaljuläte

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ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов

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Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов.
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ФОТО DELFI: В Таллинне вторые сутки подряд горит завод по сортировке мусора

Foto: Rauno Volmar

Вчера в Ласнамяэ, на улече на Суур-Сыямяэ, загорелось производственное здание завода по сортировке мусора.
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ФОТО: Месси едет домой! Франция - первый четвертьфиналист чемпионата мира

SOCCER-WORLDCUP-FRA-ARG/ Foto: Carlos Garcia Rawlins, REUTERS

Сборная Франции стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала французы в увлекательном поединке победили в Казани серебряного призера предыдущего мирового первкенства Аргентину - 4:3 (1:1). Портал Delfi вел текстовую трансляцию этого матча.
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Бородич: получается, можно болеть за кого угодно, но только не за сборную России?

Riigikogu ja Eduskunta jalgpall Foto: Martin Dremljuga

В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Депутат Рийгикогу Денис Бородич рассказал Delfi, что будет болеть за Россию.
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В стрельбе на Пярнуском шоссе подозревают сына крупного предпринимателя

Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel Foto: Jaanus Lensment

По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави.
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ВИДЕО| ”В аду гореть будете”: Макаревич обратился к карельским правоохранителям

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Лидер группы ”Машина времениАндрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника Юрия Дмитриева.
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Белобровцев: сборная России мне не безразлична, это очевидные вещи, не требующие объяснения

Vadim Belobrovtsev Foto: Tiit Blaat

В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал Delfi, что будет болеть за Россию.
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ВИДЕО: В Таллинне на Академиа теэ произошла серьезная авария

Foto: Delfi lugeja

29 июня в Таллинне поздно вечером, в 12 часу, произошла авария. Видео с места происшествия очевидцы аварии опубликовали в группе EZ-дуны! в социальной сети Facebook.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в центре Таллинна, пожары и протест посла США

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Сегодня утров центре Таллинна произошла стрельба, по данным Delfi, стрелявший в 26-летнего мужчину - 34-летний сын известного предпринимателя. Об этом, а также о других новостях, читайте в нашей подборке "Главное за день".
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