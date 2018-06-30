ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в центре Таллинна, пожары и протест посла США

По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.

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Протест против политики Трампа: посол США в Эстонии покидает свой пост

USA suursaadik James D. Melville annab PPA peadirektor Elmar Vaherile üle ca 100 000 euro väärtuses seadmeid Foto: Karin Kaljuläte

ТОП ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В центре Таллинна произошла стрельба, есть пострадавший дополнено в 10:32 ВИДЕО: В Таллинне на Академиа теэ произошла серьезная авария дополнено в 09:07 ВИДЕО| ”В аду гореть будете”: Макаревич обратился к карельским правоохранителям

Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл сообщил, что покидает свой пост из-за политики американского президента Дональда Трампа, которую он ведет в отношении Европы и НАТО.

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ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов

Päästeamet

Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов.

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ФОТО DELFI: В Таллинне вторые сутки подряд горит завод по сортировке мусора

Foto: Rauno Volmar

Вчера в Ласнамяэ, на улече на Суур-Сыямяэ, загорелось производственное здание завода по сортировке мусора.

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ФОТО: Месси едет домой! Франция - первый четвертьфиналист чемпионата мира

SOCCER-WORLDCUP-FRA-ARG/ Foto: Carlos Garcia Rawlins, REUTERS

Сборная Франции стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала французы в увлекательном поединке победили в Казани серебряного призера предыдущего мирового первкенства Аргентину - 4:3 (1:1). Портал Delfi вел текстовую трансляцию этого матча.

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Бородич: получается, можно болеть за кого угодно, но только не за сборную России?

В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Депутат Рийгикогу Денис Бородич рассказал Delfi, что будет болеть за Россию.

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В стрельбе на Пярнуском шоссе подозревают сына крупного предпринимателя

Tulistamine Tallinna kesklinnas, Pärnu maanteel Foto: Jaanus Lensment

По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави.

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