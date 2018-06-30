ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Стрельба в центре Таллинна, пожары и протест посла США

Сегодня утром в центре Таллинна произошла стрельба, по данным Delfi, стрелявший в 26-летнего мужчину - 34-летний сын известного предпринимателя. Об этом, а также о других новостях, читайте в нашей подборке "Главное за день".
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В центре Таллинна произошла стрельба, есть пострадавший
Сегодня в Таллинне, примерно в 9:15, на Пярнуском шоссе, рядом с баром Cafe VS произошла стрельба. Loe edasi...
Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой
По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны. Loe edasi...
Протест против политики Трампа: посол США в Эстонии покидает свой пост
ФОТО: В Кивиыли сгорел ангар, где хранились резервуары для нефтепродуктов
Сегодня во второй половине дня в Кивиыли произошел пожар в ангаре, где хранились резервуары для нефтепродуктов. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Таллинне вторые сутки подряд горит завод по сортировке мусора
Вчера в Ласнамяэ, на улече на Суур-Сыямяэ, загорелось производственное здание завода по сортировке мусора. Loe edasi...
ФОТО: Месси едет домой! Франция - первый четвертьфиналист чемпионата мира
Сборная Франции стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу. В 1/8 финала французы в увлекательном поединке победили в Казани серебряного призера предыдущего мирового первкенства Аргентину - 4:3 (1:1). Портал Delfi вел текстовую трансляцию этого матча. Loe edasi...
Бородич: получается, можно болеть за кого угодно, но только не за сборную России?