ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страстная пятница, высылка дипломатов из РФ и спецоперация в Мууга

Сегодня католики и протестанты отмечают Страстную пятницу. Россия "зеркально" ответила Эстонии на высылку военного атташе. В Мууга гражданин Литвы угрожал взорвать гранату. Ночью в Нымме молодежь разбила окна жилого дома и микроавтобуса. Учения РФ в Балтийском море затронут и Эстонию.
ФОТО: Страстная Пятница в разных странах мира
В этот день христиане всего мира вспоминают искупительные страдания Иисуса Христа.
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ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне состоялось торжественное шествие в честь Страстной пятницы
Сегодня католики и протестанты отмечают Страстную пятницу. В честь праздника в Старом городе Таллинна состоялось торжественное шествие, символизирующее крестный путь Иисуса Христа.
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Россия испытает ракеты над экономической зоной Латвии в Балтийском море, учения могут угрожать движению судов и самолетов
Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет, сообщили в Министерстве обороны Латвии.
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Летный департамент: учения РФ в Балтийском море затронут и Эстонию
Россия информировала Латвию, что в период с 4 по 6 апреля проведет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море тренировочные запуски ракет. В связи с этим придется изменить траектории движения самолетов, в том числе и вылетающих из Эстонии.
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Береги в кармане money: много ли в столице карманников и как защитить свое имущество
В последние дни солнце светит во все лопатки, и хотя еще бывает морозно, абсолютно очевидно, что настоящая весна уже не за горами. Как известно, каждый год с наступлением тепла активизируются карманники. Особенно актуальна эта проблема для Таллинна, где всегда много людей — как местных, так и приезжих, — а значит, воришкам есть чем поживиться.
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В Тартумаа семилетний ребенок провалился под лед и чудом остался жив
В Хааге в Тартумаа в четверг вечером семилетний мальчик провалился под лед озера. Ребенку чудом удалось выбраться из воды, после чего его обнаружили соседи, полностью мокрого и без одного сапога.
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Россия "зеркально" ответила на высылку дипломатов из Европы: военный атташе Эстонии должен покинуть Россию
МИД РФ вызывает руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей", послам будут вручены ноты протеста и объявлены ответные меры, сообщает МИД РФ.
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СК РФ: сгоревший ТЦ в Кемерово возвели без разрешения на строительство
Сгоревший в Кемерово торгово-развлекательный центр ”Зимняя вишня” был возведен самовольно, сообщается на сайте СК России.
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Готовы ли мы воевать с Россией из-за покушения на Скрипаля?
В истории с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля по-прежнему много неясностей. Следствие продолжается, а версия о причастности России, хоть и повлекшая за собой серьезные дипломатические последствия, с технической точки зрения остается не более чем предположением. Намного интереснее посмотреть на реакцию на события в Солсбери в разных странах.
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ФОТО и ВИДЕО: Ночью в Нымме молодежь разбила окна жилого дома и микроавтобуса
В ночь на пятницу на улице Рохелизе в столичном районе Нымме молодые парни разбили камнями окно жилого дома и припаркованного рядом микроавтобуса. Полиция на данный момент считает причиной происшествия желание подростков поразвлечься.
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Ратас об использовании Стальнухиным компенсации: этичность должно оценить руководство Рийгикогу
Вчера стало известно, что председатель финансовой комиссии Рийгикогу центрист Михаил Стальнухин в прошлом году за счет депутатской компенсации приобрел на сумму 4300 евро детские книги собственного авторства, которые потом раздавал людям.
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Кадыров назвал власти стран Балтии "дворняжками и прислужниками США"
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал страны, которые вводят санкции против России и запрещают въезд ее гражданам. Своим мнением он поделился в Telegram, сообщает Lenta.ru.
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ВИДЕО: Новая партия обещает перезагрузить демократию, вернуть власть народу и легализовать марихуану. В студии — "Прямые демократы"
Инициативная группа "Прямые демократы"/Otsedemokraadid создана для того, что реконструировать систему отечественной демократии. К выборам в Рийгикогу в марте 2019 года они намерены сформировать новую партию, члены которой будут напрямую выражать мнения и идеи избравшего их электората, не входить ни в какие коалиции и голосовать в парламенте так, как им укажет большинство электората посредством… мобильного приложения!
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ФОТО и ВИДЕО: Полицейская спецоперация в Мууга: гражданин Литвы угрожал взорвать гранату
Спецподразделение полиции провело сегодня в Мууга масштабную операцию, на месте была и скорая помощь.
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