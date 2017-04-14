ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страстная пятница, угроза со стороны КНДР, отказ России от "Евровидения"

Сегодня в мире отмечают Страстную пятницу, а кто-то просто наслаждается выходным. Тем временем обстановка на Корейском полуострове накаляется. Если вчера Первый канал отказался от трансляции "Евровидения", то сегодня - Россия от участия в конкурсе в 2017 году. Читайте эти и другие самые важные новости дня!

ЕВС окончательно подтвердил, что Россия не будет участвовать в ”Евровидении-2017”

Julia Samoilova Foto: Alexey Filippov, Sputnik

Европейский вещательный союз (ЕВС) окончательно подтвердил, что Россия не будет принимать участие в ”Евровидении” в 2017 году, сообщает RT.

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Первый канал анонсировал участие Самойловой в Евровидении-2018

Foto: CHANNEL ONE, AFP

Российская певица Юлия Самойлова, которая не сможет представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве из-за того, что Украина запретила ей въезд на свою территорию, выступит на том же конкурсе в следующем году, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Загорелось печально известное заброшенное здание на улице Палласти

Tulekahju Ülemistel Foto: Hendrik Osula

Вчера вечером загорелось старое заброшенное здание за торговым центром Sikupilli в Таллинне, против которго вчера днем устраивались протестные акции.

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США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, Пхеньян готов ответить

Foto: Iliya Pitalev, Sputnik

США готовы нанести упреждающий удар по военным объектам Северной Кореи, если станет понятно, что Пхеньян собирается провести очередное испытание ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей американского разведывательного сообщества.

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Китай предупредил о возможном начале войны на Корейском полуострове

Foto: Mark Schiefelbein, AP

Конфликт вокруг Северной Кореи может начаться в любую минуту. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, его слова передает The South China Morning Post.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП в Ляэне-Вирумаа: У одного из водителей не было водительских прав

Graafik: Liisi Viskus

Тяжелое ДТП произошло вчера примерно в 6:55 на 163 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погибла 45-летняя женщина и пострадали двое мужчин, ссобщила Идаская префектура.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Ярвамаа при столкновении грузовика и легковушки погибла пожилая женщина

Avarii Sõmeru-Rakvere-Pärnu mnt, Ambla ristis Foto: Ain Liiva.

Центр тревоги получил в 11:33 собщение, что на 134 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру в волости Амбла произошло тяжелое ДТП. Погиб водитель легковушки.

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Традиционный просмотр телевидения тихо умирает: важность каналов и эффективность рекламы на спаде

Foto: Ilmar Saabas

В будущем для телезрителей будут важны не сами телеканалы, а их определенный контент и возможность посмотреть его в любое время, считают руководители Starman и Telia TV.

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Эстония вошла в ТОП-15 самых безопасных стран мира

Presidendi lipp Foto: Andres Putting

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали Финляндию самой безопасной страной в мире, следует из публикации на сайте швейцарской неправительственной организации.

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ФОТО DELFI: В Таллинне прошел крестный ход в честь Страстной пятницы

Suure Reede ristitee Foto: Karli Saul

Сегодня в Таллинне состоялся крестный ход в честь Страстной пятницы, в котором приняло участие рекордное количество народа, так как в этом году пересеклись пасхальные праздники по грегорианскому и юлианскому календарям.

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Страстная Пятница в разных странах мира

Getty Images News

В этот день христиане всего мира вспоминают искупительные страдания Иисуса Христа.

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