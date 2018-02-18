ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг Олимпиады и алкоралли, Тартуский марафон и танец полицейских

Delfi продолжает следить за ОИ-2018, и сегодня там было много всего интересного. Также стало известно, что неонацисты из Эстонии приняли участие в правоэкстремистском марше в Болгарии, а полицейские Ляэне-Харьюского отделения поздравили ЭР с юбилеем при помощи танца. Кроме того, в Тарту состоялся марафон, в котором тройную победу одержали французы. О том, что еще интересного произошло в этот последний день недели, читайте в нашей подборке.

Криштафович: нынешнюю налоговую политику не поддерживаю, но в Латвию за акцизными товарами не поеду

Jevgeni Krištafovitš Foto: Priit Simson

”После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!” Министр иностранных дел Свен Миксер заявил, что покупать алкоголь в Латвии не патриотично. Общественный деятель Евгений Криштафович сказал, что категорически не поддерживает нынешнюю налоговую политику, однако в Латвию в рамках акции не собирается, у него на этот день другие планы.

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Максим Николаев: правительство сделало правильный шаг, повысив акцизы на алкоголь

Максим Николаев Фото: личный архив

”После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!” Тренер по акробатике Максим Николаев придерживается здорового образа жизни и поддерживает инициативу правительства о повышении акцизов на алкоголь.

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ВИДЕО: Полицейские станцевали в честь юбилея ЭР

YouTube

Полицейские Ляэне-Харьюского отделения приняли участие в проекте ”Эстония танцует”.

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ФОТО: Неонацисты из Эстонии приняли участие в правоэкстремистском марше в Болгарии

neonats Foto: Lugeja foto

Согласно имеющей в распоряжении Delfi информации, группа неонациостов из Эстонии приняла участие в марше в честь национал-фашиста Христо Лукова в столице Болгарии Софии.

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Преподаватель: на кой нам национальное образование на эстонском?

Eesti keele õpik Mobiilifoto: Eppmare

В 1980-е годы профессор ТУ Юхан Аули на лекции по антропологии попросил поднять руку тех студентов, кто причислял себя к эстонцам. Половина прозорливо засомневалась в своей ”арийскости”. Каждому же ”храбрецу”, поднявшему руку, уважаемый преподаватель на основании их внешности зачитал от 5 до 15 отличительных особенностей представителей различных национальностей, попросив опустить руку. Так уж случилось, пишет в ”Учительской газете” преподаватель и психолог Тойво Нийнеберг, что в аудитории среди почти 60 студентов не оказалось ни одного чистокровного эстонца.

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Пионерский отряд Вяльбе уступил в эстафете только норвежцам

Norra võitis teatesõidu Foto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Победителем лыжной эстафеты 4х10 км на Олимпиаде в Пхенчхане стал норвежский квартет, за который на последнем этапе бежал молодой вундеркинд Йоханнес Клэбо.

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ДОПИНГ: Российский медалист Олимпиады попался на мельдонии?

Aleksandr Krushelnitcki ja Anastasia Bryzgalova Foto: Sergei Bobylev, Sergei Bobylev/TASS

Допинг-тест бронзового призера Олимпиады-2018 в керлинге Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний, сообщает "Спорт-Экспресс".

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ВИДЕО: Вот это гонка! Фуркад выиграл масс-старт с помощью фотофиниша

Simon Shempp (№14) vs Martin Fourcade (№2) Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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ФОТО: Украинец выиграл на Олимпиаде золото и обнялся с русским

Aleksandr Abramenko (№ 6) ja Ilja Burov (№ 7) Foto: Ramil Sitdikov, Sputnik

Украинский фристайлист Александр Абраменко стал победителем Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Для Украины - это первая награда в Корее.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Французы одержали тройную победу в Тартуском марафоне

45. Tartu Maraton Otepäält Elvasse Foto: Argo Ingver

Представители 27 стран приняли участие в 45-м Тартуском лыжном марафоне. Тройную победу на 63-километровой дистанции от Отепя до Эльва одержали французы.

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На паром Tallink прибыла полиция: по неподтвержденным данным, произошло изнасилование

Baltic Queen Foto: Andres Putting

”В субботу 17 февраля на пароме Baltic Queen произошел инцидент. По нашим данным, причастные к делу являются гражданами Швеции”, — сообщила пресс-секретарь Tallink Катри Линк.

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Грядут морозы! На предстоящей неделе столбик термометра опустится до -22°C

Foto: Tiit Blaat

На предстоящей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные морозы, мечтами до -22°C. На юбилей ЭР также будет морозно.

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ФОТО и ВИДЕО: Крыыт и Микк из Раквере: в маленьком городе тоже можно жить!

Kunstnikuhingega Krõõt ja Mikk ning nende lapsed Iti, Mihkel ja Selma kaunilt taastatud maja trepil Hendrik Osula

Молодая семья восстановила дом прародителей и заверяет, что и в маленьком городе возможно жить.

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Юку-Калле Райд — интернет-комментаторам: побольше креатива и поменьше мата!

JUKU-KALLE RAID Foto: Tiit Blaat

Писатель и экс-политик Юку-Калле Райд в сегодняшнем выпуске передачи "Hommik Anuga" на ETV сказал, что злые комментарии переставляют собой очень важный ”социальный вентиль” и своего рода терапию, помогающую освободиться от напряжения.

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В Иране разбился пассажирский самолет: выживших нет

Foto: Wikimedia

При крушении самолета в Иране погибли все 66 человек на борту, сообщает АР со ссылкой на заявление авиакомпании Iran Aseman.

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ГАЛЕРЕЯ: Масленица в Кохтла-Ярве завладела выходными

Широким народным гуляньем в Ахтмеской части Кохтла-Ярве в воскресенье завершается этот традиционный праздник, который отмечают по всему Ида-Вирумаа. Возле клуба ”Ахтме” в воскресный полдень соберутся взрослые и дети, для которых клуб подготовил разнообразную программу.

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ФОТО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два легковых автомобиля

Avarii Tallinna-Tartu maanteel Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Вчера в 22:45 на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа столкнулись два легковых автомобиля.

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