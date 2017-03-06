ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг Гимназии Густава Адольфа, новая должность Вильи Тоомаст

Вокруг строительства нового здания для одной из самых успешных школ страны Гимназии Густава Адольфа было много разговоров, но начинать строительство пока нельзя. Бывший депутат и бывшая жена Эдгара Саивисаара реформистка Вилья Тоомаст устроилась на работу в Северо-Эстонскую региональную больницу. Инкассо-фирма Creditreform пыталась ”повесить” на автовладельца необоснованные штрафы.
Страсти вокруг Гимназии Густава Адольфа: разрешение на строительство наконец получено, но...
Вокруг строительства нового здания для одной из самых успешных школ страны Гимназии Густава Адольфа по адресу Вана-Каламая, 9 было много разговоров. Одной из главных тем являлось отсутствие разрешения на строительство. В минувшую пятницу, 3 марта, оно было наконец получено.
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Экс-супруга Сависаара Вилья Тоомаст стала психологом в PERH
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Бывший депутат и бывшая жена Эдгара Саивисаара реформистка Вилья Тоомаст устроилась на работу в Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH) психологом.
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Рейнсалу — Кальюлайд: если мы хотим сохранить устои, то не должны идти по пути мультикультурализма
Министр юстиции, член IRL Урмас Рейнсалу считает, что если эстонцы хотят сохранить свою культуру и систему устоев (“komberuum”), то им следует исходить из отрицания государственного мультикультурализма.
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Ратас — о решениях правительства, лжи Репс и Репинского, кандидатах в мэры Таллинна и параде 9 мая в Москве
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что нынешнее правительство взяло за правило не откладывать решения в долгий ящик, и подчеркнул, что оно умеет очень хорошо работать в команде и все его достижения — это заслуга центристов, соцдемов и IRL вместе взятых.
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ВИДЕО: Водитель автобуса пересекает железнодорожный переезд на красный свет
Житель города Тарту прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса проигнорировал запрещающий знак светофора и пересек железнодорожный переезд.
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”Спаситель”: сосед вывел пожилую женщину из горящей квартиры и потушил пожар
Сийм Светлов помог пожилой соседке выбраться из горящей квартиры и своими силами потушил возгорание, пишет Eesti Päevaleht в новой рубрике Elupäästja ("Спаситель").
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Инкассо-фирма пыталась ”повесить” на автовладельца необоснованные штрафы
Клиент, получивший от инкассо-фирмы Creditreform ряд безосновательных требований по уплате штрафов за неправильную парковку, обратился в комиссию по решению потребительских споров, которая подтвердила необоснованность требований.
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Сегодня в Таллинне проходит "правовая аптека" по вопросам алиментов
Таллиннская городская канцелярия вместе с Союзом юристов Эстонии проводит cегодня, 6 марта, в зале обслуживания городской управы (пл. Вабадузе, 7) "правовую аптеку", бесплатная помощь в которой оказывается по вопросам, связанным с алиментами, сообщает Раэпресс.
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Эстония вошла в десятку стран ЕС с высоким уровнем цифрового развития
В пятницу Еврокомиссия опубликовала результаты индекса цифровой экономики и общества (DESI) за 2017 год.
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Скончался режиссер Калью Комиссаров
В ночь на понедельник после тяжелой болезни в возрасте 70 лет скончался актер и режиссер-постановщик Калью Комиссаров.
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