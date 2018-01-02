ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг гимна и интервью с астрологом

Сегодня продолжалось обсуждение того, что в новогоднюю ночь на площади Вабадузе не прозвучал гимн Эстонии. Астролог Ольга Потемкина поделилась с Delfi гороскопом на 2018 год. Читайте также что изменилось в налогах, пособиях и компенсациях с 2018 года и подорожало ли в Нарве такси.

ФОТО и ВИДЕО: Спасатели Вадим и Вадим Сампетовы: мы все как одна большая семья!

Kindel paar. Õnnetuse korral võib isa ja poja Sampetovi nägemine olla esimene märk, et kõige hullem on möödas. Foto: Tiit Blaat

Вадим Сампетов-старший и Вадим Сампетов-младший трудятся спасателями в Кесклиннаской спасательной команде. Первый — 25 лет, второй — около десяти.

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Ночью на площади Вабадузе группа людей исполнила гимн Эстонии

2018 vabaduse väljakul Foto: Taavi Sepp

Вчера вечером активист Свободного общества и эксперт по э-демократии Лийа Хянни на своей странице в Facebook призвала людей прийти на площадь Вабадузе и исполнить гимн Эстонии.

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Хельме — президенту: пренебрежение нашим национальным гимном стало апогеем вашей надменности

Kollaaž

Председатель Народной консервативной партии (EKRE) Март Хельме выступил в Eesti Päevaleht с открытым письмом президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Кальюлайд: мне жаль и я прошу прощения за то, что в новогоднюю ночь не прозвучал гимн

Foto: Taavi Sepp

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась против решения об отказе от исполнения гимна во время новогодней программы и принесла свои извинения.

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Роозе: гимн в новогоднюю ночь — традиция, над которой особо размышлять не пристало

Kollaaž

Председатель правления ERR Эрик Роозе сказал, что в случае с решением отказаться от исполнения гимна Эстонии в новогоднюю ночь речь идет о серьезной производственной ошибке.

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И опять отравление газом! В Таллинне при приеме душа маленькому ребенку стало плохо

Stanislav Moškov, Õhtuleht

Днем 31 декабря из одной из квартир на улице Эрика в Таллинне с подозрением на отравление угарным газом в больницу был доставлен ребенок, которому стало плохо во время приема душа.

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ФОТО: Паэт передал привет причастным к поднятию акцизов в Эстонии

Foto: Urmas Paet

Евродепутат Урмас Паэт опубликовал у себя на Facebook фотографию стенда с ценами на топливо в Гибралтаре.

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В Пайкузе молодой мужчина спрыгнул с моста в реку и пропал

Foto: Urmas Saard

Вчера около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение от человека, который видел, как в Пайкузе с моста Рейу мужчина спрыгнул в реку Пярну.

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Некоторым эстонским больницам пришлось заплатить кибермошенникам выкуп

В пояснительной записке к проекту закона о кибербезопасности, который вступил в силу с этого года, утверждается со ссылкой на Департамент государственной инфосистемы, что некоторые эстонские поставщики услуг по здравоохранению были вынуждены заплатить кибермошенникам деньги за обезвреживание криповирусов.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Мероприятия по случаю юбилея ЭР пройдут по всему миру

EV100 välisprogramm

В рамках празднования 100-летия Эстонской Республики пройдет много мероприятий как в самой Эстонии, так и за рубежом.

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Подорожало ли в Нарве такси наполовину? И да, и нет

Taksod Foto: Eero Vabamägi

Некоторые нарвские таксофирмы подняли с нового года цену поездки в любой конец города с двух до трех евро, то есть на 50 процентов. Четыре года фиксированный тариф — 2 евро — не менялся. Возможно, к нему большинство таксистов еще вернется под давлением удерживающих ”2 евро” конкурентов.

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ВИДЕО и ГРАФИКИ: Все, что нужно знать, в одном месте! Что изменилось в налогах, пособиях и компенсациях с 2018 года

Предлагаем вашему вниманию перечень самых важных касающихся частных лиц изменений в налогах, пособиях и компенсациях, которые вступили в силу с нового года.

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Новый налог на дороги уже принес государству два миллиона евро

Начиная со вчерашнего дня, за использование на дорогах автомобилей массой более 3,5 тонн нужно платить налог. По состоянию на сегодняшний день было собрано 2,08 миллиона евро налога на пользование дорогами.

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ВИДЕО DELFI: Гороскоп на 2018 год от астролога Ольги Потемкиной

Астролог Ольга Потемкина рассказала Delfi, что предстоящий 2018 год на личном и индивидуальном уровне будет очень перспективным. "Важно каждому человеку помнить: то, что он сделает в 2018 году, особенно добрые дела, будет к нему возвращаться в будущие годы", - говорит Потемкина.

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