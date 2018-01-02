ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг гимна и интервью с астрологом

Сегодня продолжалось обсуждение того, что в новогоднюю ночь на площади Вабадузе не прозвучал гимн Эстонии. Астролог Ольга Потемкина поделилась с Delfi гороскопом на 2018 год. Читайте также что изменилось в налогах, пособиях и компенсациях с 2018 года и подорожало ли в Нарве такси.
ФОТО и ВИДЕО: Спасатели Вадим и Вадим Сампетовы: мы все как одна большая семья!
Вадим Сампетов-старший и Вадим Сампетов-младший трудятся спасателями в Кесклиннаской спасательной команде. Первый — 25 лет, второй — около десяти.
Loe edasi...
Ночью на площади Вабадузе группа людей исполнила гимн Эстонии
Вчера вечером активист Свободного общества и эксперт по э-демократии Лийа Хянни на своей странице в Facebook призвала людей прийти на площадь Вабадузе и исполнить гимн Эстонии.
Loe edasi...
Хельме — президенту: пренебрежение нашим национальным гимном стало апогеем вашей надменности
ТОП
Председатель Народной консервативной партии (EKRE) Март Хельме выступил в Eesti Päevaleht с открытым письмом президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.
Loe edasi...
Кальюлайд: мне жаль и я прошу прощения за то, что в новогоднюю ночь не прозвучал гимн
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась против решения об отказе от исполнения гимна во время новогодней программы и принесла свои извинения.
Loe edasi...
Роозе: гимн в новогоднюю ночь — традиция, над которой особо размышлять не пристало
Председатель правления ERR Эрик Роозе сказал, что в случае с решением отказаться от исполнения гимна Эстонии в новогоднюю ночь речь идет о серьезной производственной ошибке.
Loe edasi...
И опять отравление газом! В Таллинне при приеме душа маленькому ребенку стало плохо
Днем 31 декабря из одной из квартир на улице Эрика в Таллинне с подозрением на отравление угарным газом в больницу был доставлен ребенок, которому стало плохо во время приема душа.
Loe edasi...
ФОТО: Паэт передал привет причастным к поднятию акцизов в Эстонии
Евродепутат Урмас Паэт опубликовал у себя на Facebook фотографию стенда с ценами на топливо в Гибралтаре.
Loe edasi...
В Пайкузе молодой мужчина спрыгнул с моста в реку и пропал
Вчера около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение от человека, который видел, как в Пайкузе с моста Рейу мужчина спрыгнул в реку Пярну.
Loe edasi...
Некоторым эстонским больницам пришлось заплатить кибермошенникам выкуп
В пояснительной записке к проекту закона о кибербезопасности, который вступил в силу с этого года, утверждается со ссылкой на Департамент государственной инфосистемы, что некоторые эстонские поставщики услуг по здравоохранению были вынуждены заплатить кибермошенникам деньги за обезвреживание криповирусов.
Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Мероприятия по случаю юбилея ЭР пройдут по всему миру
В рамках празднования 100-летия Эстонской Республики пройдет много мероприятий как в самой Эстонии, так и за рубежом.
Loe edasi...
Подорожало ли в Нарве такси наполовину? И да, и нет
Некоторые нарвские таксофирмы подняли с нового года цену поездки в любой конец города с двух до трех евро, то есть на 50 процентов. Четыре года фиксированный тариф — 2 евро — не менялся. Возможно, к нему большинство таксистов еще вернется под давлением удерживающих ”2 евро” конкурентов.
Loe edasi...
ВИДЕО и ГРАФИКИ: Все, что нужно знать, в одном месте! Что изменилось в налогах, пособиях и компенсациях с 2018 года
Предлагаем вашему вниманию перечень самых важных касающихся частных лиц изменений в налогах, пособиях и компенсациях, которые вступили в силу с нового года.
Loe edasi...
Новый налог на дороги уже принес государству два миллиона евро
Начиная со вчерашнего дня, за использование на дорогах автомобилей массой более 3,5 тонн нужно платить налог. По состоянию на сегодняшний день было собрано 2,08 миллиона евро налога на пользование дорогами.
Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Гороскоп на 2018 год от астролога Ольги Потемкиной
Астролог Ольга Потемкина рассказала Delfi, что предстоящий 2018 год на личном и индивидуальном уровне будет очень перспективным. "Важно каждому человеку помнить: то, что он сделает в 2018 году, особенно добрые дела, будет к нему возвращаться в будущие годы", - говорит Потемкина.
Loe edasi...