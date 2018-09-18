18.09.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по медстраховке, утечка газа в Кохтла-Ярве и манифест работодателей

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rus.delfi.ee
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Põhja Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakond
Pilt on illustreeriv.Foto: Karin Kaljuläte

Во вторник в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека. В доме не было ни одного дымового датчика. Много шума наделало и исследование, согласно которому в Эстонии насчитывается более 120 000 не имеющих медицинской страховки людей, из них чуть больше 78 000 — мужчины и 44 000 — женщины. Также сегодня стало известно, что правительство практически договорилось о бюджете на следующий год и снижения акцизов не предвидится. А Союз работодателей Эстонии выступил с манифестом.

Правительство договорилось: бюджет практически составлен, снижения акцизов не ожидается

Koalitsiooniparteide juhid Foto: Karli Saul

Хотя все правящие партии на переговорах по бюджету выложили на стол предложения относительно акцизов и налоговых изменений, бюджет, по сути, составлен и больших изменений там не ожидается.
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Британские военнослужащие готовы помочь в полной очистке озера Паэ

Foto: Taavi Sepp

Накануне состоялась встреча руководства района Ласнамяэ с представителями элемента штаба НАТО в Эстонии, на которой стороны обсудили возможные варианта сотрудничества.
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22-летняя чемпионка Европы найдена мертвой в США

Celia Barquin Arozamena Foto: Twitter

В американском штате Айова произошло загадочное убийство. 22-летняя испанская гольфистка Селия Баркин-Аросамена найдена мертвой рядом с игровым полем.
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ВИДЕО: Эстонские групповички мечтают о путевке на Олимпиаду

Eesti rühmkava koondis Foto: facebook.com/Indrek Kask

Триумфом сборной России завершился в Софии чемпионат мира по художественной гимнастике. Всего в болгарской столице разыгрывались 9 комплектов наград. Подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали 7 золотых медалей.
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Поминки по интернету. О новой европейской директиве об авторских правах

Yana Toom Foto: Rauno Volmar

В минувшую среду Европарламент большинство голосов принял директиву об авторских правах на едином цифровом рынке. Голоса эстонских евродепутатов разделились: против проголосовали Урмас Паэт, Игорь Грязин и Яна Тоом. За — Индрек Таранд, Тунне Келам и Ивари Падар. Принятие новой директивы активно продвигал и эстонским еврокомиссар Андрус Ансип. Тоом, теневой докладчик по директиве в Комитете по культуре, разъясняет, почему противники директивы говорят о введении цензуры и "смерти" свободного Интернета.
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Берлинские врачи: скорее всего, Верзилов был отравлен

Tallinn Music Weeki avamine ja Pussy Riot Foto: Rauno Volmar

ТОП

Врачи берлинской клиники Charite, куда доставили спецбортом из Москвы участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, пришли к выводу, что он действительно мог быть отравлен. Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось".
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Ни одного датчика в доме: в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека

Päästeameti Twitter

Несмотря на то, что в этом году из-за утечки газа в Кохтла-Ярве уже погибли два человека, местные жители не спешат покупать датчики угарного газа.
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Swedbank открыл мобильные бесконтактные платежи и представляет первую версию нового приложения

Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня клиенты Swedbank могут пользоваться первой версией нового приложения Swedbank 2019 Eestis, которое можно скачать в Google Play и App Store. Впервые в Эстонии приложение предлагает пользователям Android совершенно новую возможность – совершать бесконтактные мобильные платежи. Для оплаты с помощью мобильного телефона надо в магазине приложить его к платежному терминалу, как и бесконтактную банковскую карточку.
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Мать трехлетнего малыша: сидя с ребенком, работу не найти, а медицинская страховка заканчивается

Foto: Rauno Volmar

Многие родители не имеют медицинской страховки, потому что по достижении ребенком трехлетнего возраста пропадает страховая защита, но не всегда есть возможность сразу пойти работать. В большинстве речь идет о матерях, выясняется из опубликованного сегодня исследования Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht.
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Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО

wikipedia

Российский Ил-20, выполнявший полет над Средиземным морем, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны, заявили в минобороны России. В ведомстве считают, что его подставили под удар израильские истребители, наносившие удары по провинции Латакия. При крушении погибли 15 российских военных.
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Творцы VS потребители. Разница между эстонской и американской школой глазами уроженки США

Koolilapsed 1. septembri eel Foto: Madis Veltman

Перед тем, как начать свою карьеру в качестве учительницы начальных классов в родном штате Коннектикут, американка Эллисон Вас решила получить международный опыт работы и приехала на девять месяцев в Эстонию. Здесь она поняла, что наши дети скорее многоязычные творцы, нежели монолингвальные потребители. К тому же, они более ответственные и самостоятельные, чем их американские сверстники, утверждает она на страницах ”Учительской газеты”.
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Ни перед новым домом суда, ни перед суперминистерством парковки для посетителей не предусмотрено

Harju maakohtu uus hoone Tallinnas Lubja tänaval Foto: Madis Veltman

Если ранее, например, перед Домом суда на Лийвалайа в Таллинне располагалась парковка для посетителей, то перед новым зданием суда на улице Лубья такой парковки нет. Самим искать место для парковки придется и посетителям здания суперминистерства на улице Суур-Амеэрика.
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Президент Кальюлайд латвийскому телевидению: должна сказать, что пиво в Латвии очень хорошее

Foto: Läti presidendi kantselei

В четверг и пятницу президент Керсти Кальюлайд приняла участие в обсуждениях группы Аррайолуш в Латвии. Одновременно она рассказала в интервью Латвийскому телерадиовещанию, почему переехала в Нарву, почему присутствие НАТО в странах Балтии важно и почему латвийцы не должны постоянно сравнивать себя с эстонцами, пишет Maaleht со ссылкой на Lsm.lv.
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Tallinn Hockey weekend
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по медстраховке, утечка газа в Кохтла-Ярве и манифест работодателей

18.09.2018
Во вторник в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека. В доме не было ни одного дымового датчика. Много шума наделало и исследование, согласно которому в Эстонии насчитывается более 120 000 не имеющих медицинской страховки людей, из них чуть больше 78 000 — мужчины и 44 000 — женщины. Также сегодня стало известно, что правительство практически договорилось о бюджете на следующий год и снижения акцизов не предвидится. А Союз работодателей Эстонии выступил с манифестом.
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Поминки по интернету. О новой европейской директиве об авторских правах

18.09.2018
В минувшую среду Европарламент большинство голосов принял директиву об авторских правах на едином цифровом рынке. Голоса эстонских евродепутатов разделились: против проголосовали Урмас Паэт, Игорь Грязин и Яна Тоом. За — Индрек Таранд, Тунне Келам и Ивари Падар. Принятие новой директивы активно продвигал и эстонским еврокомиссар Андрус Ансип. Тоом, теневой докладчик по директиве в Комитете по культуре, разъясняет, почему противники директивы говорят о введении цензуры и "смерти" свободного Интернета.
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Милейшая девушка, поступавшая в студию ”Поэтическое содружество”, сказала, что ее любимый писатель — Толстой. Я, цитируя Максудова, главного героя ”Театрального романа” Михаила Булгакова, попыталась уточнить: ”Какой из Толстых?”. И совершенно обескуражила свою собеседницу известием о том, что в литературе было "до фига" Толстых!
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Многие родители не имеют медицинской страховки, потому что по достижении ребенком трехлетнего возраста пропадает страховая защита, но не всегда есть возможность сразу пойти работать. В большинстве речь идет о матерях, выясняется из опубликованного сегодня исследования Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht.
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