ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по медстраховке, утечка газа в Кохтла-Ярве и манифест работодателей

Во вторник в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека. В доме не было ни одного дымового датчика. Много шума наделало и исследование, согласно которому в Эстонии насчитывается более 120 000 не имеющих медицинской страховки людей, из них чуть больше 78 000 — мужчины и 44 000 — женщины. Также сегодня стало известно, что правительство практически договорилось о бюджете на следующий год и снижения акцизов не предвидится. А Союз работодателей Эстонии выступил с манифестом.
Правительство договорилось: бюджет практически составлен, снижения акцизов не ожидается
Хотя все правящие партии на переговорах по бюджету выложили на стол предложения относительно акцизов и налоговых изменений, бюджет, по сути, составлен и больших изменений там не ожидается. Loe edasi...
Британские военнослужащие готовы помочь в полной очистке озера Паэ
Накануне состоялась встреча руководства района Ласнамяэ с представителями элемента штаба НАТО в Эстонии, на которой стороны обсудили возможные варианта сотрудничества. Loe edasi...
22-летняя чемпионка Европы найдена мертвой в США
В американском штате Айова произошло загадочное убийство. 22-летняя испанская гольфистка Селия Баркин-Аросамена найдена мертвой рядом с игровым полем. Loe edasi...
ВИДЕО: Эстонские групповички мечтают о путевке на Олимпиаду
Триумфом сборной России завершился в Софии чемпионат мира по художественной гимнастике. Всего в болгарской столице разыгрывались 9 комплектов наград. Подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали 7 золотых медалей. Loe edasi...
Поминки по интернету. О новой европейской директиве об авторских правах
В минувшую среду Европарламент большинство голосов принял директиву об авторских правах на едином цифровом рынке. Голоса эстонских евродепутатов разделились: против проголосовали Урмас Паэт, Игорь Грязин и Яна Тоом. За — Индрек Таранд, Тунне Келам и Ивари Падар. Принятие новой директивы активно продвигал и эстонским еврокомиссар Андрус Ансип. Тоом, теневой докладчик по директиве в Комитете по культуре, разъясняет, почему противники директивы говорят о введении цензуры и "смерти" свободного Интернета. Loe edasi...
Берлинские врачи: скорее всего, Верзилов был отравлен
Врачи берлинской клиники Charite, куда доставили спецбортом из Москвы участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, пришли к выводу, что он действительно мог быть отравлен. Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось". Loe edasi...
Ни одного датчика в доме: в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека
Несмотря на то, что в этом году из-за утечки газа в Кохтла-Ярве уже погибли два человека, местные жители не спешат покупать датчики угарного газа. Loe edasi...
Swedbank открыл мобильные бесконтактные платежи и представляет первую версию нового приложения
С сегодняшнего дня клиенты Swedbank могут пользоваться первой версией нового приложения Swedbank 2019 Eestis, которое можно скачать в Google Play и App Store. Впервые в Эстонии приложение предлагает пользователям Android совершенно новую возможность – совершать бесконтактные мобильные платежи. Для оплаты с помощью мобильного телефона надо в магазине приложить его к платежному терминалу, как и бесконтактную банковскую карточку. Loe edasi...
Мать трехлетнего малыша: сидя с ребенком, работу не найти, а медицинская страховка заканчивается
Многие родители не имеют медицинской страховки, потому что по достижении ребенком трехлетнего возраста пропадает страховая защита, но не всегда есть возможность сразу пойти работать. В большинстве речь идет о матерях, выясняется из опубликованного сегодня исследования Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО
Российский Ил-20, выполнявший полет над Средиземным морем, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны, заявили в минобороны России. В ведомстве считают, что его подставили под удар израильские истребители, наносившие удары по провинции Латакия. При крушении погибли 15 российских военных. Loe edasi...
Творцы VS потребители. Разница между эстонской и американской школой глазами уроженки США
Перед тем, как начать свою карьеру в качестве учительницы начальных классов в родном штате Коннектикут, американка Эллисон Вас решила получить международный опыт работы и приехала на девять месяцев в Эстонию. Здесь она поняла, что наши дети скорее многоязычные творцы, нежели монолингвальные потребители. К тому же, они более ответственные и самостоятельные, чем их американские сверстники, утверждает она на страницах ”Учительской газеты”. Loe edasi...
Ни перед новым домом суда, ни перед суперминистерством парковки для посетителей не предусмотрено
Если ранее, например, перед Домом суда на Лийвалайа в Таллинне располагалась парковка для посетителей, то перед новым зданием суда на улице Лубья такой парковки нет. Самим искать место для парковки придется и посетителям здания суперминистерства на улице Суур-Амеэрика. Loe edasi...
Президент Кальюлайд латвийскому телевидению: должна сказать, что пиво в Латвии очень хорошее
В четверг и пятницу президент Керсти Кальюлайд приняла участие в обсуждениях группы Аррайолуш в Латвии. Одновременно она рассказала в интервью Латвийскому телерадиовещанию, почему переехала в Нарву, почему присутствие НАТО в странах Балтии важно и почему латвийцы не должны постоянно сравнивать себя с эстонцами, пишет Maaleht со ссылкой на Lsm.lv. Loe edasi...