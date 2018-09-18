ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по медстраховке, утечка газа в Кохтла-Ярве и манифест работодателей

ВИДЕО: Эстонские групповички мечтают о путевке на Олимпиаду

Eesti rühmkava koondis Foto: facebook.com/Indrek Kask

Триумфом сборной России завершился в Софии чемпионат мира по художественной гимнастике. Всего в болгарской столице разыгрывались 9 комплектов наград. Подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали 7 золотых медалей.

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Поминки по интернету. О новой европейской директиве об авторских правах

Yana Toom Foto: Rauno Volmar

В минувшую среду Европарламент большинство голосов принял директиву об авторских правах на едином цифровом рынке. Голоса эстонских евродепутатов разделились: против проголосовали Урмас Паэт, Игорь Грязин и Яна Тоом. За — Индрек Таранд, Тунне Келам и Ивари Падар. Принятие новой директивы активно продвигал и эстонским еврокомиссар Андрус Ансип. Тоом, теневой докладчик по директиве в Комитете по культуре, разъясняет, почему противники директивы говорят о введении цензуры и "смерти" свободного Интернета.

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Берлинские врачи: скорее всего, Верзилов был отравлен

Tallinn Music Weeki avamine ja Pussy Riot Foto: Rauno Volmar

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Врачи берлинской клиники Charite, куда доставили спецбортом из Москвы участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, пришли к выводу, что он действительно мог быть отравлен. Сейчас состояние Верзилова "намного улучшилось".

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Ни одного датчика в доме: в Кохтла-Ярве из-за утечки газа серьезно пострадали два человека

Päästeameti Twitter

Несмотря на то, что в этом году из-за утечки газа в Кохтла-Ярве уже погибли два человека, местные жители не спешат покупать датчики угарного газа.

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Swedbank открыл мобильные бесконтактные платежи и представляет первую версию нового приложения

Foto: Andres Putting

С сегодняшнего дня клиенты Swedbank могут пользоваться первой версией нового приложения Swedbank 2019 Eestis, которое можно скачать в Google Play и App Store. Впервые в Эстонии приложение предлагает пользователям Android совершенно новую возможность – совершать бесконтактные мобильные платежи. Для оплаты с помощью мобильного телефона надо в магазине приложить его к платежному терминалу, как и бесконтактную банковскую карточку.

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Мать трехлетнего малыша: сидя с ребенком, работу не найти, а медицинская страховка заканчивается