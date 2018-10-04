ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по Medicum, поиски Ивана Федоровича и очередное обвинение России в кибератаках

ФОТО И ВИДЕО | Стала известна дата открытия торгового центра T1 Mall of Tallinn

Фото: Youtube

Долгожданное открытие торгового центра состоится 8 ноября. T1 Mall of Tallinn готовит для жителей и гостей столицы около 60 новых торговых марок, концепций питания или полностью новые сферы деятельности, сообщает портал ”Вечерка” со ссылкой на ERR.

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Пекарня обманула клиента, продав ему чужой торт

В последнее время стало модно покупать на праздничные мероприятия не стандартные торты из магазина, а по индивидуальному заказу. Дизайн, вес, начинка — кондитеры берутся воплотить любой каприз клиента. Но порой несоответствие заказанного оплаченному открывается уже на праздничном столе. Что делать в этом случае, и как заказывать кондитерские изделия, чтобы не разочароваться — выясняла ”МК-Эстония”.

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Лондон заявил о причастности ГРУ к "бессистемным и безрассудным" кибератакам в Европе и США

Российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в четверг, 4 октября.

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"Вы после распада СССР построили что-то?!": 66-летний житель Ульяновска о ворах во власти и лжи по ТВ

Kristina Jumankina-Bestsastnaja

ТОП В Таллинне начали закрываться кафе — работать некому От венгерского консула потребовали в течение трех дней убраться с Украины ФОТО И ВИДЕО | Стала известна дата открытия торгового центра T1 Mall of Tallinn

У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.

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РАССКАЖИТЕ, посещаете ли вы Medicum и что думаете о снижении доступности услуг врачей-специалистов в Ласнамяэ?

LASNAMÄE POLIKLIINIK FOTO: Marko Mumm

В начале недели как гром среди ясного неба грянула новость о том, что в связи с окончанием срока действия договора с Больничной кассой в Medicum прекращается запись к некоторым врачам-специалистам, а количество номерков к оставшимся существенно снизится.

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Охранные фирмы — о повышении минималки: государство, подай пример!

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

Работодатели и профсоюзы в понедельник огласили цифры минимальной зарплаты в следующем году. Одна из сфер деятельности, которую значительно затронет повышение оплаты труда, — охранные услуги. Охранные фирмы считают, что в данной ситуации государство могло бы само подать пример.

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ФОТО | Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

Фото из личного архива

Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.

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Это реальность! В Эстонии открылась первая клиника дистанционной медицины