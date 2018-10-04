04.10.2018, 20:59

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по Medicum, поиски Ивана Федоровича и очередное обвинение России в кибератаках


rus.delfi.ee
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NÄO-LÕUALUUKIRURGIA KESKUS
фото иллюстративноеFoto: Arno Mikkor

Итак, подведем итоги этого четверга. Чем он нас порадовал, чем огорчил?

  • Четвертого октября исполняется 25 лет трагической развязке противостояния между сторонниками и противниками президента Бориса Ельцина и его реформ, которые одна сторона именует расстрелом парламента, а другая — октябрьской попыткой переворота в Москве.
  • РАССКАЖИТЕ, посещаете ли вы Medicum и что думаете о снижении доступности услуг врачей-специалистов в Ласнамяэ?
  • Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь
  • Полиция предупреждает: в Таллинне мошенники просят прохожих одолжить денег на билет на автобус
  • США обвинили семерых россиян в кибератаках на ВАДА и ФИФА

Читательница Delfi: поговори со мной… на эстонском языке!

Foto: Jaanus Lensment

Совсем недавно был запущен проект ”Räägi minuga”, предлагающий ученикам и не только усовершенствовать свои знания по эстонскому языку, найдя партнера, с которым можно поговорить.
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ФОТО И ВИДЕО | Стала известна дата открытия торгового центра T1 Mall of Tallinn

Фото: Youtube

Долгожданное открытие торгового центра состоится 8 ноября. T1 Mall of Tallinn готовит для жителей и гостей столицы около 60 новых торговых марок, концепций питания или полностью новые сферы деятельности, сообщает портал ”Вечерка” со ссылкой на ERR.
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Пекарня обманула клиента, продав ему чужой торт

Foto: "МК-Эстония"

В последнее время стало модно покупать на праздничные мероприятия не стандартные торты из магазина, а по индивидуальному заказу. Дизайн, вес, начинка — кондитеры берутся воплотить любой каприз клиента. Но порой несоответствие заказанного оплаченному открывается уже на праздничном столе. Что делать в этом случае, и как заказывать кондитерские изделия, чтобы не разочароваться — выясняла ”МК-Эстония”.
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Лондон заявил о причастности ГРУ к "бессистемным и безрассудным" кибератакам в Европе и США

Foto: Ilmar Saabas

Российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в четверг, 4 октября.
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"Вы после распада СССР построили что-то?!": 66-летний житель Ульяновска о ворах во власти и лжи по ТВ

Kristina Jumankina-Bestsastnaja

ТОП

У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.
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РАССКАЖИТЕ, посещаете ли вы Medicum и что думаете о снижении доступности услуг врачей-специалистов в Ласнамяэ?

LASNAMÄE POLIKLIINIK FOTO: Marko Mumm

В начале недели как гром среди ясного неба грянула новость о том, что в связи с окончанием срока действия договора с Больничной кассой в Medicum прекращается запись к некоторым врачам-специалистам, а количество номерков к оставшимся существенно снизится.
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Охранные фирмы — о повышении минималки: государство, подай пример!

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

Работодатели и профсоюзы в понедельник огласили цифры минимальной зарплаты в следующем году. Одна из сфер деятельности, которую значительно затронет повышение оплаты труда, — охранные услуги. Охранные фирмы считают, что в данной ситуации государство могло бы само подать пример.
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ФОТО | Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

Фото из личного архива

Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.
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Это реальность! В Эстонии открылась первая клиника дистанционной медицины

Perearst dr Karin Pärnpuu sõnul on tavaline arvuti veebikaamera konsultatsiooniks piisavalt hea. Kui aga levi peaks olema nii niru, et videopilt enam läbi ei tule, saab arst patsiendile lihtsalt helistada. Foto: Minudoc

В Эстонии начала работу первая клиника дистанционной медицины, пишет Eesti Päevaleht. Не выходя из дома, в обмен на 20 евро можно уже в течение пару часов получить консультацию семейного врача, психологи или акушерки.
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В Эстонии есть место, где средняя зарплата более 2000 евро

Foto: Erlend Štaub, Tele2

Из представленного вчера экономического исследования следует, что средняя зарплата в действующих в Таллинне Ülemiste City предприятиях в прошлом году превысила 2000 евро, что на 70% выше среднего по стране.
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Полиция предупреждает: в Таллинне мошенники просят прохожих одолжить денег на билет на автобус

Foto: Ilmar Saabas

"Дать денег оказавшемуся в беде — благородный поступок, но, к сожалению, находятся люди, которые используют таких благодетелей", — сообщает Пыхьяская префектура в соцсети.
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"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

Lugeja foto

В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.
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США обвинили семерых россиян в кибератаках на ВАДА и ФИФА

фото иллюстративное Foto: ITAR-TASS, REUTERS

Министерство юстиции США заявило, что семеро россиян, которых ведомство называет офицерами российской военной разведки, причастны к кибератакам.
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Читатель спрашивает: имею ли я право проверять, на что бывшая жена тратит уплаченные мной алименты?

Vanem ja laps Anni Õnneleid

"Разошелся с женой, но поддерживаю материально нашего общего ребенка — у нас у обоих есть право опеки. Даю ребенку деньги, при необходимости подвожу его на машине, помогаю с ремонтными и другими работами. Хочу знать, какова эта точная максимальная сумма, которую я должен платить в качестве алиментов. Это какой-то процент от зарплаты?" — спрашивает читатель Maaleht.
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Продавец, годами торгующий вместо нормальных автомобилей ”корытами”, безнаказанно продолжает свою деятельность

Autojärelmaks24 müügiplatsilt Lasnamäel on mitu korda tarbijatele sõidukõlbmatuid autosid müüdud. Foto: Andres Putting

В прошлом году Алан вместе с женой приобрели автомобиль Mazda MPV 2004 года за 1300 евро. Продавцом была фирма, действующая под именем Autojärelmaks24 и расположившаяся по адресу Пунане, 6а в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
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Погодка шепчет: сиди дома, кутайся в плед и чеши котофея!

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Продавец, годами торгующий вместо нормальных автомобилей ”корытами”, безнаказанно продолжает свою деятельность

04.10.2018
В прошлом году Алан вместе с женой приобрели автомобиль Mazda MPV 2004 года за 1300 евро. Продавцом была фирма, действующая под именем Autojärelmaks24 и расположившаяся по адресу Пунане, 6а в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
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Ходорковский: Путин будет раскачивать ситуацию в Балтии

04.10.2018
Путин будет эскалировать конфликты в странах Балтии с помощью маргинальных сил, считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Он был особым гостем Рижской конференции-2018 в прошлую пятницу 28 сентября, и дал интервью латвийскому журналу Ir.
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"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

04.10.2018
В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.
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