ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по Medicum, поиски Ивана Федоровича и очередное обвинение России в кибератаках
Итак, подведем итоги этого четверга. Чем он нас порадовал, чем огорчил?
Итак, подведем итоги этого четверга. Чем он нас порадовал, чем огорчил?
Совсем недавно был запущен проект ”Räägi minuga”, предлагающий ученикам и не только усовершенствовать свои знания по эстонскому языку, найдя партнера, с которым можно поговорить.
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Долгожданное открытие торгового центра состоится 8 ноября. T1 Mall of Tallinn готовит для жителей и гостей столицы около 60 новых торговых марок, концепций питания или полностью новые сферы деятельности, сообщает портал ”Вечерка” со ссылкой на ERR.
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В последнее время стало модно покупать на праздничные мероприятия не стандартные торты из магазина, а по индивидуальному заказу. Дизайн, вес, начинка — кондитеры берутся воплотить любой каприз клиента. Но порой несоответствие заказанного оплаченному открывается уже на праздничном столе. Что делать в этом случае, и как заказывать кондитерские изделия, чтобы не разочароваться — выясняла ”МК-Эстония”.
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Российская военная разведка неоднократно устраивала "бессистемные и безрассудные" кибератаки на политические институты, компании, СМИ и спортивные организации по всему миру. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в четверг, 4 октября.
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ТОП
У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.
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В начале недели как гром среди ясного неба грянула новость о том, что в связи с окончанием срока действия договора с Больничной кассой в Medicum прекращается запись к некоторым врачам-специалистам, а количество номерков к оставшимся существенно снизится.
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Работодатели и профсоюзы в понедельник огласили цифры минимальной зарплаты в следующем году. Одна из сфер деятельности, которую значительно затронет повышение оплаты труда, — охранные услуги. Охранные фирмы считают, что в данной ситуации государство могло бы само подать пример.
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Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.
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В Эстонии начала работу первая клиника дистанционной медицины, пишет Eesti Päevaleht. Не выходя из дома, в обмен на 20 евро можно уже в течение пару часов получить консультацию семейного врача, психологи или акушерки.
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Из представленного вчера экономического исследования следует, что средняя зарплата в действующих в Таллинне Ülemiste City предприятиях в прошлом году превысила 2000 евро, что на 70% выше среднего по стране.
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"Дать денег оказавшемуся в беде — благородный поступок, но, к сожалению, находятся люди, которые используют таких благодетелей", — сообщает Пыхьяская префектура в соцсети.
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В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.
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Министерство юстиции США заявило, что семеро россиян, которых ведомство называет офицерами российской военной разведки, причастны к кибератакам.
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"Разошелся с женой, но поддерживаю материально нашего общего ребенка — у нас у обоих есть право опеки. Даю ребенку деньги, при необходимости подвожу его на машине, помогаю с ремонтными и другими работами. Хочу знать, какова эта точная максимальная сумма, которую я должен платить в качестве алиментов. Это какой-то процент от зарплаты?" — спрашивает читатель Maaleht.
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В прошлом году Алан вместе с женой приобрели автомобиль Mazda MPV 2004 года за 1300 евро. Продавцом была фирма, действующая под именем Autojärelmaks24 и расположившаяся по адресу Пунане, 6а в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
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Projektijuht - vanemteenindaja
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