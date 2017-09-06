ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по ID-картам и решение относительно Рейди теэ

Сегодня, 6 сентября, продолжилось обсуждение выявленных проблем с безопасностью ID-карт. Так, избирательная комиссия Эстонии постановила не отменять из-за них э-голосование. В этот же день Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу, согласно которой нужно отменить выданное разрешение на строительные работы второго этапа Рейди теэ в Пирита. Эти и другие новости среды читайте в нашей подборке.

Производитель проблемных ID-карт подал в суд на Департамент полиции и погранохраны

Esimese e-residendi kaardi üleandmine Edward Lucasele Foto: Heiki Rebane

Эстонские ID-карты последние 15 лет поставляла швейцарская фирма Gemalto AG и находящаяся в ее владении фирма Trüb AG, в чипе производства которой ученые и нашли слабое место, которое ставит под угрозу безопасность ИД-карт. В то же время, Gemalto подала в суд на полицию Эстонии, но по какой причине — остается загадкой, передает портал Geenius.ee.

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Избирательная комиссия постановила: нет причин отменять э-голосование

Foto: Karin Kaljuläte

В среду в 15:00 собралась Избирательная комиссия Эстонии, чтобы обсудить будущее э-голосования в свете выявления проблем с безопасностью ID-карт. Комиссия постановила не отменять э-голосование.

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Что случилось с ID-картами на самом деле и насколько это опасно для Эстонии

Illustratsioon: Peeter Sepping

С момента как поступило сообщение о том, что ученые обнаружили брешь в безопасности ID-карт, ИТ-сообщество стало пытаться на основе имеющейся информации понять, что же именно произошло.

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Тоомас Хендрик Ильвес об ID-картах: меньше паники, больше фактов и понимания

Toomas Hendrik Ilves Foto: Aleksei Vitvitski, Sputnik

Во вторник вечером президент Тоомас Хендрик Ильвес дал интервью Eesti Päevaleht и Delfi, в котором прокомментировал неполадки с ID-картами.

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Процесс по делу Сависаара: свидетель рассказал, как город разрешил установку киосков Кофкина задним числом

Edgar Savisaare protsess Foto: Rauno Volmar

В среду продолжается слушания по делу экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, который обвиняется в получении взяток.

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Суд постановил: строительство Рейди теэ соответствует закону, дорогу перенести нельзя

Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу НКО Эстонское движение зеленых, согласно которой нужно отменить выданное разрешение на строительные работы второго этапа Рейди теэ в Пирита.

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ФОТО И ВИДЕО: Режиссер Алена Суржикова — о переезде из Таллинна в деревню и спорах на тему русский-эстонец

Aljona poeg Arseni arvas, et peres võiks olla vähemalt üks imetegija. Tütre nimeks pandigi Vassilissa. Tiit Blaat

Пять лет назад режиссер Алена Суржикова и ее муж Сергей продали квартиру в Ласнамяэ и вместе с тремя детьми переехали в деревню Кяру в Рапламаа. Там они построили дом и открыли музей.

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Скандал с эстонским Danske Bank: центральную роль сыграли дочери Алиева

Ilham Alijev oma abikaasa Mehriban Alijevaga. Kõrval Leyla Alijeva. Foto: Kollaaž

Президент Азербайджана Ильхам Алиев — один из богатейших в мире глав государств. Его состояние предположительно достигает 500 млн долларов, рассказывает Ärileht.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в сентябре самая дешевая продуктовая корзина?

Palamuse laat ja väljanäitus Foto: Sven Arbet

Портал Delfi Kasulik провел свое традиционное сравнение цен на продуктовые корзины в магазинах различных торговых сетей.

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Кто кому должен? Спор клиента и Telia о расторжении договора разрешился в комиссии

Foto: Toomas Tatar, Õhtuleht

В комиссию по потребительским спорам обратился клиент сети Telia, который хотел расторгнуть договор с компанией, но в итоге получил требование выплатить штраф за то, что не вернул устройства продавцу.

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ВИДЕО DELFI: Страсть, искусство и эпоха Возрождения. Как Русский театр откроет свой новый сезон

8 сентября Русский театр открывает новый сезон спектаклем “Джулия Фарнезе”. Это последняя постановка в Русском театре его художественного руководителя Игоря Лысова, который сегодня покинул свой пост.

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Марат Башаров — Delfi: не надо путать мусульман и бандитов. Почитайте Коран!

Фото: Кадр из передачи "Битва экстрасенсов"

6 ноября в Нарве и 7 ноября в Таллинне покажут спектакль “Игра”, главные роли в котором играют российские актеры Марат Башаров и Владимир Стеклов. "Бублик" поговорил с Маратом Башаровым о Таллинне, “Битве экстрасенсов” и исламе.

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