ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по Delavue, Кальюлайд в Википалу и ЧМ-2018

Понимаем, сейчас не лучшее время для новостей — на улице хорошая погода, а по телевизору показывают ЧМ-2018. Поэтому вот удобная подборка главных событий дня — наслаждайтесь!
Клиенты обанкротившегося Delavue не могут вернуть свои деньги, а те, кто должен самому салону, от долга не избавятся
Действующий в Таллинне салон красоты Delavue со дня прекратил работу и подал в суд заявление о банкротстве. Это стало полной неожиданностью как для клиентов, так и для работников фирмы. При этом остались как те, кто оплатил дорогостоящие процедуры наперед, так и те, кто взял у фирмы кредит во имя красоты. Loe edasi…
Глава МИД Украины призвал испортить футбольный праздник в России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хочет испортить ЧМ-2018, который проводится в России. Loe edasi…
Таранд: деньги на обязательное дошкольное обучение надо взять у попов
Северо-Эстонская региональная больница (PERH) провела закупку для того, чтобы найти нового оператора для свое праковки, так как договор с фирмой Citypark закончился. Citypark также принимал участие в новой закупке, и потом оспорил ее результаты. В итоге дело затянулось, и теперь парковка у здания временно больницы — бесплатная для всех. Loe edasi…
Правительство Эстонии: диагноз — незрелость
Ситуация с абсолютно провальной и деструктивной антиалкогольной политикой правительства наглядно демонстрирует не только политическую, но даже простую человеческую незрелость наших руководителей. Как оказалось, министры не способны провести элементарный анализ последствий своих действий, а главное — признать допущенные грубейшие просчеты и отменить решения, которые продолжают гробить целую отрасль и связанные с ней сектора экономики. Loe edasi…
ВИДЕО: В Нарва-Йыэсуу большой дом был объят языками пламени
В пятницу вечером произошел пожар в стоявшем пустом доме. Большое здание было горело открытым пламенем. Loe edasi…
McDonald's запретит пластиковые трубочки в ресторанах
Сеть ресторанов McDonald's в будущем полностью откажется от пластиковых соломинок в своих ресторанах. Уже с сентября они исчезнут в британских заведениях, передает Business Insider. Loe edasi…
Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси
Как сообщает Раэпресс, на ремонтируемом участке улицы Гонсиори в центре Таллинна, задерживаются работы. Причина — составленный в ходе проектирования геодезический план и реальное расположение коммуникаций не совпадают, что вызывает необходимость изменения технологии работ и требует дополнительного времени. Loe edasi…
Парадокс: почему в муниципальных домах живут те, кто не является малоимущим?
”В нашем доме недавно поселился замечательный сосед, — рассказывает жительница Таллинна Елена. — Купил квартиру, вошел в правление. Но между делом сообщил, что жить он здесь в ближайшее время не будет, потому что у него есть муниципальная квартира на Раадику, и договор продлевать еще только через два года. Так что пока тут поживут друзья”. Loe edasi…
ФОТО: Президент Кальюлайд посетила зону масштабного лесного пожара, который до сих пор не могут потушить
Лес в Википалу в Харьюмаа горит уже неделю. За это время огонь уничтожил 200 гектаров леса. К счастью, с помощью спасателей и добровольцев распространению огня положили конец, но работы по тушению еще не завершены. Loe edasi…
ФОТО: Франция одержала трудную победу над Австралией
В поединке первого тура чемпионата мира по футболу выступающая в группе С Франция одержала в Казани победу над Австралией — 2:1 (0:0). Loe edasi…
Аргентина сенсационно потеряла очки в матче с Исландией
16 июня в первом матче группы D встречались сборные Аргентины и Исландии. Матч завершился со счетом 1:1. Loe edasi…
ФОТО: 10 причин отправиться к морю в Румынию
Для многих Румыния — это прежде всего замок Дракулы. Конечно, легендарный Влад Цепеш, которого окрестили самым известным в мире вампиром, принес этой стране много славы. Но все же Румыния настолько богата достопримечательностями и невероятной красоты местами, что стоит хоть раз там побывать и воочию все посмотреть. Тем более, что сегодня авиакомпания Nordica открывает первый прямой рейс из Таллинна в румынскую Констанцу. Loe edasi…