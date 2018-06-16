ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по Delavue, Кальюлайд в Википалу и ЧМ-2018

Таранд: деньги на обязательное дошкольное обучение надо взять у попов

kontsert Foto: Andres Putting

Министр образования и науки Майлис Репс предложила обществу выразить свое отношение к идее сделать в Эстонии посещение детского сада обязательным. Публицист Каарел Таранд пишет на страницах ”Учительской газеты”, что ничего удивительного в этой инициативе нет.

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ФОТО DELFI: Немного халявы. Из-за спора вокруг закупки парковка у PERH временно бесплатная

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Северо-Эстонская региональная больница (PERH) провела закупку для того, чтобы найти нового оператора для свое праковки, так как договор с фирмой Citypark закончился. Citypark также принимал участие в новой закупке, и потом оспорил ее результаты. В итоге дело затянулось, и теперь парковка у здания временно больницы — бесплатная для всех.

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Правительство Эстонии: диагноз — незрелость

Ситуация с абсолютно провальной и деструктивной антиалкогольной политикой правительства наглядно демонстрирует не только политическую, но даже простую человеческую незрелость наших руководителей. Как оказалось, министры не способны провести элементарный анализ последствий своих действий, а главное — признать допущенные грубейшие просчеты и отменить решения, которые продолжают гробить целую отрасль и связанные с ней сектора экономики.

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ВИДЕО: В Нарва-Йыэсуу большой дом был объят языками пламени

В пятницу вечером произошел пожар в стоявшем пустом доме. Большое здание было горело открытым пламенем.

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McDonald's запретит пластиковые трубочки в ресторанах

Mcdonalds Foto: Eero Vabamägi

Сеть ресторанов McDonald's в будущем полностью откажется от пластиковых соломинок в своих ресторанах. Уже с сентября они исчезнут в британских заведениях, передает Business Insider.

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Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси