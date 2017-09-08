ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти Cоюза Сависаара и незаконное использование резерва Больничной Кассы

Из Союза Сависаара уходят десятки человек, среди них и его советник. Иванова заявляет, что никакой ссоры не было. Государство незаконно использует резерв Больничной кассы и Кассы по безработице для текущих расходов. Смотрите также, как гора Кукрузе горит внутри.

Сметливый бизнес: фирма скупает у собственников землю с мачтами мобильной связи

Reio Vare Sven Arbet / Ekspress Meedia

Предприятие Live Nature нашло для себя остроумную, гарантированную возможность заработать, но, правда, не быстро. Для этого ему не надо ничего делать — только получить согласие собственника земли, на которой стоит мачта мобильной связи, продать ее, и оформить договор у нотариуса, пишет Maaleht.

Loe edasi…

ВИДЕО: Смотрите, как гора Кукрузе горит внутри

kaader videost

Maaleht написал об одном из символов Ида-Вирумаа, терриконе Кукрузе, тлеющем, по меньшей мере, половину столетия.

Loe edasi…

В Харьюмаа водитель автобуса грубо обругал школьника

Foto: Andres Putting

В Харьюмаа в волости Харку мать школьника жалуется на злобного водителя, который хоть и не выставил ее ребенка из автобуса, но зато угостил маленького пассажира грубой бранью.

Loe edasi…

Прокуратура: эстонский имам Мухамедшин использовал деньги прихода в личных целях

Ildar Muhhamedšin läks prokuratuuriga kokkuleppele. Foto: Andres Putting

В прошлом году Центральная криминальная полиция на основании поступившей от членов мусульманского прихода информации об Ильдаре Мухамедшине начала уголовное производство из-за возможного присвоения имущества прихода.

Loe edasi…

ФОТО: В Нарве украли золотые украшения на 3000 евро

Lugeja foto

Добычей воров Нарве стали золотые украшения, стоимость которых составляет около 3000 евро.

Loe edasi…

ФОТО: Полиция ищет мужчин, обокравших ювелирный магазин в Нарве

POLITSEI

В четверг вечером двое неизвестных мужчин проникли в ювелирный магазин в торговом центре Astri в Нарве. Полиция просит помощи в поиске преступников.

Loe edasi…

Государство незаконно использует резерв Больничной кассы и Кассы по безработице для текущих расходов

Peep Peterson ja Toomas Tamsar Foto: Ilmar Saabas

По оценке как Госконтроля, так и канцлера права, для разрешения ситуации следует изменить законы.

Loe edasi…

Раздор в Союзе Сависаара? Уходят десятки человек, среди них и советник Сависаара

Edgar Savisaare juures kogunesid eelmisel sügisel vasakult Urmas Sõõrumaa, Anna Žinkovskaja, Priit Kutser ja Andres-Marius Rosenblatt Foto: Facebook

По данным Delfi, избирательный союз Сависаара покидают десятки человек, один из которых — долговременный советник и помощник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт.

Loe edasi…

ВИДЕО DELFI: Таллиннский марафон впервые пройдет по улицам Копли

SEB Tallinna maraton 2016 Foto: Priit Simson

8-10 сентября пройдет Таллиннский марафон SEB. В этом году трассы забегов впервые проложены по улицам Копли.

Loe edasi…

ФОТО: Пярнуский суд вынес приговор гражданам Молдавии, которые заставляли безногого мужчину попрошайничать

Kohtuistung invaliidi kerjama sundinud moldaavlaste üle Foto: Eiliki Pukk

Сегодня Пярнуский уездный суд утвердил соглашение, по которому граждан Молдавии Октавиана и Нину признали виновными в торговле людьми, которая совершена группой лиц в отношении находящегося в беспомощном состоянии человека и которая повлекла за собой тяжелые последствия.

Loe edasi…

Ольга Иванова: никакой ссоры не было, Розенблатт просто хотел более высокое место

Foto: Rauno Volmar

Сегодня избирательный союз Сависаара покинул советник и помощник Эдгара Сависаара Андрус-Мариус Розенблатт, который заявил, что вместе с ним из союза уходят и многие другие — причиной тому, по слухам, ссоры с Ольгой Ивановой. Иванова сказала Delfi, что из-за ссоры никто избирательный союз не покидает.

Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: На счету терроризирующей Кейла банды подростков в этом году уже 67 правонарушений

Расположенный в непосредственной близости от Таллинна город Кейла с приблизительно 10 000 жителей — с виду спокойное место. Но в течение последнего года активизировалась банда молодых людей, которая терроризирует горожан.

Loe edasi…