ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти Cоюза Сависаара и незаконное использование резерва Больничной Кассы

Из Союза Сависаара уходят десятки человек, среди них и его советник. Иванова заявляет, что никакой ссоры не было. Государство незаконно использует резерв Больничной кассы и Кассы по безработице для текущих расходов. Смотрите также, как гора Кукрузе горит внутри.
Сметливый бизнес: фирма скупает у собственников землю с мачтами мобильной связи
Предприятие Live Nature нашло для себя остроумную, гарантированную возможность заработать, но, правда, не быстро. Для этого ему не надо ничего делать — только получить согласие собственника земли, на которой стоит мачта мобильной связи, продать ее, и оформить договор у нотариуса, пишет Maaleht.
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ВИДЕО: Смотрите, как гора Кукрузе горит внутри
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Maaleht написал об одном из символов Ида-Вирумаа, терриконе Кукрузе, тлеющем, по меньшей мере, половину столетия.
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В Харьюмаа водитель автобуса грубо обругал школьника
В Харьюмаа в волости Харку мать школьника жалуется на злобного водителя, который хоть и не выставил ее ребенка из автобуса, но зато угостил маленького пассажира грубой бранью.
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Прокуратура: эстонский имам Мухамедшин использовал деньги прихода в личных целях
В прошлом году Центральная криминальная полиция на основании поступившей от членов мусульманского прихода информации об Ильдаре Мухамедшине начала уголовное производство из-за возможного присвоения имущества прихода.
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ФОТО: В Нарве украли золотые украшения на 3000 евро
Добычей воров Нарве стали золотые украшения, стоимость которых составляет около 3000 евро.
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ФОТО: Полиция ищет мужчин, обокравших ювелирный магазин в Нарве
В четверг вечером двое неизвестных мужчин проникли в ювелирный магазин в торговом центре Astri в Нарве. Полиция просит помощи в поиске преступников.
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Государство незаконно использует резерв Больничной кассы и Кассы по безработице для текущих расходов
По оценке как Госконтроля, так и канцлера права, для разрешения ситуации следует изменить законы.
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Раздор в Союзе Сависаара? Уходят десятки человек, среди них и советник Сависаара
По данным Delfi, избирательный союз Сависаара покидают десятки человек, один из которых — долговременный советник и помощник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт.
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ВИДЕО DELFI: Таллиннский марафон впервые пройдет по улицам Копли
8-10 сентября пройдет Таллиннский марафон SEB. В этом году трассы забегов впервые проложены по улицам Копли.
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ФОТО: Пярнуский суд вынес приговор гражданам Молдавии, которые заставляли безногого мужчину попрошайничать
Сегодня Пярнуский уездный суд утвердил соглашение, по которому граждан Молдавии Октавиана и Нину признали виновными в торговле людьми, которая совершена группой лиц в отношении находящегося в беспомощном состоянии человека и которая повлекла за собой тяжелые последствия.
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Ольга Иванова: никакой ссоры не было, Розенблатт просто хотел более высокое место
Сегодня избирательный союз Сависаара покинул советник и помощник Эдгара Сависаара Андрус-Мариус Розенблатт, который заявил, что вместе с ним из союза уходят и многие другие — причиной тому, по слухам, ссоры с Ольгой Ивановой. Иванова сказала Delfi, что из-за ссоры никто избирательный союз не покидает.
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ФОТО и ВИДЕО: На счету терроризирующей Кейла банды подростков в этом году уже 67 правонарушений
Расположенный в непосредственной близости от Таллинна город Кейла с приблизительно 10 000 жителей — с виду спокойное место. Но в течение последнего года активизировалась банда молодых людей, которая терроризирует горожан.
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