ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Столетие Литвы и первая победа сборной России на Олимпиаде

Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде, а вот эстонского прыгуна дисквалифицировали. Новый генконсул РФ в Нарве рассказал Delfi о предстоящих выборах президента, а Евгений Осиновский — об алкогольной политике. Смотрите также как сотрудники ЦеКриПо задержали предполагаемых главарей банды.

Новый генконсул РФ в Нарве — DELFI: голосовать будет удобнее, представители кандидатов в президенты РФ пока сюда не едут

Юрий Грибков, генконсул РФ в Нарве Roman Vikulov, Delfi

На этой неделе новым генконсулом РФ в Нарве официально стал Юрий Грибков. До последнего времени исполняющей обязанности генконсула являлась Екатерина Андреевская, временно сменившая на посту руководителя генконсульсва Дмитрия Казенного, объявленного эстонским МИД-ом персоной нон грата в мае прошлого года.

Loe edasi...

Депутат Рийгикогу возмущен: Taisto ищет на работу водителей только с родным эстонским языком

Foto: Tanel Meos

Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко (Центристская партия) направил официальный запрос руководству автобусной фирмы Taisto Liinid, а также уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте с просьбой дать правовую оценку объявлению о найме на работу, опубликованном на сайте cv.ee. В частности в объявлении указано, что у желающего стать водителем автобуса в фирме Taisto Liinid эстонский язык должен быть родным.

Loe edasi...

Миллион за документ, Христос в "эстонских цветах" и школьные ранцы. Как Латвия, Литва и Эстония отметят 100-летие

Pilt on illustratiivne Foto: Madis Veltman

В 2018 году Латвия, Литва и Эстония отмечают 100-летние юбилеи независимости. Новые национальные идеи и миллион за исторический документ, статуя Христа в Рио-де-Жанейро в национальных цветах и гигантский флаг на берегу Даугавы — портал Delfi рассказывает, как страны Балтии планируют провести самый грандиозный юбилей в своей истории.

Loe edasi...

СМИ: Пилоты Ан-148 ругались перед крушением

An-148 Foto: AP

Столкнувшись в воздухе с проблемой в показаниях датчиков скорости, пилоты разбившегося под Москвой Ан-148 начали ругаться, сообщают СМИ со ссылкой на расшифровку записей речевого самописца.

Loe edasi...

В преддверии 23 февраля российская армия стянет в Ивангород боевую технику

Ivangorod, piir, 03.01.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

22 февраля на берегу реки Нарва в Ивангороде пройдут торжества, приуроченные к 100-летию создания Красной Армии, с участием военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и представителей других силовых ведомств.

Loe edasi...

Успех или провал алкогольной политики правительства зависит только от одной цифры

Jevgeni Ossinovski Foto: Hendrik Osula

По словам министра труда и здоровья Евгения Осиновского, основу приграничной торговле заложили решения предыдущих правительств резко повысить акциз на крепкий алкоголь, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Убившие в 2003 году финна в Таллинне мужчины проведут в тюрьме более 10 лет

Tartu vangla Foto: Argo Ingver

Харьюский уездный суд в пятницу, 16 февраля, приговорил к длительным срокам тюремного заключения Дмитрия Прокофьева (40) и Анатолия Плутахина (47), которых обвинили в жестоком убийстве с целью ограбления гражданина Финляндии. Преступление произошло в 2003 году, но раскрыть его эстонские власти смогли лишь много лет спустя.

Loe edasi...

Ушла из жизни певица Хели Ляэтс

Heli Lääts raamatu esitlus, Armastusega Foto: Karli Saul

На 86-м году жизни скончалась эстонская камерная и эстрадная певица Хели Ляэтс, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

ВИДЕО: Как сотрудники ЦеКриПо задержали предполагаемых главарей банды

Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также около десяти связанных с ними людей. Сегодня появилось видео их задержания.

Loe edasi...

В следующем году в Эстонии могут закрыться 70 аптек

Karin Kaljuläte

Сети аптек хотят, чтобы закрытие филиалов происходило бы медленнее. Но Министерство социальных дел не согласно, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Член правления Tallink Takso — о проблемах Taxify, качестве услуг и перспективах

Alger Holzmann, Tallink Takso juhatuse esimees Foto: TERJE LEPP

По словам члена правления Tallink Takso Альгера Хольцманна, неразбериха, возникшая в последнее время вокруг Taxify — явный знак, что рынок таксоизвоза начал упорядочиваться, и, что самое главное, в результате перераспределения водителей несомненно повысится и качество услуги, пишет Ärileht.

Loe edasi...

ВИДЕО: Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде

IHOCKEY-OLY-2018-PYEONGCHANG-RUS-SLO Foto: BRENDAN SMIALOWSKI, AFP

После неудачного старта в олимпийском хоккейном турнире сборная России разгромила во втором туре Словению - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1).

Loe edasi...

Эстонского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде

PyeongChang2018 Meeste suusahüpete kvalifikatsioon Foto: Madis Veltman

В Пхенчхане прошла квалификация в прыжках с большого трамплина. Два представителя Эстонии Мартти Нымме и Артти Айгро ее успешно преодолели, а Кевин Мальцев был дисквалифицирован.

Loe edasi...

ВИДЕО DELFI: В школу — преподавать эстонский! Как стать учителем за 2 года и что думают дети о государственном языке

Светлана Мельникова — одна из участниц программы Noored Kooli, в рамках которой люди с высшим образованием могут сменить профессию и стать учителем. Что сподвигло ее изменить свою жизнь и пойти преподавать эстонский язык? Смотрите видео Delfi!

Loe edasi...